Düştü başımın üstüne Delinin Yıldızı



2005’te çıkardıkları “Hafif Müzik”ten tam 12 yıl sonra gelen albümü sanki aradan bunca zaman geçmemiş, onca aşk yaşanmamış, onca kayıplar olmamış gibi tertemiz bir duyguyla dinledim.

Bir albümü beş kez üst üste dinlemek de pek alışık olmadığım bir durum! Dile kolay, 220 dakika...

“Tamam artık” deyip çalmayı bıraktığımda gözlerim nemliydi... Sanki boşa geçmiş bir zaman dilimi girmişti grupla aramıza...

Şarkılar, Beyoğlu’nda bir duvara dayanıp da elimizde içeceklerle gelecekte ne olacağımızı konuştuğumuz zamanlardaki gibiydi sanki...

Kolay değil 12 yıl boyunca cebindekileri dinleyiciye sunmak... Ya sevmezlerse, ya olmamış derlerse...

Vega, yani Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz, bu süre zarfında kızları Ceylin’i de büyüttü, okul çağına getirdi.

Sonunda albüm için hadi diyenleri oldu, iyi ki de oldu. Ve Serkan Hökenek de o albümü son haline getirdi.

Dönem içinde kulaklarına çok müzik çalındı belli ki, çok katmanlı bir iş çıkmış ortaya...

Aslında çalışma, müzikal anlamda aradan geçen 12 yıllık dönemin de temiz bir özeti. Tanıdık tınılar bulsanız da müziğin özü Vega... Aynı kalmış.

Deniz’in sesi hiç değişmemiş. Sanki zaman durmuş da kaldığımız yerden devammış gibi...

Tabii bir de sözler var...

Uzun zamandır güzel sözlü müzik dinlemediğimizden midir nedir, her söze ayrı kulak kabarttım.

“Nasıl da güzel bir bir köprü oldu geçmişten günümüze... Ne iyi oldu da çıktı bu albüm” diye coşmaktan bitap düştüm!

İlk dinlemenin ardından daha kaç kez dinledim inanın bilmiyorum. Single cumhuriyeti haline gelen müzik sektöründe bir bütün albümü defalarca dinletebilecek nadir isimlerdendi Vega, yine hayal kırıklığına uğratmadı.

Ne mutlu ki beklediğimize değdi.

Lady Gaga’nın içinden

Şahsen hep belgesel izlemiyorum. Ama Netflix bu hafta müzik belgesellerini bir yükledi, pir yükledi. Önce Foo Fighters’ın “Back and Forth”una, ardından Lady Gaga’nın “Five Foot Two”suna tutuldum.

Lady Gaga’nın Super Bowl performansı öncesinde yeni albümü “Joanne”i hazırlarken yaşadıkları, duygu durum değişiklikleri, mutsuzluğu, vücuduna sirayet eden rahatsızlıkları öyle sansürsüz ki üzülüyorsunuz. Özellikle ilişkilerine dair kurduğu cümleler, Katy Perry’nin “Part of Me” belgeselindeki hüznü ikiye, üçe katlıyor.

Hele Madonna’ya laf attığı anlar bu ay manşetlerden düşmez.

Dinlediği sanatçıyı bir nebze olsun yakından tanımak isteyenler için bu belgeseller bulunmaz nimet...

İzlemenizi tavsiye ederim.

Küstürüyorsunuz

Bu hafta Anadolu’da yapılan bir festival daha katılımcıları üzdü. Aksilikler birbiri peşi sıra devam etti. Adını geçirip de dolaylı yoldan reklamını yapmak bile istemiyorum!

Festival alanında elektrik kesintisi mi istersiniz, teknik aksaklıklar mı...

Bir de zamanlama sorunu var tabii, bilet de satılmıyor. Kendinizi böyle yüklerin altına sokmayın artık, çünkü hem müzisyeni hem de seyirciyi küstürüyorsunuz.

Neler dinledim?

◊ Vega - İsim Şehir

◊ Vega - Delinin Yıldızı

◊ Vega - Komşu Işıklar

◊ Vega - Dertler İri Kıyım

◊ Vega - Sevgilim