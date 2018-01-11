Bu ülkeye fazla mı?

Sonunda ikinci albümü “Benim Umrumda”yı çıkarıyor. İlk albümü 2009’da çıkmıştı ve bizi hasret bırakmıştı kendisine.

Arada başka işler de yaptı ama sonuç yeni bir albüm gibi olmuyor tabii.

Albüm 19 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Yeni çalışmayı herkesten önce dinleme fırsatı yakalayan biri olarak, “Açın bu albümü eşinize sevgilinize dinletin, geceniz nasıl da hoş geçecek bir görün” derim.

Çünkü Brooklyn arka sokaklarında bir R&B vokali dinliyorsunuz hissiyle gayet funk melodilerle dans edebileceksiniz.

31 Ocak Çarşamba günü Zorlu PSM Studio’da yapılacak konsere de bir gelin ve yüzü batıya dönük bu albümü bir de canlı dinleyin.

Prodüktörlüğünü yine Uzer’in üstlendiği, 11 yeni şarkıdan oluşan albümde Kenan Doğulu ile hazırlanan “Kalbim Bir Dünya” şarkısına da kulak kabartmanızı öneririm.

“Her Şey Bu Anda” ise favorim.

Bir garip dava

Lana Del Rey’in “Get Free” şarkısının Radiohead’in “Creep”ten çalıntı olduğunu fark etmemek için hiç bu işten anlamamak lazımdı.

Kendisine grup tarafından dava açıldığını kabul eden Lana Del Rey, Radiohead’e şarkı gelirinin yüzde 40’ını önermesine rağmen avukatlar, gelirin tamamını istediğini ve bu yüzden mahkemeye gideceklerini Twitter’dan duyurdu.

İşin enteresan tarafı aynı şarkı için The Hollies de kendilerine ait “The Air That I Breathe” şarkısından esinlenme olduğunu söyleyerek Radiohead’e dava açıp kazanmıştı. Ama onlar şarkının sadece telif gelirinden pay almıştı.

Tarih tekerrürden ibaretmiş demek.

Yeni festivaller yakın

Milyon Yapım’ın Anadolu’ya yaydığı müzik festivalleri açıklanmaya başlandı.

Çukurova Rock Festivali - 10/13 Mayıs 2018, Samsun Gençlik Festivali - 21/24 Haziran 2018, Kuşadası Gençlik Festivali - 4/8 Temmuz 2018 ve Zeytinli Rock Festivali - 29/30/31 Ağustos/ 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak.

Ekip bu yıl toplam 11 festival yapacak, hazır olun.

Albümün öncüsü geldi

Ediz Hafızoğlu’nun Birsen Tezer ile bir araya geldiği yeni teklisi “Kül” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Hafızoğlu’nun 2018’de yayınlayacağı “13” albümünün öncüsü kabul edilen şarkı oldukça duygusal.

Sözü ve müziği Ediz Hafızoğlu’na, aranjmanı ise Cem Tuncer’e ait. Şarkı, Birsen Tezer’in yorumlaması için yazıldı ve kendisi de şarkıda vokalleriyle Ediz Hafızoğlu’na eşlik ediyor.

Radar

Bu hafta itibariyle yeni yeni isimlere bir kutu daha açıyorum. Adı Radar. Yeni olmayan ama sizlerin hemen duymanızı arzu ettiğim isimler olacak burada.

Mesela, Ekin Beril ve cover’ları... Ajda Pekkan cover’ı “Düşünme Hiç” favorim.

Lin Pesto sevenler bunu da sevdi diyebileceğim soundcloud fatihi Daki...

Sofar Sounds İstanbul’da ilk kez dinlediğim Şenceylik ve Uzay Zaman Yolcusu...

Sizlerin de önerilerini bekliyorum.

Geçen hafta neler oldu?

◊ Hayvanlar Alemi 2008-2016 yılında yayınlanan 15 şarkılarını yeniden yorumluyor. Shalgam Records’un elini taşın altına koyduğu bu albüm “Altın Serüvenler” (15 Golden Adventures) adını taşıyor. Grup, Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Doğu Afrika, Güney Amerika, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa’nın yerel müziklerinden etkilenerek ürettikleri şarkılardan örnekler sunuyor. Daha önce yayınlanmamış olan “Adventures in Addis” isimli şarkı ise grubun şu an hazırlık aşamasında olan albümünden derlendi.

◊ Aslı Gökyokuş yeni albüm hazırlığında son düzlüğe girdi. Ekipten tez albüm bekliyorum.

◊ Burcu Tatlıses “Geyikli Masallar” isimli yeni single’ını bu hafta yayınlıyor.

◊ Justin Timberlake’in merakla beklenen yeni albümü “Man of the Woods”tan ilk şarkısı “Filthy”i yayınladı. Genelde yabancı sanatçı yazmamaya özen gösteriyorum ama bu şarkıyı göz ardı edemedim. Hem şarkıcı için hem de piyasa için bambaşka bir çalışma olmuş.

◊ İngiliz müzisyen Steven Wilson, 22 Temmuz gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye çıkacak. Tam bu habere sevinirken Rag’n’Bone Man Balkanlardaki konserleriyle birlikte İstanbul konserini de erteledi, üzüldük.

◊ Ahmet Ali Arslan, “Günaşığı” isimli albümünü şubat ayının ikinci haftası çıkaracak.

◊ Blonde Redhead, yeni EP’leri “3 O’Clock” sonrası Avrupa turnesi kapsamında 20 Şubat’ta If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde olacakmış.

Ne dinledim?

◊ Bora Uzer - Her Şey Bu Anda

◊ Ediz Hafızoğlu & Birsen Tezer - Kül

◊ Justin Timberlake - Filthy

◊ Şenceylik - Kağıt Kesiği

◊ Simge Pınar - Yeni Bir Hayat