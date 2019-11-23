Çalışandan aldığı güçle ilerliyor

Türkiye genelinde 26 şehirde hizmet veren Köfteci Yusuf, 93 şubede sağladığı 7 bin istihdam sayısı ile dikkat çekiyor. Köfteci Yusuf Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Aydan Kıyılmak ile çalışanı memnun etme, motivasyon sağlama yöntemleri, kariyer planlamaları ve gerçekleştirdikleri projeleri konuştuk. Kıyılmak, “Bugün oturduğumuz yerde gelecekle ilgili hedefleri önümüze koyup, ‘2023 yılında 3 dünya ülkesinde şube açacağız’ vizyonunu belirlerken, çalışanlardan aldığımız güçle ilerliyoruz” diyor.
Türkiye genelinde 26 şehirde hizmet veren ve 93 şubede 7 bin personel istihdam eden Köfteci Yusuf’un Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Aydan Kıyılmak, bünyelerine alacakları çalışma arkadaşlarında aradıkları en önemli kriterin şirket kültürüne adapte olabilecek yapı olduğunu açıkladı. Mülakatlardaki ilk değerlendirmelerinin bu yönde olduğunu belirten Kıyılmak, “Özellikle kurum kültürümüze sahip çıkacak insanlarla çalışmak istiyoruz çünkü 23 yıllık geçmişe sahip bir şirketiz. Aynı zamanda hızlı ve dinamik bir yapı içerisindeyiz. Müşteri memnuniyeti bizim şirketimizde birinci sırada yer alıyor. Bunu birinci sırada tutabilmek için güler yüzlü, alçak gönüllü ve stresi yönetebilen adaylarla çalışmamız gerekiyor. Buna sahip çıkan, önümüzdeki süreçte de yurtdışına açılma hedeflerimizde heyecanını bizimle paylaşacak insanlarla çalışmak aradığımız en önemli kriterlerden” dedi.
İşe alımlarda her pozisyonun özeline hazırlanmış, davranışsal ve teknik yetkinlikleri baz alarak, iş görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Kıyılmak, aday seçimini bitirdikten sonra pozisyonun uygunluğuna göre kişilik envanteri, teknik sınavlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kıyılmak, personelin motivasyonu, sadakati ve işe adaptasyonu noktasında belli bir takım uygulamaları göz önünde bulundurduklarını söyledi.
HOŞ GELDİN MEKTUBU
Her şirket çalışanı için ilk iş gününün genelde stresli geçtiğini dile getiren Kıyılmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz, yeni işe başlayan her personelimize iyi dilekler barındıran ‘Ailemize hoş geldin’ mektubu muhakkak veririz. Bunun akabinde kurum kültürünü ve değerlerini anlatan ‘Köfteci Yusuf El Kitabı’ dediğimiz bir el kitabı vardır. Onu takdim ederiz. İşe başlayan her çalışana rehberlik edecek, her şubenin bir eğitim şefi vardır. Ayrıca yeni bir çalışan işe başladığı zaman onu direkt müşteri ile karşı karşıya getirmeden önce vizyon, misyon, değerler, ürün oryantasyonu, hijyen, gıda güvenliği, nezaket ve davranış kuralları gibi bir takım eğitimleri modül gibi sunarız. Yaklaşık 6 saatlik eğitimden sonra bir çalışan ilk kez müşteri ile karşı karşıya gelmiş olur.”
KÖFTECİ YUSUF AKADEMİ
Eğitim veya oryantasyon sürecinin; birkaç saate, bir güne ya da bir zaman dilimine sığdırmanın çok yeterli olmayacağının altını çizen Kıyılmak, bunu sürekli hale getirebilmek için de ‘Köfteci Yusuf Akademi’nin faaliyet gösterdiğini kaydetti. Geniş bir yelpazede burada eğitimler verildiğini ifade eden Kıyılmak, “Teknik, davranışsal yetkinliklerinin belirlendiği bu akademinin içerisinde gelişim projelerinin yani bir nevi MBA Programları’nın bulunduğu geniş bir organizasyon yer alıyor. Dönemsel değil, süreklilik arz eden ayrı bir departman burası. 2018 yılından beri ‘Köfteci Yusuf Akademi’ etkin şekilde çalışmalarına devam ediyor” dedi.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücret politikasının herkes için iyi bir motivasyon olduğunu vurgulayan Kıyılmak, “Hem çalışan, hem şirket, hem ülke ekonomisi için ücret, bir su terazisi niteliğinde diyebiliriz. Bunu dengede tutmak lazım. Aynı zamanda ince eleyip tartarken, şirketin diğer birimlerindeki motivasyonu da kaybettirmeden, belirli bir sistemi uygulamamız gerekli. Biz, ‘piyasadaki diğer şirketlerin üstünde bir ücret politikası uyguluyoruz’ diyebiliriz. Kendi ihtiyaçlarımızı, kültürümüze göre harmanladığımız bir yapımız var. Dışardaki şirketlerin de çok sık kullandığı merdivenli ücret sistemini kullanıyoruz. Burada bir pozisyon ve bu pozisyon için ücret belirlenir. Merdiven ücret sisteminde performansı göz ardı etmeniz lazım. Ancak biz, müşteri memnuniyetini önde tuttuğumuz ve insan odaklı çalıştığımız için performansı görmezden gelemeyiz. Burada ücret sistemi içerisinde ‘Dalgalı Sistem’ devreye giriyor. Her pozisyonun bir ücreti var ama her kişinin kıdemini ve performansını baz alan, onun içerisinde dalgalı bir tavan, taban kademeli bir geçiş söz konusu. Tüm bunları açık, şeffaf ve net şekilde çalışanlara da net bildirimler sunarak, yapmaya dikkat ediyoruz” diye konuştu.
ŞUBE VE BİREYSEL PERFORMANS
Makro açıdan bakınca şube başarısının devreye girdiğini söyleyen Kıyılmak, bireysel olarak da değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Ölçtükleri ¬performans ödüllendirilmesinin çok önemli bir süreç olduğunun altını çizen Kıyılmak, “Performansı ölçmek, ödüllendirmek ve bunun karşılığında kişinin gidebileceği kariyer haritalarının şeklini ona net sunmamız gerekiyor ki o performansı sürekli hale getirebilelim. Bizim şirket içinde belli başlı ödül programlarımız var” şeklinde konuştu.
YILDIZLARIMIZI YÖNETİCİLİK OKULUNDA KEŞFETMEK İSTİYORUZ
Hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirten Kıyılmak, 25’inci yılda Türkiye’de et ve restoran sektöründe öncü ve lider bir marka olmak istediklerini açıkladı. Hedeflerden de bahseden Kıyılmak, “2023 yılında en az 3 dünya ülkesine şube açmayı hedefliyoruz. Kendi yıldızlarımızı keşfetmek istiyoruz. 7 bin kişilik bir havuz var elimizde. İçinde birçok üniversite mezunu, zehir gibi gençler bulunuyor. Onları keşfetme ve kendi liderlerimizi çıkarmak için bir yöneticilik okulu projemiz var. Operasyonda, idari kadrolarda büyüyen bir organizasyonda mevcuttaki yöneticileri, daha da üst noktalara getirmek için yetenek yönetimi sürecini işliyoruz ve bu sürecimizi mentörlük sistemiyle harmanlıyoruz” dedi.
Kıyılmak, “Bizim en önemli değerlerimizden birisi insana ve bireye saygı, alçakgönüllü olmak, adil muamele etmek. Yöneticiler de bu değerlere göre davranınca çalışanın da bağlılığı da aslında kaçınılmaz oluyor. Bugün oturduğumuz yerde gelecekle ilgili hedefleri önümüze koyup, ‘2023 yılında 3 dünya ülkesinde şube açacağız’ vizyonunu belirlerken, çalışanlardan aldığımız güçle ilerliyoruz” diye konuştu.
YÖNETİCİLER DE SAHADA
Yöneticilerin de sahada omuz omuza çalıştıklarını söyleyen Kıyılmak, “Yöneticiler, turuncu tişörtlerini giyerler. Tüm personellerimizle birlikte sahadadırlar. Emir veren yöneticilerden ziyade omuz omuza çalışan ve tek hedefi müşteri memnuniyeti olduğunu hisseden bir yapı görüyorsunuz. Gerçek motivasyon kişinin kendisini organizasyonun bir parçası hissetmesinden geçiyor. Bugün bu kadar motivasyonlu, haldır haldır koşan ekip arkadaşlarımız varsa; sahadaki operasyonel çalışmanın yanında insan kaynaklarının gerçekten yadsınmaz etkisi olduğunu biliyoruz” dedi.
BİR FİKRİM VAR PROJESİ
Çalışanların fikirlerine değer verdiklerini vurgulayan Kıyılmak, bu anlamda gerçekleştirdikleri projelerden de bahsederek, “Bir Fikrim Var Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Onların bize ilettiği fikirlerle, uygulamalarımızda revizeler yapıp, bugüne kadar 100’den fazla adayı ödüllendirdik. Birer motivasyon mektubu gönderdik. Bir komiden çıkan bir fikri, hala kahvaltı sunumunda yapıyoruz. Sahada kalbi atan insanlar onlar. Fikirleri bizim için çok kıymetli. Olaya daha spesifik bakabiliyorlar” diye konuştu.
E-ÖĞRENME
‘Köfteci Yusuf Akademi’ olarak son dönemde e-öğrenme üzerine çalıştıklarını açıklayan Kıyılmak, bunun yaygınlaşmasına odaklandıklarını kaydetti. Mevcut yöneticiler için tasarlanmış yetenek yönetim sürecine, bireysel mentörlük sistemini eklediklerini ifade eden Kıyılmak, “Yılda iki kez her yöneticimizi bir üst pozisyona taşımak için artıları ve eksileri noktasında teknik ve davranışsal, yetkinlik ve aksiyon planları alıyoruz” şeklinde konuştu.
340’IN ÜZERİNDE KADIN KASABIMIZ VAR
Kadın çalışan istihdamını şirket olarak önemsediklerinin altını çizen Kıyılmak, 7 binden fazla çalışanın yaklaşık 3’te ikisinin kadınlardan oluştuğunu söyledi. Yenişehir’de bulunan et entegre tesisinin yüzde 80’inin kadın çalışan kasaplardan oluştuğunu açıklayan Kıyılmak, “Kendi yetiştirdiğimiz 340’ın üzerinde kadın kasabımız var. Aslında köftelerimizin lezzeti kadınların elinden geliyor da diyebiliriz. Yeni şubelerimizde de kasap reyonlarında kadın personelleri tercih ediyoruz. Sonuçta kadının olduğu her sürecin, hele bir de gıda işi ise daha temiz, titiz ve güzel olduğuna inanıyoruz” dedi.
KENDİ MODELİMİZ
Şirket vizyonu, misyonu ve hedefleri ile kendilerinin diğer şirketlerden ayrıştığını belirten Kıyılmak, hem hızlı tüketim, hem alaturka modeli bir arada harmanlayan bir sistemi ortaya koyduklarını kaydetti. Bunu Türkiye’de yapan ilk şirket olduklarını iddia eden Kıyılmak, “Akademi ile gelişim imkanı, kendi modelini yurt
dışına taşıma ve bu etkinlik içinde yer alma imkanı sunuyoruz. Hızlı büyüyen bir şirket olduğumuz için farklı kariyer imkanları olabiliyor. Aynı zamanda sektör ortalamasının üzerinde bir gelir sunuyoruz” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Kıyılmak, önce kendi bünyelerinde çalışıp, ihtiyaç sahibi olanları; onun dışında öksüz ve yetim çocuklarının eğitim masrafları için kullandıkları bir bütçelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
Çalışandan aldığı güçle ilerliyor
Türkiye genelinde 26 şehirde hizmet veren Köfteci Yusuf, 93 şubede sağladığı 7 bin istihdam sayısı ile dikkat çekiyor. Köfteci Yusuf Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Aydan Kıyılmak ile çalışanı memnun etme, motivasyon sağlama yöntemleri, kariyer planlamaları ve gerçekleştirdikleri projeleri konuştuk. Kıyılmak, “Bugün oturduğumuz yerde gelecekle ilgili hedefleri önümüze koyup, ‘2023 yılında 3 dünya ülkesinde şube açacağız’ vizyonunu belirlerken, çalışanlardan aldığımız güçle ilerliyoruz” diyor.
Türkiye genelinde 26 şehirde hizmet veren ve 93 şubede 7 bin personel istihdam eden Köfteci Yusuf’un Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Aydan Kıyılmak, bünyelerine alacakları çalışma arkadaşlarında aradıkları en önemli kriterin şirket kültürüne adapte olabilecek yapı olduğunu açıkladı. Mülakatlardaki ilk değerlendirmelerinin bu yönde olduğunu belirten Kıyılmak, “Özellikle kurum kültürümüze sahip çıkacak insanlarla çalışmak istiyoruz çünkü 23 yıllık geçmişe sahip bir şirketiz. Aynı zamanda hızlı ve dinamik bir yapı içerisindeyiz. Müşteri memnuniyeti bizim şirketimizde birinci sırada yer alıyor. Bunu birinci sırada tutabilmek için güler yüzlü, alçak gönüllü ve stresi yönetebilen adaylarla çalışmamız gerekiyor. Buna sahip çıkan, önümüzdeki süreçte de yurtdışına açılma hedeflerimizde heyecanını bizimle paylaşacak insanlarla çalışmak aradığımız en önemli kriterlerden” dedi.
İşe alımlarda her pozisyonun özeline hazırlanmış, davranışsal ve teknik yetkinlikleri baz alarak, iş görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Kıyılmak, aday seçimini bitirdikten sonra pozisyonun uygunluğuna göre kişilik envanteri, teknik sınavlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kıyılmak, personelin motivasyonu, sadakati ve işe adaptasyonu noktasında belli bir takım uygulamaları göz önünde bulundurduklarını söyledi.
HOŞ GELDİN MEKTUBU
Her şirket çalışanı için ilk iş gününün genelde stresli geçtiğini dile getiren Kıyılmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz, yeni işe başlayan her personelimize iyi dilekler barındıran ‘Ailemize hoş geldin’ mektubu muhakkak veririz. Bunun akabinde kurum kültürünü ve değerlerini anlatan ‘Köfteci Yusuf El Kitabı’ dediğimiz bir el kitabı vardır. Onu takdim ederiz. İşe başlayan her çalışana rehberlik edecek, her şubenin bir eğitim şefi vardır. Ayrıca yeni bir çalışan işe başladığı zaman onu direkt müşteri ile karşı karşıya getirmeden önce vizyon, misyon, değerler, ürün oryantasyonu, hijyen, gıda güvenliği, nezaket ve davranış kuralları gibi bir takım eğitimleri modül gibi sunarız. Yaklaşık 6 saatlik eğitimden sonra bir çalışan ilk kez müşteri ile karşı karşıya gelmiş olur.”
KÖFTECİ YUSUF AKADEMİ
Eğitim veya oryantasyon sürecinin; birkaç saate, bir güne ya da bir zaman dilimine sığdırmanın çok yeterli olmayacağının altını çizen Kıyılmak, bunu sürekli hale getirebilmek için de ‘Köfteci Yusuf Akademi’nin faaliyet gösterdiğini kaydetti. Geniş bir yelpazede burada eğitimler verildiğini ifade eden Kıyılmak, “Teknik, davranışsal yetkinliklerinin belirlendiği bu akademinin içerisinde gelişim projelerinin yani bir nevi MBA Programları’nın bulunduğu geniş bir organizasyon yer alıyor. Dönemsel değil, süreklilik arz eden ayrı bir departman burası. 2018 yılından beri ‘Köfteci Yusuf Akademi’ etkin şekilde çalışmalarına devam ediyor” dedi.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücret politikasının herkes için iyi bir motivasyon olduğunu vurgulayan Kıyılmak, “Hem çalışan, hem şirket, hem ülke ekonomisi için ücret, bir su terazisi niteliğinde diyebiliriz. Bunu dengede tutmak lazım. Aynı zamanda ince eleyip tartarken, şirketin diğer birimlerindeki motivasyonu da kaybettirmeden, belirli bir sistemi uygulamamız gerekli. Biz, ‘piyasadaki diğer şirketlerin üstünde bir ücret politikası uyguluyoruz’ diyebiliriz. Kendi ihtiyaçlarımızı, kültürümüze göre harmanladığımız bir yapımız var. Dışardaki şirketlerin de çok sık kullandığı merdivenli ücret sistemini kullanıyoruz. Burada bir pozisyon ve bu pozisyon için ücret belirlenir. Merdiven ücret sisteminde performansı göz ardı etmeniz lazım. Ancak biz, müşteri memnuniyetini önde tuttuğumuz ve insan odaklı çalıştığımız için performansı görmezden gelemeyiz. Burada ücret sistemi içerisinde ‘Dalgalı Sistem’ devreye giriyor. Her pozisyonun bir ücreti var ama her kişinin kıdemini ve performansını baz alan, onun içerisinde dalgalı bir tavan, taban kademeli bir geçiş söz konusu. Tüm bunları açık, şeffaf ve net şekilde çalışanlara da net bildirimler sunarak, yapmaya dikkat ediyoruz” diye konuştu.
ŞUBE VE BİREYSEL PERFORMANS
Makro açıdan bakınca şube başarısının devreye girdiğini söyleyen Kıyılmak, bireysel olarak da değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Ölçtükleri ¬performans ödüllendirilmesinin çok önemli bir süreç olduğunun altını çizen Kıyılmak, “Performansı ölçmek, ödüllendirmek ve bunun karşılığında kişinin gidebileceği kariyer haritalarının şeklini ona net sunmamız gerekiyor ki o performansı sürekli hale getirebilelim. Bizim şirket içinde belli başlı ödül programlarımız var” şeklinde konuştu.
YILDIZLARIMIZI YÖNETİCİLİK OKULUNDA KEŞFETMEK İSTİYORUZ
Hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirten Kıyılmak, 25’inci yılda Türkiye’de et ve restoran sektöründe öncü ve lider bir marka olmak istediklerini açıkladı. Hedeflerden de bahseden Kıyılmak, “2023 yılında en az 3 dünya ülkesine şube açmayı hedefliyoruz. Kendi yıldızlarımızı keşfetmek istiyoruz. 7 bin kişilik bir havuz var elimizde. İçinde birçok üniversite mezunu, zehir gibi gençler bulunuyor. Onları keşfetme ve kendi liderlerimizi çıkarmak için bir yöneticilik okulu projemiz var. Operasyonda, idari kadrolarda büyüyen bir organizasyonda mevcuttaki yöneticileri, daha da üst noktalara getirmek için yetenek yönetimi sürecini işliyoruz ve bu sürecimizi mentörlük sistemiyle harmanlıyoruz” dedi.
Kıyılmak, “Bizim en önemli değerlerimizden birisi insana ve bireye saygı, alçakgönüllü olmak, adil muamele etmek. Yöneticiler de bu değerlere göre davranınca çalışanın da bağlılığı da aslında kaçınılmaz oluyor. Bugün oturduğumuz yerde gelecekle ilgili hedefleri önümüze koyup, ‘2023 yılında 3 dünya ülkesinde şube açacağız’ vizyonunu belirlerken, çalışanlardan aldığımız güçle ilerliyoruz” diye konuştu.
YÖNETİCİLER DE SAHADA
Yöneticilerin de sahada omuz omuza çalıştıklarını söyleyen Kıyılmak, “Yöneticiler, turuncu tişörtlerini giyerler. Tüm personellerimizle birlikte sahadadırlar. Emir veren yöneticilerden ziyade omuz omuza çalışan ve tek hedefi müşteri memnuniyeti olduğunu hisseden bir yapı görüyorsunuz. Gerçek motivasyon kişinin kendisini organizasyonun bir parçası hissetmesinden geçiyor. Bugün bu kadar motivasyonlu, haldır haldır koşan ekip arkadaşlarımız varsa; sahadaki operasyonel çalışmanın yanında insan kaynaklarının gerçekten yadsınmaz etkisi olduğunu biliyoruz” dedi.
BİR FİKRİM VAR PROJESİ
Çalışanların fikirlerine değer verdiklerini vurgulayan Kıyılmak, bu anlamda gerçekleştirdikleri projelerden de bahsederek, “Bir Fikrim Var Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Onların bize ilettiği fikirlerle, uygulamalarımızda revizeler yapıp, bugüne kadar 100’den fazla adayı ödüllendirdik. Birer motivasyon mektubu gönderdik. Bir komiden çıkan bir fikri, hala kahvaltı sunumunda yapıyoruz. Sahada kalbi atan insanlar onlar. Fikirleri bizim için çok kıymetli. Olaya daha spesifik bakabiliyorlar” diye konuştu.
E-ÖĞRENME
‘Köfteci Yusuf Akademi’ olarak son dönemde e-öğrenme üzerine çalıştıklarını açıklayan Kıyılmak, bunun yaygınlaşmasına odaklandıklarını kaydetti. Mevcut yöneticiler için tasarlanmış yetenek yönetim sürecine, bireysel mentörlük sistemini eklediklerini ifade eden Kıyılmak, “Yılda iki kez her yöneticimizi bir üst pozisyona taşımak için artıları ve eksileri noktasında teknik ve davranışsal, yetkinlik ve aksiyon planları alıyoruz” şeklinde konuştu.
340’IN ÜZERİNDE KADIN KASABIMIZ VAR
Kadın çalışan istihdamını şirket olarak önemsediklerinin altını çizen Kıyılmak, 7 binden fazla çalışanın yaklaşık 3’te ikisinin kadınlardan oluştuğunu söyledi. Yenişehir’de bulunan et entegre tesisinin yüzde 80’inin kadın çalışan kasaplardan oluştuğunu açıklayan Kıyılmak, “Kendi yetiştirdiğimiz 340’ın üzerinde kadın kasabımız var. Aslında köftelerimizin lezzeti kadınların elinden geliyor da diyebiliriz. Yeni şubelerimizde de kasap reyonlarında kadın personelleri tercih ediyoruz. Sonuçta kadının olduğu her sürecin, hele bir de gıda işi ise daha temiz, titiz ve güzel olduğuna inanıyoruz” dedi.
KENDİ MODELİMİZ
Şirket vizyonu, misyonu ve hedefleri ile kendilerinin diğer şirketlerden ayrıştığını belirten Kıyılmak, hem hızlı tüketim, hem alaturka modeli bir arada harmanlayan bir sistemi ortaya koyduklarını kaydetti. Bunu Türkiye’de yapan ilk şirket olduklarını iddia eden Kıyılmak, “Akademi ile gelişim imkanı, kendi modelini yurt
dışına taşıma ve bu etkinlik içinde yer alma imkanı sunuyoruz. Hızlı büyüyen bir şirket olduğumuz için farklı kariyer imkanları olabiliyor. Aynı zamanda sektör ortalamasının üzerinde bir gelir sunuyoruz” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Kıyılmak, önce kendi bünyelerinde çalışıp, ihtiyaç sahibi olanları; onun dışında öksüz ve yetim çocuklarının eğitim masrafları için kullandıkları bir bütçelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.