Burası akşam olunca kapanan bir şirket değil

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da 2 bin 250 kişi ile hizmet verdiklerini açıklayan Uludağ Elektrik Dağıtım İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Cengiz Işık, bölgede yaşayan herkesin müşterileri olduğunu belirterek, “Elektriği eğlence için kullanan da var, tıbbi cihaza bağlı hayatını sürdüren insanlar da… Sokaktaki elektrik panoları, sayaçlar ya da sokaktaki direğin tutmuş olduğu elektrik telleri… Hepsi aynı zamanda bizim işyerimiz. Bunların bakımını, onarımını ve tamirini yapmak, sürekli izlemek, ciddi bir sorumluluk… Burası akşam olduğunda kapısını kapatan bir şirket değil” diye konuştu.
ULUDAĞ Elektrik Dağıtım İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Cengiz Işık, sorumluluk alanlarının geniş olduğunu kaydetti. Şirketin 4 ilde hizmet verdiğini anımsatan Işık, toplam 2 bin 250 çalışan ile işleri yürüttüklerini açıkladı.
Norm kadro üzerinden tüm faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Işık, sahada ise boş kadro olmasının pek mümkün olmadığını kaydetti. Şirket genelinde şu an anlamda 20 kişilik eksik çalıştıklarını dile getiren Işık, “Bunlar da Ocak ayında doldurulacak. Çeşitli sınav sistemlerinden işe alımları gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemi ile birlikte norm kadro çalışmasını da revize ediyoruz. Daha bilimsel olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile başlayan çalışma sonrası norm kadromuzu yeniden belirleyeceğiz. Bu çalışma geçen ay başladı ve 6 ay sürecek. Mayıs gibi bitirip, iş adetlerimizi ve bu iş adetlerine ilişkin kaç personelle çalışmamız gerektiğine dair fotoğrafı çekmiş olacağız” dedi.
Faaliyet gösterdikleri 4 ilde 40 işletmelerinin bulunduğunu hatırlatan Işık, hepsinin kendi içindeki aksiyonun farklı olduğunu dile getirdi. Coğrafyası, abone sayısı, şebeke uzunluğu, her birinin sahip olduğu sorumluluk alanı içindeki trafo sayısına kadar farklı dinamiklerin bulunduğuna işaret eden Işık, onların ölçümleri ile ilgili bilimsel bir matematik oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Çalışanların çoğunun teknik personel olduğunu anımsatan Işık, “İdari bölümler haricindekiler yani kurumsal iletişim, İK, satın alma, muhasebe gibi bölümler dışındakilerin tümü teknik çalışanlardan oluşuyor. Uzun vadeli stratejik işleri yürütenler, elektrik ya da elektrik-elektronik mühendislerinden oluşuyor. Saha operasyonunda elektrik teknisyeni ya da elektrik-elektronik teknisyeni olmak zorunda” diye konuştu.
ORYANTASYON SÜRECİ
Personelin işe alımının ardından oryantasyon sürecinin başladığını söyleyen Işık, “Burada bölümler ziyaret ediliyor veya o bölümlerle kısa tanışma programlarından sonra ihtiyaç duyulan bölümlerde de birkaç gün geçiriliyor. Ardından oradaki iş süreçlerinin tanıtılması anlamında bir oryantasyon programına tabi tutuyoruz. Kendi departmanları ile ilgili eğitim kitapçıkları var. Onlarla da süreci hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.
6 AYDA BİR GÜNCELLEME
Ücret düzenlemesi konusunda 2016 yılında ABD’li bir danışmanlık şirketi olan Hay Group ile bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Işık, ücret sistematiğini buna göre oluşturduklarını açıkladı. Onların kademelendirme ve kredilendirme ücret sistematiğine dahil olduklarını belirten Işık, “6 ayda bir güncelleme olduğu için tabiri caizse piyasayı da takip ediyorsunuz. Ona göre kendi ücretlerinizi adapte ediyorsunuz. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde çok değişkenlik olabiliyor. Kıyas açısından da piyasa şartlarında kendinize bir şans tanıyor” dedi.
ÇALIŞAN PERFORMANSI VE KARİYER PLANI
Kurum içinde atamaların içerden yapıldığını açıklayan Işık, dışardan transferin çok fazla gerçekleştirilmediğini kaydetti. Limak Holding’in büyük bir grup olduğunu belirten Işık, buradaki yapıdan da faydalanıldığını dile getirdi. Genelde atamaların bir alt seviyedekilerin performansları ve kuruma uyumları gözetilerek, onların terfi ettirilmesi yöntemi ile gerçekleştiğini söyleyen Işık, “Her yıl, yıl kapandıktan sonra Aralık’ın son ve Ocak’ın ilk iki haftası arasındaki 20 günlük periyotta performans değerlendirme yönetimi gerçekleştiriyoruz. Hedefler bir önceki senenin Ocak ayında belirleniyor. Aylık, 6 aylık takipleri ya da o görev tanımının realitesine göre veriler toplanıyor. Sene sonunda yönetici ve çalışanlar üzerinde görüşme ve değerlendirme puanı yapılıyor. Yılda bir nihai performans değerlendirmesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kariyer planlaması da ona göre şekilleniyor” diye konuştu.
UZUN VADELİ PLANLAR
Anlattığı uygulamaların ücret sistemlerinin daha adil hale gelmesine destek olduğuna işaret eden Işık, uzun vadeli planlanmış eğitimler düzenleyerek, personelin kurumsal sadakatini sağladıklarını ekledi. Bu tür etkinliklerle çalışanların şirketin ne yapmak istediğini daha iyi gördüğünü ve farkına vardığını belirten Işık, “Kıyaslama yapabiliyorlar. Onun dışında kurumsal iletişim desteği ile faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Mesela Ediz Hun’u davet ederek, açık alanda yaz sineması etkinliği yaptık. Ramazanda tiyatro ve açık hava organizasyonları yapıyoruz. Outdoor etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.
GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ BELİRLENECEK
İnsan kaynaklarındaki yeni uygulamalar ile ilgili bilgi veren Işık, gelecek sene için başlayan değerleme merkezini buna örnek verdi. Merkezi direktörler, işletme müdürleri ve yönetmenlere kadar bunu yansıttıklarını ifade eden Işık, “Bir danışmanlık şirketinin koçları vasıtasıyla her birimiz çeşitli uygulamalardan ve testlerden geçiyoruz. Vaka çalışmaları şeklinde kişilerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması sonunda çeşitli eğitimler düzenleniyor. Danışmanlık şirketlerinin vereceği raporlar neticesinde de geleceğin yöneticileri belirlenecek ve potansiyeller ortaya çıkacak. Objektiflik açısından da bu hizmeti dışardan almamızı, büyük bir artı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.
‘BİZİM İŞİMİZDE YÜKSEK RİSK BULUNUYOR’
Görev tanımlamaları sınırlı olduğu için kadınlara yönelik herhangi şekilde bir pozitif ayrımcılık yapamadıklarını söyleyen Işık, idari bölümlere bunu yansıtabildiklerini açıkladı. Bölgede yaşayan herkesin müşterileri olduğunu hatırlatan Işık, “Elektriği eğlence için kullanan da var, tıbbi cihaza bağlı hayatını sürdüren insanlar da… Bir ambalajımız, paketimiz yok ama ürünümüz her yerde kullanılıyor. Sokaktaki elektrik panoları, sayaçlar ya da sokaktaki direğin tutmuş olduğu elektrik telleri… Hepsi aynı zamanda bizim işyerimiz. Bunların bakımını, onarımını ve tamirini yapmak, sürekli izlemek, ciddi bir sorumluluk… Burası akşam olduğunda kapısını kapatan bir şirket değil. Yüksek risk bulunuyor” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Sosyal sorumluluk alanında daha çok kurumsal iletişimin projelerinin bulunduğunu söyleyen Işık, ‘Kardeşim Üşümesin’, ‘Emniyet Kemeri, Hayata Bağlar’, trafolardan çeşitli sosyal mesajların verilmesi gibi programların yanı sıra okullara kütüphane yapmak, maddi durumu iyi olmayan öğrencileri ve okulları tespit edip, yardım etmek, ramazanda iftar programı düzenlemek gibi organizasyonlar yaptıklarını da açıkladı.
STAJ İMKANI
Üniversitelerde okuduğu bölümde zorunlu stajı olmayıp, staj yapmak isteyen bölümler olduğunu hatırlatan Işık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin staj imkanının artırılması konusunda çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Öğrencilerden ciddi talep geldi. Yasal olarak bünyemize almamız gereken stajyer sayısının iki katı stajyer bulunduruyoruz var. PERYÖN ile ortak bir çalışma yapacağız. Şirketlerde bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Burası akşam olunca kapanan bir şirket değil
Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da 2 bin 250 kişi ile hizmet verdiklerini açıklayan Uludağ Elektrik Dağıtım İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Cengiz Işık, bölgede yaşayan herkesin müşterileri olduğunu belirterek, “Elektriği eğlence için kullanan da var, tıbbi cihaza bağlı hayatını sürdüren insanlar da… Sokaktaki elektrik panoları, sayaçlar ya da sokaktaki direğin tutmuş olduğu elektrik telleri… Hepsi aynı zamanda bizim işyerimiz. Bunların bakımını, onarımını ve tamirini yapmak, sürekli izlemek, ciddi bir sorumluluk… Burası akşam olduğunda kapısını kapatan bir şirket değil” diye konuştu.
ULUDAĞ Elektrik Dağıtım İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Cengiz Işık, sorumluluk alanlarının geniş olduğunu kaydetti. Şirketin 4 ilde hizmet verdiğini anımsatan Işık, toplam 2 bin 250 çalışan ile işleri yürüttüklerini açıkladı.
Norm kadro üzerinden tüm faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Işık, sahada ise boş kadro olmasının pek mümkün olmadığını kaydetti. Şirket genelinde şu an anlamda 20 kişilik eksik çalıştıklarını dile getiren Işık, “Bunlar da Ocak ayında doldurulacak. Çeşitli sınav sistemlerinden işe alımları gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemi ile birlikte norm kadro çalışmasını da revize ediyoruz. Daha bilimsel olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile başlayan çalışma sonrası norm kadromuzu yeniden belirleyeceğiz. Bu çalışma geçen ay başladı ve 6 ay sürecek. Mayıs gibi bitirip, iş adetlerimizi ve bu iş adetlerine ilişkin kaç personelle çalışmamız gerektiğine dair fotoğrafı çekmiş olacağız” dedi.
Faaliyet gösterdikleri 4 ilde 40 işletmelerinin bulunduğunu hatırlatan Işık, hepsinin kendi içindeki aksiyonun farklı olduğunu dile getirdi. Coğrafyası, abone sayısı, şebeke uzunluğu, her birinin sahip olduğu sorumluluk alanı içindeki trafo sayısına kadar farklı dinamiklerin bulunduğuna işaret eden Işık, onların ölçümleri ile ilgili bilimsel bir matematik oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Çalışanların çoğunun teknik personel olduğunu anımsatan Işık, “İdari bölümler haricindekiler yani kurumsal iletişim, İK, satın alma, muhasebe gibi bölümler dışındakilerin tümü teknik çalışanlardan oluşuyor. Uzun vadeli stratejik işleri yürütenler, elektrik ya da elektrik-elektronik mühendislerinden oluşuyor. Saha operasyonunda elektrik teknisyeni ya da elektrik-elektronik teknisyeni olmak zorunda” diye konuştu.
ORYANTASYON SÜRECİ
Personelin işe alımının ardından oryantasyon sürecinin başladığını söyleyen Işık, “Burada bölümler ziyaret ediliyor veya o bölümlerle kısa tanışma programlarından sonra ihtiyaç duyulan bölümlerde de birkaç gün geçiriliyor. Ardından oradaki iş süreçlerinin tanıtılması anlamında bir oryantasyon programına tabi tutuyoruz. Kendi departmanları ile ilgili eğitim kitapçıkları var. Onlarla da süreci hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.
6 AYDA BİR GÜNCELLEME
Ücret düzenlemesi konusunda 2016 yılında ABD’li bir danışmanlık şirketi olan Hay Group ile bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Işık, ücret sistematiğini buna göre oluşturduklarını açıkladı. Onların kademelendirme ve kredilendirme ücret sistematiğine dahil olduklarını belirten Işık, “6 ayda bir güncelleme olduğu için tabiri caizse piyasayı da takip ediyorsunuz. Ona göre kendi ücretlerinizi adapte ediyorsunuz. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde çok değişkenlik olabiliyor. Kıyas açısından da piyasa şartlarında kendinize bir şans tanıyor” dedi.
ÇALIŞAN PERFORMANSI VE KARİYER PLANI
Kurum içinde atamaların içerden yapıldığını açıklayan Işık, dışardan transferin çok fazla gerçekleştirilmediğini kaydetti. Limak Holding’in büyük bir grup olduğunu belirten Işık, buradaki yapıdan da faydalanıldığını dile getirdi. Genelde atamaların bir alt seviyedekilerin performansları ve kuruma uyumları gözetilerek, onların terfi ettirilmesi yöntemi ile gerçekleştiğini söyleyen Işık, “Her yıl, yıl kapandıktan sonra Aralık’ın son ve Ocak’ın ilk iki haftası arasındaki 20 günlük periyotta performans değerlendirme yönetimi gerçekleştiriyoruz. Hedefler bir önceki senenin Ocak ayında belirleniyor. Aylık, 6 aylık takipleri ya da o görev tanımının realitesine göre veriler toplanıyor. Sene sonunda yönetici ve çalışanlar üzerinde görüşme ve değerlendirme puanı yapılıyor. Yılda bir nihai performans değerlendirmesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kariyer planlaması da ona göre şekilleniyor” diye konuştu.
UZUN VADELİ PLANLAR
Anlattığı uygulamaların ücret sistemlerinin daha adil hale gelmesine destek olduğuna işaret eden Işık, uzun vadeli planlanmış eğitimler düzenleyerek, personelin kurumsal sadakatini sağladıklarını ekledi. Bu tür etkinliklerle çalışanların şirketin ne yapmak istediğini daha iyi gördüğünü ve farkına vardığını belirten Işık, “Kıyaslama yapabiliyorlar. Onun dışında kurumsal iletişim desteği ile faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Mesela Ediz Hun’u davet ederek, açık alanda yaz sineması etkinliği yaptık. Ramazanda tiyatro ve açık hava organizasyonları yapıyoruz. Outdoor etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.
GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ BELİRLENECEK
İnsan kaynaklarındaki yeni uygulamalar ile ilgili bilgi veren Işık, gelecek sene için başlayan değerleme merkezini buna örnek verdi. Merkezi direktörler, işletme müdürleri ve yönetmenlere kadar bunu yansıttıklarını ifade eden Işık, “Bir danışmanlık şirketinin koçları vasıtasıyla her birimiz çeşitli uygulamalardan ve testlerden geçiyoruz. Vaka çalışmaları şeklinde kişilerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması sonunda çeşitli eğitimler düzenleniyor. Danışmanlık şirketlerinin vereceği raporlar neticesinde de geleceğin yöneticileri belirlenecek ve potansiyeller ortaya çıkacak. Objektiflik açısından da bu hizmeti dışardan almamızı, büyük bir artı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.
‘BİZİM İŞİMİZDE YÜKSEK RİSK BULUNUYOR’
Görev tanımlamaları sınırlı olduğu için kadınlara yönelik herhangi şekilde bir pozitif ayrımcılık yapamadıklarını söyleyen Işık, idari bölümlere bunu yansıtabildiklerini açıkladı. Bölgede yaşayan herkesin müşterileri olduğunu hatırlatan Işık, “Elektriği eğlence için kullanan da var, tıbbi cihaza bağlı hayatını sürdüren insanlar da… Bir ambalajımız, paketimiz yok ama ürünümüz her yerde kullanılıyor. Sokaktaki elektrik panoları, sayaçlar ya da sokaktaki direğin tutmuş olduğu elektrik telleri… Hepsi aynı zamanda bizim işyerimiz. Bunların bakımını, onarımını ve tamirini yapmak, sürekli izlemek, ciddi bir sorumluluk… Burası akşam olduğunda kapısını kapatan bir şirket değil. Yüksek risk bulunuyor” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Sosyal sorumluluk alanında daha çok kurumsal iletişimin projelerinin bulunduğunu söyleyen Işık, ‘Kardeşim Üşümesin’, ‘Emniyet Kemeri, Hayata Bağlar’, trafolardan çeşitli sosyal mesajların verilmesi gibi programların yanı sıra okullara kütüphane yapmak, maddi durumu iyi olmayan öğrencileri ve okulları tespit edip, yardım etmek, ramazanda iftar programı düzenlemek gibi organizasyonlar yaptıklarını da açıkladı.
STAJ İMKANI
Üniversitelerde okuduğu bölümde zorunlu stajı olmayıp, staj yapmak isteyen bölümler olduğunu hatırlatan Işık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin staj imkanının artırılması konusunda çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Öğrencilerden ciddi talep geldi. Yasal olarak bünyemize almamız gereken stajyer sayısının iki katı stajyer bulunduruyoruz var. PERYÖN ile ortak bir çalışma yapacağız. Şirketlerde bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.