Oy nenni Coachella

Ülkemizden de birçok kişinin izlemek için gittiği festivalin en çok ilgi gören performansı Beyonce oldu. Merak ettim izledim. Orkestrası , sahne kurulumu ve dansçıları yine dört dörtlük olmuş. Konser sırasında iki kere kostümünün azizliğine uğramasına rağmen profesyonelliği ile bu talihsizliği başarıyla kotaran bir Beyonce gördüm.





Sosyal medyadaki aşırı övgülerin ise Beyonce’yi bir süredir canlı görmemenin verdiği heyecan ve hasrete bağlıyorum. Çünkü bakıldığında her zamanki Beyonce konserlerinden farklı bir manzara yoktu. Ne eksik ne fazla. Bazen izlerken sıkıldığım bile oldu. Bu arada böyle büyük organizasyonlarda Beyonce’nin yanına eski Destiny’s Child grubunun üyelerini almasını bir tek ben mi samimiyetsiz buluyorum? Ne demek istediğimi ancak performanslarını dikkatlice izleyenler anlayacaktır.

Festivalin bir diğer merak ettiğim ismi Cardi B.’nin konseri oldukça eğlenceli geçmiş. Gündüz saatlerinde sahne alan Cardi B. , karnı burnunda haliyle yaptığı twerkler şahsen benim yüreğimi ağzıma getirdi. Hamile olarak sahneye çıkmasında şu an için bir sorun olmayabilir ama twerk yapması konusunda endişelenen eminim tek ben değildim. Gelelim Cardi’nin ilk büyük seyirci kitlesi ile buluştuğu festival performansına. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Cardi’yi seyirci oldukça sevmiş. Yeni albümü çıkalı 1 hafta olmasına rağmen tüm şarkılara izleyiciler ezbere eşlik ediyor.





Cardi başarısına başarı katmaya devam ederken ezeli rakibi Nicki Minaj’ın yeni albümünden iki şarkı bu hafta piyasaya çıktı. Şarkılar çıkar çıkmaz listede üst sıralara çıkarken , Nicki katıldığı bir radyo programında Cardi’nin kendisini üzdüğünü söylemesi yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Geçen haftaki yazımda böyle bir sürtüşmenin ikili arasında olabileceğini söylemiştim. Bakalım Cardi cephesinden Nicki’ye nasıl bir cevap gelecek.

Retro sürpriz

Aydın Kurtoğlu ile bu hafta yeni projelerini konuşmak üzere buluştuk. Bizleri bekleyen çok keyifli bir retro projesi varmış. Başarılı yönetmen Murat Joker ile birlikte üzerinde çalıştıkları projenin çeşitli sürprizleri olacakmış. Şarkı şu an yapım aşamasında. Bir aksilik olmazsa 2 ay sonra dinleyici ile buluşacakmış. Sohbetimizde yeni projelerin haricinde içinde bulunduğu dünyayı masaya yatırdık. Rahatsız olduğu şeyleri sordum. Hiç çekinmeden sıraladı. Bol bol gülüp eğlendiğimiz samimi sohbetimizi ve Aydın’ın cevaplarını Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.