Okuttum bro!

Ece Seçkin ile Rozz Kalliope’in ‘Benjamins 3’ şarkısı çıktığı an itibariyle büyük ilgi gördü. Ece şarkı çıkmadan ‘ Çevreye vereceğim geçici rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim ‘ diyerek üstü kapalı iddiasını zaten ortaya koymuştu. Sonuç beklediği gibi oldu. Dijital ortamda hem paylaşım hem de dinlenme olarak kısa sürede hızlı bir etkileşim alan şarkı, Türkiye Youtube trend listesinde 1 numaraya yerleşti.
Ece şarkı çıkmadan nabız yoklamasını sosyal medya hesabından paylaşımı ile haftalar önce yapmıştı. Arabada Rozz Kalliope’nin şarkısına eşlik ettiği video ses getirip bir anda konuşulmaya başlayınca bir sonraki hamlenin ne olacağı merak edildi. O zamanlar bu şarkı zaten kayıt edilmiş miydi yoksa görülen ilgiden sonra mı bu proje oluştu orası merak konusu.
Bu hafta başı Ece ve Kalliope düeti ‘ Benjamins 3 “ yayınlanınca olanlar oldu. Şarkıya aşina olanlar temiz kayıt ellerine geçince dijital ortamda hemen satın alıp şarkıyı listelerin üst sırasına taşıdı. Ben rap yapan Ece’yi gayet başarılı buldum. Bunun altında Ece’nin müzikal yelpazesinin geniş olması yatıyor. Yaptığı müzik haricinde yabancı müzik piyasasını yakından takip ettiğini , eski yeni her türün sıkı takipçisi olduğunu bildiğim için bu türü yaparken üzerindeki elbiseyi çok iyi taşıdığını düşünüyorum. Dinlerken kulak yadırgamıyor ve yıllardır rap yapıyormuş gibi rahat olduğu görülüyor.
Azılı rap dinleyicisinin yorumları nedir bilmiyorum ama Ece gayet iyi bir strateji ile şu an farklı bir kitleyi yanına almış gibi gözüküyor. Bu olaya rap bu aralar popüler ve pop şarkıcıları rap müziğine hücum etti gözüyle bakmamak lazım. Doğru hamlelerle atılan adımlar gün sonunda başarılı sonuçlar doğurabiliyor. Dünyada bütün türler iç içe geçmiş vaziyette. Featuring yapılan işlerde tüm türlerin bir potada kimyaları tutan isimlerle gayet güzel eridiğini görüyoruz. Günümüzde müzik piyasasını genç bir nüfusun beğenileri şekillendiriyor. Ece nabzı iyi yoklayıp doğru bir işle hemen onların radarına girmeyi bu şarkı ile başarıyor.
Şarkının çıktığı gün Ece ile konuştum. “Bundan sonra rap müzik mi var kariyerinde?” diye sorduğumda “Pop’u asla bırakmıyorum ama rap-afro trap tarzında sürprizlerim de yok değil. Şarkı youtube’da trendlerde 1 numaraya yerleşti. 12 saat gibi kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti. Çok mutluyuz.” cevabını verdi. Uzunca bir zamandır kız kıza düet yapmak istediğinin altını çizen Ece, şu an yaptığı işin beğenilmesinden dolayı gayet keyifli.
Bu şarkı sayesinde ben dahil bu türdeki çalışmalara çok hakim
olmayanlar olarak Rozz Kalliope’yi ve müziğinden haberdar olduk. Şarkının video klip çalışması Ece’nin çoğu klibinin yönetmeni olan Murad Küçük imzası taşıyor. Ece’nin bundan sonraki sürprizlerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama çizdiği yolun doğru olduğu gördüğü ilgiden aşikar.
EDİS’TEN BİR VEDA BİR MERHABA
Geçtiğimiz Pazar günü merakla beklenen Edis’in ‘ An’a Veda ‘ konserine gittik. 2 ay üzerinde çalıştığı , koreografisinden sahnede kullanılan görsellerine emek harcadığı gösteri büyük bir enerji ile sahnelendi. Edis’in sahnede devleşen hali , tüm enerjisini ortaya koyduğu performansı yine kendine hayran bıraktı. 5 senelik serüveninin müzik ve dansla anlatıldığı konser , yeni açılacak beyaz sayfa öncesi güzel bir özet olarak hafızalara kazıldı.
Konserde bizleri bekleyen 2 sürpriz vardı. Gösteriden 1 gün önce sosyal medya hesabından kısacık yayınladığı yeni bir şarkı herkeste merak uyandırmıştı. Sahnede bu şarkıyı 2 kere seslendiren Edis, bundan sonra yapacağı işlerin tüyolarını verdi adeta. ‘ Bana Mı?” isimli şarkı sonrası Edis’in paylaştığı bir diğer güzel haber ise Warner Music ile yaptığı albüm anlaşması oldu. Dünyada çıkacak İngilizce albüm için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Edis, “An” albümüyle aynı adı taşıyan şarkının piyano versiyonu ile vedasını gerçekleştirdi.
Önümüzdeki günlerde askere gidecek olan Edis, askerlik sonrası sırada bekleyen şarkılar ve projelerle yeni bir dönemi açmış olacak. Bu süre içerisinde hazırda bekleyen "Bana Mı?" ve Gülşen ile olan düetinin çıkacağının ve ek olarak An turnesinin ve özel konserin filminin hazırlanacağının müjdesini verdi. Heyecanının ve enerjisinin hiç bitmemesi dileğiyle Edis’in yeni yolculuğuna hep birlikte tanıklık edeceğiz.
Okuttum bro!
Ece Seçkin ile Rozz Kalliope’in ‘Benjamins 3’ şarkısı çıktığı an itibariyle büyük ilgi gördü. Ece şarkı çıkmadan ‘ Çevreye vereceğim geçici rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim ‘ diyerek üstü kapalı iddiasını zaten ortaya koymuştu. Sonuç beklediği gibi oldu. Dijital ortamda hem paylaşım hem de dinlenme olarak kısa sürede hızlı bir etkileşim alan şarkı, Türkiye Youtube trend listesinde 1 numaraya yerleşti.
Ece şarkı çıkmadan nabız yoklamasını sosyal medya hesabından paylaşımı ile haftalar önce yapmıştı. Arabada Rozz Kalliope’nin şarkısına eşlik ettiği video ses getirip bir anda konuşulmaya başlayınca bir sonraki hamlenin ne olacağı merak edildi. O zamanlar bu şarkı zaten kayıt edilmiş miydi yoksa görülen ilgiden sonra mı bu proje oluştu orası merak konusu.
Bu hafta başı Ece ve Kalliope düeti ‘ Benjamins 3 “ yayınlanınca olanlar oldu. Şarkıya aşina olanlar temiz kayıt ellerine geçince dijital ortamda hemen satın alıp şarkıyı listelerin üst sırasına taşıdı. Ben rap yapan Ece’yi gayet başarılı buldum. Bunun altında Ece’nin müzikal yelpazesinin geniş olması yatıyor. Yaptığı müzik haricinde yabancı müzik piyasasını yakından takip ettiğini , eski yeni her türün sıkı takipçisi olduğunu bildiğim için bu türü yaparken üzerindeki elbiseyi çok iyi taşıdığını düşünüyorum. Dinlerken kulak yadırgamıyor ve yıllardır rap yapıyormuş gibi rahat olduğu görülüyor.
Azılı rap dinleyicisinin yorumları nedir bilmiyorum ama Ece gayet iyi bir strateji ile şu an farklı bir kitleyi yanına almış gibi gözüküyor. Bu olaya rap bu aralar popüler ve pop şarkıcıları rap müziğine hücum etti gözüyle bakmamak lazım. Doğru hamlelerle atılan adımlar gün sonunda başarılı sonuçlar doğurabiliyor. Dünyada bütün türler iç içe geçmiş vaziyette. Featuring yapılan işlerde tüm türlerin bir potada kimyaları tutan isimlerle gayet güzel eridiğini görüyoruz. Günümüzde müzik piyasasını genç bir nüfusun beğenileri şekillendiriyor. Ece nabzı iyi yoklayıp doğru bir işle hemen onların radarına girmeyi bu şarkı ile başarıyor.
Şarkının çıktığı gün Ece ile konuştum. “Bundan sonra rap müzik mi var kariyerinde?” diye sorduğumda “Pop’u asla bırakmıyorum ama rap-afro trap tarzında sürprizlerim de yok değil. Şarkı youtube’da trendlerde 1 numaraya yerleşti. 12 saat gibi kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti. Çok mutluyuz.” cevabını verdi. Uzunca bir zamandır kız kıza düet yapmak istediğinin altını çizen Ece, şu an yaptığı işin beğenilmesinden dolayı gayet keyifli.
Bu şarkı sayesinde ben dahil bu türdeki çalışmalara çok hakim
olmayanlar olarak Rozz Kalliope’yi ve müziğinden haberdar olduk. Şarkının video klip çalışması Ece’nin çoğu klibinin yönetmeni olan Murad Küçük imzası taşıyor. Ece’nin bundan sonraki sürprizlerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama çizdiği yolun doğru olduğu gördüğü ilgiden aşikar.
EDİS’TEN BİR VEDA BİR MERHABA
Geçtiğimiz Pazar günü merakla beklenen Edis’in ‘ An’a Veda ‘ konserine gittik. 2 ay üzerinde çalıştığı , koreografisinden sahnede kullanılan görsellerine emek harcadığı gösteri büyük bir enerji ile sahnelendi. Edis’in sahnede devleşen hali , tüm enerjisini ortaya koyduğu performansı yine kendine hayran bıraktı. 5 senelik serüveninin müzik ve dansla anlatıldığı konser , yeni açılacak beyaz sayfa öncesi güzel bir özet olarak hafızalara kazıldı.
Konserde bizleri bekleyen 2 sürpriz vardı. Gösteriden 1 gün önce sosyal medya hesabından kısacık yayınladığı yeni bir şarkı herkeste merak uyandırmıştı. Sahnede bu şarkıyı 2 kere seslendiren Edis, bundan sonra yapacağı işlerin tüyolarını verdi adeta. ‘ Bana Mı?” isimli şarkı sonrası Edis’in paylaştığı bir diğer güzel haber ise Warner Music ile yaptığı albüm anlaşması oldu. Dünyada çıkacak İngilizce albüm için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Edis, “An” albümüyle aynı adı taşıyan şarkının piyano versiyonu ile vedasını gerçekleştirdi.
Önümüzdeki günlerde askere gidecek olan Edis, askerlik sonrası sırada bekleyen şarkılar ve projelerle yeni bir dönemi açmış olacak. Bu süre içerisinde hazırda bekleyen "Bana Mı?" ve Gülşen ile olan düetinin çıkacağının ve ek olarak An turnesinin ve özel konserin filminin hazırlanacağının müjdesini verdi. Heyecanının ve enerjisinin hiç bitmemesi dileğiyle Edis’in yeni yolculuğuna hep birlikte tanıklık edeceğiz.