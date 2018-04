Cardi B. olayı

Striptiz kulüplerinden müzik listelerine jet hızıyla geçiş yapan Cardi B. Geçmişte yaşadığı zorlu hayatı insanlarla paylaşmaktan çekinmeyen , komik , ağzına geleni filtresiz söyleyen bir karakter. Kimilerine göre oyun oynayıp gerçek yüzünü saklıyor. Kimileri ise onu rap müziğin yeni kraliçesi ilan ediyor. Ben birkaç röportajını izledim. Halini ve tavrını merak ediyordum. Kendine has konuşma tarzı , arada çıkarttığı garip sesler , bolca kikirdemesi onu diğer hanım şarkıcılardan duruş olarak ayırdığı bariz. Vücut olayına baktığımızda Amerikan magazin basının haberlerine göre Cardi’nin göğüs ve kalçası tamamen ameliyatlıymış. Tüm bunlar birleştiğinde ortaya ilginç bir figür çıkıyor.

Geçen sene çıkardığı ilk single “Bodak Yellow” ile tozu dumana katan , Grammy adaylıkları ile adından söz ettiren bu hanım kızımızın geçtiğimiz günlerde 13 yeni şarkıdan oluşan ilk albümü “ Invasion of privacy” çıktı. Albüm Amerikan listelerinin en tepesine çıktığı gün yerleşti. Albüm sosyal medyadan Rihanna dahil birçok ünlü ismin desteğini aldı. Cardi B.’nin bu derece desteklenmesi ve aşırı büyütülmesi bana biraz garip geliyor. Özellikle yıllarını bu işe adamış kadın rapçilerden sonra kısa sürede bir tahta böyle rahatça yerleştirilmesinin altında başka başka nedenler arıyorum. Albümü dinledim ve “ I like it” şarkısının single olarak çıktığı dakika hit olacağının garantisini veriyorum. Bunda en büyük pay şarkıda kullanılan hepimizin bildiği bir sample. Dinleyince anlayacaksınız.

Şu sıralar hamile olan Cardi’nin bu yüzden bir süre ortalarda çok görüneceğini sanmam. Hal böyle olunca gözler yakında yeni albümünü çıkaracak olan Nicki Minaj’a çevriliyor. Son yıllarda yerini sağlamlaştıran Minaj’ın Cardie konusunda çok güzel şeyler düşündüğünü zannetmiyorum. Eminim yeni çıkacak albümünde bol bol Cardie B. göndermeleri dinleyeceğiz. Bu durum ikili arasında sürtüşmelerin magazin basınına bol bol malzeme çıkaracağının garantisi. İki rapçi kadının yeni albümünün listede nasıl kapışacağını zaman gösterecek. İzlemesi keyifli bir maç başlıyor.

Dinlemeden geçmeyin

The Weeknd mini bir albüm çıkarmış. “My dear melancholy” isimli 6 şarkıdan oluşan bu çalışma tabiri caizse The Weeknd’in arabesk bir döneminin ürünü. “ Ne acı çekmişsin be arkadaş” dedirten slow şarkıların barındığı bu mini albüm , özellikle gece dinlendiğinde duygusal açıdan bi hayli sallıyor insanı.

Emrah Karaduman’ın iki İngilizce şarkıdan oluşan çalışması “ Believe in me”yi çok beğendim. İlk klip, single ile aynı ismi taşıyan şarkıya gelmiş. Diğer şarkı “Destinesia” ise etnik vokalleriyle yine sağlam bir dans şarkısı olmuş. Emrah Karaduman’ın yaz aylarında çıkaracağı ve birçok sevilen şarkıcının yer alacağı albümün çalışmaları ise son hız devam ediyor.

Oyuncu oluyor

Geçtiğimiz hafta İdo Tatlıses ile annesi Derya Tuna’nın Bebek’te işlettiği kafede buluştuk. Gayet enerjik ve güler yüzlü bir İdo vardı karşımda. İşini gücünü kovalayan , özel hayatını ihmal etmeyen, dengeyi iyi oturtmuş biri İdo. “Sen” şarkısı günden güne yeni dinleyici kazanıp , listelerde üst sıralarda yer alsa da İdo rehavete kapılmıyor ve alttan diğer şarkılarının çalışmalarına devam ediyor. Bu şarkılardan iki tanesini söyledi. Yine enerjik yine modern iki şarkı bekliyor sevenlerini. Sohbetimiz esnasında içime doğmuş gibi ticarete nasıl baktığını sordum. Yakın gelecekte mont ve çoraplar satışta olacakmış. En önemli gelişme Mayıs ayında çekimlerine başlayacağı ilk televizyon dizisi. Oyunculuk için derslerini almış ve doğru zamanın geldiğine inanıp ilk başrolünü kabul etmiş. Sohbetimizin devamını Hürriyet TV’de “Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.