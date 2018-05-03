Bu yılın en şirin şarkısı ondan geldi

Bu yolculuğunda kendisine eşlik eden sağ kolu aynı zamanda eşi Sinem’in de fikirlerini , pratikliğini ve yaratıcılığını takdire şayan bulurum. Kısaca Türkmen ailesini bir başka severim diyeyim ve sadede geleyim.

Bu güzel ailenin şirin kızlarından üç yaşında olan Nil Rona’nın ilk single çalışması geçtiğimiz günlerde çıktı. Böyle bir fikrin Türkmen ailesinden çıktığını görünce şaşırdık mı? Şaşırmadık. “Nil Rona'nın Rüyaları” ismiyle yayınlanan şarkı, Nil Rona'nın uyurken gobili şeklinde sayıklamalarının kaydının alınıp, müzisyen ve aranjör Aytaç Özgümüş'e gönderilmesi sonucunda şekillenmiş. Özgümüş öyle güzel düzenlemiş ve Nil Rona’nın vokalleri öyle güzel editlenmiş ki ortaya çok güzel bir çocuk şarkısı çıkmış.

Dinlerken suratımda kocaman bir gülümseme ve akabinde şarkıyı ezberleyip gün içinde kendimi mırıldanırken bulduğumu itiraf edebilirim. Gökhan Türkmen’in sosyal medya paylaşımlarında dikkat edenler görecektir ki Nil Rona’nın ritim duygusu ve kulağı gayet iyi. Bu ilk çalışması minik arkadaşlarına bir selam niteliği taşısa da ilerleyen zamanlarda armut dibine düştü diyeceğimiz günlerin yakın olduğu tahmin etmek hiç zor değil. Animasyon karakteri şeklinde oluşturulan “Nil Rona’nın Rüyaları”nın kapak illüstrasyonu Güneş Arık imzası taşırken, Youtube video animasyonu Cihan Erel tarafından gerçekleştirilmiş. Nil Rona'nın Rüyaları projesinin ardından farklı konseptlerde çalışmalarında dinleyicilere sunulacağı müjdesi verilmiş. Türkmen ailesi yaparsa yine enteresan şeyler yapar diyerek beklemedeyiz. Bu arada Gökhan Türkmen, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 9 Mayıs Çarşamba akşamı kendi orkestrası GT Band ile yapacağı performans kaçmaz. '' Prova '' ismini verdiği konsepti ile interaktif ve özel bir konser hazırlamış. Ajandaya not edilsin.

ŞİMDİ

90’lı yıllarda dinleyip , sevdiğimiz isimler yeni çalışmalar çıkarınca ailenden biri yapmışçasına seviniyorsun. En azından bende öyle bir his uyanıyor. O yıllarda hayatlarımıza fon müziği olmuş şarkıların sahipleri ile güzel zamanlar geçirdik. Bu isimlerden kimileri köşelerine çekilirken kimileri ise çalışmaya devam etti. O zamandan günümüze müzikle bağlarını koparmayıp üreten insanları bir tık fazla sevdiğimizi bir kenara yazalım. Elif Karlı bunlardan biri. “Bizim oranın adetleri” diye ellerimizi kaldırıp az eğlenmedik hani şarkısıyla. Elif Karlı müzikten hiç kopmadı aslında. Gerek albüm gerek single olarak varlığını bu piyasada belirli aralıklarla hep sürdürdü. Pop müziğin yanı sıra sesinin bir başka güzel gittiği arabesk çalışmalarda yapan şarkıcı , 2018 yılına geldiğimizde 3 şarkıdan oluşan yeni çalışmayla yeniden pop müzik rotasına girdiğini müjdeledi. “Şimdi” isimli çalışmasını ilk defa albüm yapıyormuşçasına heyecanla hazırladığını söyleyen Karlı , arayı bundan sonra çok açmayacağının sinyalini veriyor.

Ben ilk çıkış şarkısı ‘Ya Herrü Ya Merrü’yu çok sevdim. Gülşah Tütüncü imzalı şarkı tam Tarkan’a gidecekken Elif Karlı elini çabuk tutup şarkıyı havada yakalamış. Sesine cuk oturan ve ilk klip çalışmasını çektiği şarkı çaldığında yerinde sallanmayanı dövüyorlar o kadar söyleyeyim. “Şimdi” isimli son çalışmada dinleyenleri bekleyen sürpriz ise az önce bahsettiğim “ Bizim oranın adetleri” bir başka adıyla “ Yanına Bırakmam”ın yeni versiyonun yer alması. Aslına sadık kalınarak yapılan yeni versiyonla geçmişe güzel bir yolculuk yapıyorsunuz. Bayramda bu şarkıya klip geliyormuş. Enteresan bir çalışma olacakmış hissine kapılıyorum nedense. Yeni çalışmadaki diğer Gülşah Tütüncü imzalı şarkı “ Yürü ya kulum” yaz aylarında dinlenecek Akdeniz esintili bir şarkı olmuş. Sonuç olarak Elif Karlı, şarkılardan , klip çalışmasına , imajından, fotoğraflarına üzerine titrediği her halinden belli olduğu bu yeni çalışması ile zaten çok sevdiği müziğe daha çok vakit ayıracağının girizgahını yapmış bulunuyor.

YAPTIĞI MÜZİĞİN İÇİNDE BİRAZ SERSERİLİK VAR

Baran Bayraktar ile yeni çıkan şarkısı “Zaman aşımı”nı konuşmak üzere buluştuk geçen hafta. Bu şarkı Baran’ın solo olarak devam ettiği kariyerinin 3. şarkısı. Daha önceleri kendisiyle Dev grubunun solistiyken ilk röportajını yapmıştım. O zamandan belliydi Baran’ın kabına sığamayıp tek başına bir şeyler yapacağı. Sessiz ve emin adımlarla ilerliyor. Bu müzikal yolculuğunda seçtiği önemli isimlerle kendi istediği müziği yapıyor. Sahnesi de gayet başarılı. Enerjisini tartışmaya bile gerek yok. Yeni çıkardığı şarkısı “ Zaman aşımı” dinlendikçe sevilen bir yaz şarkısı olmuş. Drake kafası ritimler insanın kanını kaynatıyor. Bu şarkıya Mardin’de takım elbise ile klip çekmiş. Yaz esintileri olan bir şarkıya neden takım elbise ile klip çektiğini sorduğumda “ Ezber işlerden çok sıkıldım be abi ” diyerek cevap veriyor. Baran ile yaptığımız enerjik sohbet ile onu daha yakından tanımak için Hürriyet TV’de Serhat’la Kayıttayız programını izleyebilirsiniz.