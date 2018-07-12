 90’lara götürüp geri getirmeyecek

Yonca Evcimik 8 dansçısı ve bir DJ eşliğinde şahane bir show hazırlamış.
‘Yonca bizi 90’lara götür daha da geri getirme’ sloganıyla yola çıkan Yoncimik ve ekibi, hem dans hem de müzik ziyafeti çekiyor. Çılgın Yonca 90’lı yıllarda hit olmuş şarkılarının yanı sıra o yılların yabancı şarkılarını da showuna dahil etmiş. Bu şarkılar birbiriyle öyle güzel mixlenmiş ki şaşırmamak elde değil. Hızlı kostüm değişiklikleri ve 90’lı yılların ruhunu yansıtan izlemesi keyifli görsel bir show hazırlanmış.
‘Uzunca bir zamandır insanlar yolda beni çevirip böyle bir şey istediklerini söylüyorlardı. Israrlara dayanamayarak bu showu hazırladım. İnsanların 90’lı yıllara olan özlemi asla bitmeyecek ve bu yüzden onları bu gösterimle o yıllara götürüp hiç bir şey düşünmeden dans edip şarkılar söylemeye davet ediyorum. Herkes sonuçtan çok memnun.’ diyen Yoncimik , bu turneyi hem yurt içi hem de yurt dışında sevenleriyle buluşturmayı düşünüyor.
İçinde iki kadın var
Geçtiğimiz günlerde arkadaşımın dinlediği şarkıdaki sese kulak kabarttım. Eski Türk filmlerindeki müzikal sahnelerde yer alan tatlarda bir sesti. Hem nostaljik hem de güncel tınlayan güçlü bir yorumdu. Şarkıyı ve seslendirenin hikayesini öğrendiğimde ise çok şaşırdım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şansın Tüzün dinlediğim şarkıyı söyleyen kişiydi. Meğer kendisi Şansın olarak hastalarını iyileştirirken, şarkılarını ise Chance ismini kullanarak söylüyormuş. Aslında yine kendi isminden uzaklaşmış sayılmaz çünkü malum “Chance” İngilizcede “şans” anlamına geliyor.
Chance’in “Avare” isimli 4 şarkılık mini albümünde ilk dinleyişte beğendiğim şarkılar “Sensizliğe dayanabilirim” ve “Avare” oldu. “ İçimde iki kadın var ve ikisi birbirinden besleniyor aslında. Biri hastanede hastalarıyla ilgilenen ve üniversitede öğrencileriyle olan Prof. Dr. Şansın Tüzün diğeri ise sahnedeki Chance.” diyen Şansın’a müzikal yolcuğunda başarılar diliyorum.
Soner Arıca ile keyifli bir sohbet
90’lı yıllardan günümüze tarzını ve dış görüntüsünü koruyan birkaç isimden biridir Soner Arıca. Nesilden nesile geçen şarkılarıyla beraber , yeni dinleyicileri de yanına katıp müzikal yolculuğuna başarıyla devam edenlerdendir. Kendisiyle yeni şarkısı “ Seni Almazsam” çıkınca buluşup, sohbet etmemek olmazdı. Yılların teğet geçtiği isim Soner Arıca tüm pozitif enerjisi ile sorularımı yanıtladı.
Bir kere en hoşuna gitmeyen şey dışarıdan soğuk ve iletişime geçilmesi zor biriymiş gibi algılanmasıymış. Ben şahidim asla böyle bir şey yok. Gülmekten röportajımızı çoğu kez kestik bile. Bunun haricinde gece sahne aldığı yerlerde sadece slow şarkı söylediğini düşünenlere kocaman bir “ öyle bir şey yok “ diyor.
“ Günümüzde star kavramı artık değişti. Eskiden star halka karışmaz denirdi. Şimdi ise sosyal medyada banyodaki halini paylaşmazsan star değilsin” diyen Arıca , hakkında yanlış bilinenlerden , nasıl genç kaldığına kadar sorduğum tüm soruları keyifle yanıtladı. Röportajımızın tamamını Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.
90’lara götürüp geri getirmeyecek
Yonca Evcimik 8 dansçısı ve bir DJ eşliğinde şahane bir show hazırlamış.
‘Yonca bizi 90’lara götür daha da geri getirme’ sloganıyla yola çıkan Yoncimik ve ekibi, hem dans hem de müzik ziyafeti çekiyor. Çılgın Yonca 90’lı yıllarda hit olmuş şarkılarının yanı sıra o yılların yabancı şarkılarını da showuna dahil etmiş. Bu şarkılar birbiriyle öyle güzel mixlenmiş ki şaşırmamak elde değil. Hızlı kostüm değişiklikleri ve 90’lı yılların ruhunu yansıtan izlemesi keyifli görsel bir show hazırlanmış.
‘Uzunca bir zamandır insanlar yolda beni çevirip böyle bir şey istediklerini söylüyorlardı. Israrlara dayanamayarak bu showu hazırladım. İnsanların 90’lı yıllara olan özlemi asla bitmeyecek ve bu yüzden onları bu gösterimle o yıllara götürüp hiç bir şey düşünmeden dans edip şarkılar söylemeye davet ediyorum. Herkes sonuçtan çok memnun.’ diyen Yoncimik , bu turneyi hem yurt içi hem de yurt dışında sevenleriyle buluşturmayı düşünüyor.
İçinde iki kadın var
Geçtiğimiz günlerde arkadaşımın dinlediği şarkıdaki sese kulak kabarttım. Eski Türk filmlerindeki müzikal sahnelerde yer alan tatlarda bir sesti. Hem nostaljik hem de güncel tınlayan güçlü bir yorumdu. Şarkıyı ve seslendirenin hikayesini öğrendiğimde ise çok şaşırdım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şansın Tüzün dinlediğim şarkıyı söyleyen kişiydi. Meğer kendisi Şansın olarak hastalarını iyileştirirken, şarkılarını ise Chance ismini kullanarak söylüyormuş. Aslında yine kendi isminden uzaklaşmış sayılmaz çünkü malum “Chance” İngilizcede “şans” anlamına geliyor.
Chance’in “Avare” isimli 4 şarkılık mini albümünde ilk dinleyişte beğendiğim şarkılar “Sensizliğe dayanabilirim” ve “Avare” oldu. “ İçimde iki kadın var ve ikisi birbirinden besleniyor aslında. Biri hastanede hastalarıyla ilgilenen ve üniversitede öğrencileriyle olan Prof. Dr. Şansın Tüzün diğeri ise sahnedeki Chance.” diyen Şansın’a müzikal yolcuğunda başarılar diliyorum.
Soner Arıca ile keyifli bir sohbet
90’lı yıllardan günümüze tarzını ve dış görüntüsünü koruyan birkaç isimden biridir Soner Arıca. Nesilden nesile geçen şarkılarıyla beraber , yeni dinleyicileri de yanına katıp müzikal yolculuğuna başarıyla devam edenlerdendir. Kendisiyle yeni şarkısı “ Seni Almazsam” çıkınca buluşup, sohbet etmemek olmazdı. Yılların teğet geçtiği isim Soner Arıca tüm pozitif enerjisi ile sorularımı yanıtladı.
Bir kere en hoşuna gitmeyen şey dışarıdan soğuk ve iletişime geçilmesi zor biriymiş gibi algılanmasıymış. Ben şahidim asla böyle bir şey yok. Gülmekten röportajımızı çoğu kez kestik bile. Bunun haricinde gece sahne aldığı yerlerde sadece slow şarkı söylediğini düşünenlere kocaman bir “ öyle bir şey yok “ diyor.
“ Günümüzde star kavramı artık değişti. Eskiden star halka karışmaz denirdi. Şimdi ise sosyal medyada banyodaki halini paylaşmazsan star değilsin” diyen Arıca , hakkında yanlış bilinenlerden , nasıl genç kaldığına kadar sorduğum tüm soruları keyifle yanıtladı. Röportajımızın tamamını Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.