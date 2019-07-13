Lazer ışını ile çınlama tedavisi

Kulak çınlaması yani ‘tinnitus’, dışardan sesli uyaran olmaksızın kulaklarda ya da kafada ses algılanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu sesin değişik tonlarda ve özelliklerde hissedilebileceğini, kişilerin bu sesleri kimi zaman ince tiz bir ses, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi tarif edebileceğini, bunların hepsinin ‘tinnitus’ olarak tanımlandığını belirtmek uygun olur. Gelişen tıpta, hergün yeni tedavi alternatifler bulunmakta ve uygulanmakta. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Furkan Karaloğlu, çınlama ile ilgili tedavi alternatifleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLER
“Çınlama çoğu zaman kişilerin yaşam kalitelerini oldukça olumsuz etkiler. Çınlama şikâyeti olan her 5 kişiden 1-2’sinde uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, unutkanlık, baş ağrıları gibi sıkıntılar oluşmakta.
Çınlama değerlendirilirken önce buna yol açabilecek hastalıklar araştırılmalıdır. Herhangi bir hastalık saptanırsa öncelikle o tedavi edilir.
Her hangi bir hastalık veya işitme kaybı tespit edilmeyen hastalar da ise doku beslenmesini düzenleyen ilaç tedavileri önerilebilir. Bunlara ek olarak eskiden beri uygulanan sürekli belirli nitelikte ses üreten kulak cihazlarının kullanımı, psikoterapi, hipnoz ve tinnitus habitüasyon terapisi uygulanan diğer tedavi yöntemlerindendir.
2-2.5 AY SÜREN SEANSLAR
Son yıllarda ise çeşitli metodları kullanan cihazlar ön plana çıkmıştır.
Lazer ışınları ve elektromanyetik uyarımlar, bu cihazların geliştirilmesinde kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Bir çok kullanım sahası olan botoks özellikli bazı durumlarda (kas kasılma problemleri) çınlama tedavisi için kullanılmaktadır. Lazer ışını ile çınlama tedavisinde yaklaşık 2-2.5 ay süren çeşitli seans rejimleri ile başarı sağlanabildiği bildirilmekte. Ayrıca hastaların her gün 20-25 dakika uygulayabileceği lazer kalemi ile evde veya klinikte tedavi seçeneği de mevcut. Bir diğer yeni tedavi şekli ise elektromanyetik uyarılar ile beyin ve işitsel yolaklarda ki bozulan sinirsel aktivitenin düzeltilmesi veya yeniden organize edilmesi prensibine dayanan tekrarlatan transkraniyal manyetik uyarı tedavisidir. Uygulama günlük seanslara bölünerek yaklaşık 10-15 gün kadar sürer.
BAŞARI ORANLARI YÜZDE 70
Ayrıca hastanın psikolojik etkileniminin tespit edilip bununla bağlantılı olarak, duyulan çınlama sesinin analizinden elde edilen veriler uyarınca hastaya özel oluşturulan müzikal ses tedavilerinin son dönemde gelişen bilgisayar teknolojileri ile çınlama tedavisinde daha etkin ve hasta memnuniyetinin daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalardan da bahsetmek yerinde olacaktır.
Sonuç olarak henüz çınlamanın kesin tedavisinin olduğundan bahsetmek mümkün değildir, bahsi geçen tedavi yöntemlerinin en iyimser başarı oranları yüzde 70’lerde kalmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile tedavi başarısı da artmakta ve geçen zamanla birlikte çınlamanın da önemli ölçüde tedavi edilebilir olacağı rahatlıkla öngörülebilir. Çınlama şikâyeti olan kişilerin mutlaka muayene ve gerekli tıbbi tetkikleri yapılmalıdır. Tespit edilen hastalıklar için uygun tedavi verilmelidir, eğer bir bozukluk saptanamazsa, hasta yukarıda bahsedilen tedavi yöntemleri için tecrübeli hekimlerden yardım almalıdır.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN!
SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM
Sezaryenla sahip olduğunuz bir çocuğunuz varsa ve sonrakini normal doğum düşünüyorsanız bu mümkündür. Ancak tam teçhizatlı bir hastanede ve tecrübeli ellerde yakın takiple normal doğum yapılabilir. En önemli riski rahim yırtılmasıdır. Bu risk sezaryen sonrası normal doğumlarda yüzde 1 gibi küçük bir orana sahip olsa dahi anne ve bebeğin hayatı için önemli bir risk faktörü olabiliyor. Rahim yırtılması sırasında çok şiddetli bir kasılma ve ağrının duyulması gebelik sancısıyla da sık sık karıştırılabiliyor. Ancak vajinal kanamaya dikkat edilmesi, karın ve göğüs ağrısı şikâyetlerinin takip edilmesi oldukça önemli. Bebeğin kalp atışlarındaki ani değişimlerin gözlemlenmesi de bu durumun en önemli belirtisi. Böyle bir durumla öncelik bebeğin ve annenin en hasarsız şekilde kurtarılması. Bu sebeple hasta acil olarak sezaryene alınır, bebek çıkarıldıktan sonra annenin rahmi onarılmaya çalışılır. Çok nadiren büyük yırtıklarda rahim alınmak zorunda kalınır.
Lazer ışını ile çınlama tedavisi
Kulak çınlaması yani ‘tinnitus’, dışardan sesli uyaran olmaksızın kulaklarda ya da kafada ses algılanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu sesin değişik tonlarda ve özelliklerde hissedilebileceğini, kişilerin bu sesleri kimi zaman ince tiz bir ses, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi tarif edebileceğini, bunların hepsinin ‘tinnitus’ olarak tanımlandığını belirtmek uygun olur. Gelişen tıpta, hergün yeni tedavi alternatifler bulunmakta ve uygulanmakta. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Furkan Karaloğlu, çınlama ile ilgili tedavi alternatifleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLER
“Çınlama çoğu zaman kişilerin yaşam kalitelerini oldukça olumsuz etkiler. Çınlama şikâyeti olan her 5 kişiden 1-2’sinde uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, unutkanlık, baş ağrıları gibi sıkıntılar oluşmakta.
Çınlama değerlendirilirken önce buna yol açabilecek hastalıklar araştırılmalıdır. Herhangi bir hastalık saptanırsa öncelikle o tedavi edilir.
Her hangi bir hastalık veya işitme kaybı tespit edilmeyen hastalar da ise doku beslenmesini düzenleyen ilaç tedavileri önerilebilir. Bunlara ek olarak eskiden beri uygulanan sürekli belirli nitelikte ses üreten kulak cihazlarının kullanımı, psikoterapi, hipnoz ve tinnitus habitüasyon terapisi uygulanan diğer tedavi yöntemlerindendir.
2-2.5 AY SÜREN SEANSLAR
Son yıllarda ise çeşitli metodları kullanan cihazlar ön plana çıkmıştır.
Lazer ışınları ve elektromanyetik uyarımlar, bu cihazların geliştirilmesinde kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Bir çok kullanım sahası olan botoks özellikli bazı durumlarda (kas kasılma problemleri) çınlama tedavisi için kullanılmaktadır. Lazer ışını ile çınlama tedavisinde yaklaşık 2-2.5 ay süren çeşitli seans rejimleri ile başarı sağlanabildiği bildirilmekte. Ayrıca hastaların her gün 20-25 dakika uygulayabileceği lazer kalemi ile evde veya klinikte tedavi seçeneği de mevcut. Bir diğer yeni tedavi şekli ise elektromanyetik uyarılar ile beyin ve işitsel yolaklarda ki bozulan sinirsel aktivitenin düzeltilmesi veya yeniden organize edilmesi prensibine dayanan tekrarlatan transkraniyal manyetik uyarı tedavisidir. Uygulama günlük seanslara bölünerek yaklaşık 10-15 gün kadar sürer.
BAŞARI ORANLARI YÜZDE 70
Ayrıca hastanın psikolojik etkileniminin tespit edilip bununla bağlantılı olarak, duyulan çınlama sesinin analizinden elde edilen veriler uyarınca hastaya özel oluşturulan müzikal ses tedavilerinin son dönemde gelişen bilgisayar teknolojileri ile çınlama tedavisinde daha etkin ve hasta memnuniyetinin daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalardan da bahsetmek yerinde olacaktır.
Sonuç olarak henüz çınlamanın kesin tedavisinin olduğundan bahsetmek mümkün değildir, bahsi geçen tedavi yöntemlerinin en iyimser başarı oranları yüzde 70’lerde kalmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile tedavi başarısı da artmakta ve geçen zamanla birlikte çınlamanın da önemli ölçüde tedavi edilebilir olacağı rahatlıkla öngörülebilir. Çınlama şikâyeti olan kişilerin mutlaka muayene ve gerekli tıbbi tetkikleri yapılmalıdır. Tespit edilen hastalıklar için uygun tedavi verilmelidir, eğer bir bozukluk saptanamazsa, hasta yukarıda bahsedilen tedavi yöntemleri için tecrübeli hekimlerden yardım almalıdır.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN!
SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM
Sezaryenla sahip olduğunuz bir çocuğunuz varsa ve sonrakini normal doğum düşünüyorsanız bu mümkündür. Ancak tam teçhizatlı bir hastanede ve tecrübeli ellerde yakın takiple normal doğum yapılabilir. En önemli riski rahim yırtılmasıdır. Bu risk sezaryen sonrası normal doğumlarda yüzde 1 gibi küçük bir orana sahip olsa dahi anne ve bebeğin hayatı için önemli bir risk faktörü olabiliyor. Rahim yırtılması sırasında çok şiddetli bir kasılma ve ağrının duyulması gebelik sancısıyla da sık sık karıştırılabiliyor. Ancak vajinal kanamaya dikkat edilmesi, karın ve göğüs ağrısı şikâyetlerinin takip edilmesi oldukça önemli. Bebeğin kalp atışlarındaki ani değişimlerin gözlemlenmesi de bu durumun en önemli belirtisi. Böyle bir durumla öncelik bebeğin ve annenin en hasarsız şekilde kurtarılması. Bu sebeple hasta acil olarak sezaryene alınır, bebek çıkarıldıktan sonra annenin rahmi onarılmaya çalışılır. Çok nadiren büyük yırtıklarda rahim alınmak zorunda kalınır.