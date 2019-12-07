Kornea hastalığına bağlı görme kaybında tedavi

Kornea hastalığına bağlı görme kaybı, körlüğün en yaygın dördüncü nedenidir ve dünya genelinde 10 milyondan fazla insanı etkiler. Kornea dokusunda hasar ve hastalık olması, bulanık görmeye neden olarak görmeyi etkiler.
Fonksiyonel görüntünüzü eski haline getirmek için bu gibi durumlarda kornea nakli gerekebilmektedir. Konuyla alakalı TOBB ETU Tıp Fakültesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Özülken şu bilgileri paylaştı:
ZARAR GÖRÜRSE GÖRÜŞÜ BOZABİLİR
“Kornea nakli, hastalıklı veya yaralı kornea dokusunu bir organ vericiden alınan sağlıklı doku ile değiştirmektir. Geleneksel, tam kalınlıkta kornea nakli ve arka tabaka kornea nakli olmak üzere başlıca 2 çeşit kornea nakli türü vardır.
İyi görüş için sağlıklı ve net bir kornea gereklidir. Korneanız göz hastalığı veya göz yaralanmasından dolayı zarar görürse, şişebilir, yaralanabilir veya ciddi şekilde şekil değiştirebilir ve görüşünüzü bozabilir. Gözlük veya kontakt lensler yeteri kadar görmenizi iyileştiremiyorsa kornea nakli gerekebilir.
Göz uçuğu veya mantar keratiti gibi enfeksiyonlardan kaynaklanan korneada yara izleri, kirpiklerin içe doğru büyümesi ve korneaya sürtmesi sonucu oluşan kornea yara izleri, kalıtsal kornea hastalıkları, ilerlemiş keratokonus gibi kornea ektazileri kornea yetmezliği riskini artırır.
Korneası uygun olmayan hastalara yapılan lazer cerrahisi sonrası kornea ektazileri, korneanın kimyasal yanıkları veya göz hasarından kaynaklanan hasarlar, korneanın aşırı şişmesi, önceki bir kornea nakli sonrası greft reddi,
katarakt ameliyatı komplikasyonlarına bağlı kornea yetersizliği gibi durumlardan sonra da kornea nakli ihtiyacı doğabilir.
DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ NAKİLLER
-Tam kalınlıkta bir kornea naklinde, lokal anestezi kullanılırsa, ağrıyı gidermek ve göz hareketlerini kontrol eden kasları gevşetmek için göz çevrenizdeki cilde bir enjeksiyon yapılır ve göz damlacıkları gözünüzü uyuşturmak için kullanılır.
-Geleneksel kornea nakli ameliyatı sırasında, dairesel bir düğme şeklindeki doku tam kalınlıkta bir trephin veya femtosaniye lazer cihazı yardımıyla çıkarılır. Donör dokusundan eşleşen düğme şeklinde doku, çıkartılan alana yerleştirilir dikilir. Dikişler, tipik olarak ameliyattan sonra bir yıl veya daha uzun süre yerinde kalır.
-Endotelyal keratoplasti, seçici olarak sadece korneanın en iç tabakasının (endotel) sağlıklı doku ile değiştirilmesi ve üstündeki sağlıklı kornea dokusunun bozulmadan bırakılmasıdır. Endotelyal keratoplasti sırasında cerrah, küçük bir kesi yapar ve korneanızın arka yüzeyine sağlıklı endotel hücre tabakası içeren ince bir donör doku diski yerleştirir. Küçük kesi sızdırmaz olduğu için tipik olarak dikiş gerekmez.
HERKES EVRENSEL BİR DONÖRDÜR
Kornea nakli, iyileşme süresi bir yıl veya daha uzun zaman alabilmektedir. Görmeniz ilk birkaç ay boyunca bulanık olacaktır ve bazı durumlarda öncekinden daha kötü olabilir. Görmeniz iyileştikçe, yavaş yavaş normal günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Ancak, işinize ve görmenizin ne kadar çabuk geliştiğine bağlı olarak, ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde işe geri dönebilirsiniz.
Herkes kornea dokusu için evrensel bir donördür. Vericinin kan grubunun alıcının kan grubuyla eşleşmesi gerekmez. Yaş, göz rengi ve görme de faktör değildir. Enfeksiyonlardan veya yüksek düzeyde bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olanlar dışında, çoğu insan potansiyel kornea bağışçısıdır.
Kornea bağışı, hayat kurtarıcı veya hayat verici olabilmektedir. Kornea nakli operasyonlarının yüzde 95’inden fazlası kornea alıcısının görmesinin başarıyla geri kazanılmasına neden olmuştur.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
İNME VEYA FELÇ NEDİR?
İnme beyne giden hayati damarlardaki kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin hastalığıdır. Kan akımının kesildiği bölgedeki hücreler hızlıca ölmeye başlar ve inmenin oluştuğu bölgeden yürütülen fonksiyonlar da geçici ya da kalıcı kayıplar meydana gelir. Beyin damarlarındaki kanama ya da tıkanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Beyinde kan akımının kesildiği bölgede, kanın taşıdığı oksijen, glukoz gibi yaşamsal değerdeki gereksinimler karşılanamayacağı için beyin hücrelerinin ölümü başlar. Buna bağlı olarak beynin o bölgesi işlevini kaybeder ve hastalarda çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Vücudun bir yarısında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma ve görme bozuklukları, dengesizlik, bilinç değişiklikleri bunlardan bazılarıdır.
Ortaya çıkış nedenleri iki ana grupta toplanır. Birincisi tıkanma, beyne giden damarların veya beyinin içindeki damarların çeşitli şekillerde tıkanması veya daralması (iskemik inme). İkinci mekanizma ise beyin dokusu içinde meydana gelen kanamadır (hemorajik inme). İnmede acil müdahale hayat kurtarıcıdır ve tedavi sebebe yönelik olarak değişmektedir.
Bu nedenle yüzde çarpılma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme veya ani bilinç bozukluğunda bu yakınmaların düzelmesi beklenmeden en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşır.
Kornea hastalığına bağlı görme kaybında tedavi
Kornea hastalığına bağlı görme kaybı, körlüğün en yaygın dördüncü nedenidir ve dünya genelinde 10 milyondan fazla insanı etkiler. Kornea dokusunda hasar ve hastalık olması, bulanık görmeye neden olarak görmeyi etkiler.
Fonksiyonel görüntünüzü eski haline getirmek için bu gibi durumlarda kornea nakli gerekebilmektedir. Konuyla alakalı TOBB ETU Tıp Fakültesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Özülken şu bilgileri paylaştı:
ZARAR GÖRÜRSE GÖRÜŞÜ BOZABİLİR
“Kornea nakli, hastalıklı veya yaralı kornea dokusunu bir organ vericiden alınan sağlıklı doku ile değiştirmektir. Geleneksel, tam kalınlıkta kornea nakli ve arka tabaka kornea nakli olmak üzere başlıca 2 çeşit kornea nakli türü vardır.
İyi görüş için sağlıklı ve net bir kornea gereklidir. Korneanız göz hastalığı veya göz yaralanmasından dolayı zarar görürse, şişebilir, yaralanabilir veya ciddi şekilde şekil değiştirebilir ve görüşünüzü bozabilir. Gözlük veya kontakt lensler yeteri kadar görmenizi iyileştiremiyorsa kornea nakli gerekebilir.
Göz uçuğu veya mantar keratiti gibi enfeksiyonlardan kaynaklanan korneada yara izleri, kirpiklerin içe doğru büyümesi ve korneaya sürtmesi sonucu oluşan kornea yara izleri, kalıtsal kornea hastalıkları, ilerlemiş keratokonus gibi kornea ektazileri kornea yetmezliği riskini artırır.
Korneası uygun olmayan hastalara yapılan lazer cerrahisi sonrası kornea ektazileri, korneanın kimyasal yanıkları veya göz hasarından kaynaklanan hasarlar, korneanın aşırı şişmesi, önceki bir kornea nakli sonrası greft reddi,
katarakt ameliyatı komplikasyonlarına bağlı kornea yetersizliği gibi durumlardan sonra da kornea nakli ihtiyacı doğabilir.
DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ NAKİLLER
-Tam kalınlıkta bir kornea naklinde, lokal anestezi kullanılırsa, ağrıyı gidermek ve göz hareketlerini kontrol eden kasları gevşetmek için göz çevrenizdeki cilde bir enjeksiyon yapılır ve göz damlacıkları gözünüzü uyuşturmak için kullanılır.
-Geleneksel kornea nakli ameliyatı sırasında, dairesel bir düğme şeklindeki doku tam kalınlıkta bir trephin veya femtosaniye lazer cihazı yardımıyla çıkarılır. Donör dokusundan eşleşen düğme şeklinde doku, çıkartılan alana yerleştirilir dikilir. Dikişler, tipik olarak ameliyattan sonra bir yıl veya daha uzun süre yerinde kalır.
-Endotelyal keratoplasti, seçici olarak sadece korneanın en iç tabakasının (endotel) sağlıklı doku ile değiştirilmesi ve üstündeki sağlıklı kornea dokusunun bozulmadan bırakılmasıdır. Endotelyal keratoplasti sırasında cerrah, küçük bir kesi yapar ve korneanızın arka yüzeyine sağlıklı endotel hücre tabakası içeren ince bir donör doku diski yerleştirir. Küçük kesi sızdırmaz olduğu için tipik olarak dikiş gerekmez.
HERKES EVRENSEL BİR DONÖRDÜR
Kornea nakli, iyileşme süresi bir yıl veya daha uzun zaman alabilmektedir. Görmeniz ilk birkaç ay boyunca bulanık olacaktır ve bazı durumlarda öncekinden daha kötü olabilir. Görmeniz iyileştikçe, yavaş yavaş normal günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Ancak, işinize ve görmenizin ne kadar çabuk geliştiğine bağlı olarak, ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde işe geri dönebilirsiniz.
Herkes kornea dokusu için evrensel bir donördür. Vericinin kan grubunun alıcının kan grubuyla eşleşmesi gerekmez. Yaş, göz rengi ve görme de faktör değildir. Enfeksiyonlardan veya yüksek düzeyde bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olanlar dışında, çoğu insan potansiyel kornea bağışçısıdır.
Kornea bağışı, hayat kurtarıcı veya hayat verici olabilmektedir. Kornea nakli operasyonlarının yüzde 95’inden fazlası kornea alıcısının görmesinin başarıyla geri kazanılmasına neden olmuştur.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
İNME VEYA FELÇ NEDİR?
İnme beyne giden hayati damarlardaki kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin hastalığıdır. Kan akımının kesildiği bölgedeki hücreler hızlıca ölmeye başlar ve inmenin oluştuğu bölgeden yürütülen fonksiyonlar da geçici ya da kalıcı kayıplar meydana gelir. Beyin damarlarındaki kanama ya da tıkanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Beyinde kan akımının kesildiği bölgede, kanın taşıdığı oksijen, glukoz gibi yaşamsal değerdeki gereksinimler karşılanamayacağı için beyin hücrelerinin ölümü başlar. Buna bağlı olarak beynin o bölgesi işlevini kaybeder ve hastalarda çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Vücudun bir yarısında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma ve görme bozuklukları, dengesizlik, bilinç değişiklikleri bunlardan bazılarıdır.
Ortaya çıkış nedenleri iki ana grupta toplanır. Birincisi tıkanma, beyne giden damarların veya beyinin içindeki damarların çeşitli şekillerde tıkanması veya daralması (iskemik inme). İkinci mekanizma ise beyin dokusu içinde meydana gelen kanamadır (hemorajik inme). İnmede acil müdahale hayat kurtarıcıdır ve tedavi sebebe yönelik olarak değişmektedir.
Bu nedenle yüzde çarpılma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme veya ani bilinç bozukluğunda bu yakınmaların düzelmesi beklenmeden en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşır.