Eksik dişlere anında implant

Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin en güncel ve sağlıklı onarım yolu artık hepimizin bildiği üzere dental yani diş implantlarıdır.
Geleneksel yöntemlerde diş çekildikten 3-6 ay sonra diş implantı yapılmaktaydı şimdilerde ise anında implant, eksik dişlerin yerine hemen yapılabiliyor. Konuyla ilgili TOBB ETÜ Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Ezher Dayısoylu şu bilgileri paylaştı:
ÇENE KEMİĞİ ERİME RİSKİ KALKIYOR
“Diş implantları eksik dişlerin onarımında, sağlıklı dişlerin en sert kısmı olan mine tabakasının küçültülmesine gerek kalmadan fonksiyonun, konuşma ve gülüş estetiğinin sağlanmasında başarılı olarak kullanılıyor.
Geleneksel köprü protezlerinde zaman içinde doku uyumunun bozulması ile sağlıklı dişlerde çürüme ve diş kaybı gibi riskler bulunmasına karşın implantlar ile artık böyle bir risk bulunmuyor. Ayrıca yine geleneksel hareketli protezlerin özellikle kadınlarda hızlı çene kemiği erimesine neden olabileceği biliniyor. Dental implantlar ile bu risk de azaltılabiliyor.
AYNI GÜNDE UYGULANABİLİYOR
Bütün özelliklerine rağmen implantların, diş kaybından sonra yerleştirilmesi için belirli bir süre beklemeye ihtiyaç olabiliyordu. Aynı şekilde implant uygulaması sonrasında dişlerin görünür kısımlarının da yerleştirilmesi için 4-6 aya kadar beklemek gerekebiliyordu.
Tüm dünyada 60 yıla yakın bir süredir yüzde 95’ler civarında başarı ile kullanılan diş implantlarında son 10 yıl içinde çok hızlı gelişmeler oldu ve artık diş kaybı ile aynı günde implantların uygulanması mümkün hale geldi. Aynı şekilde uygulamaya dişsiz başvuran bir bireyin uygulamadan hemen sonra istediği gülüşe sahip olabilmesi de mümkün hale geldi.
YÜZE EN UYGUN YAPI ELDE EDİLİR
Anında implant uygulaması ile bireyin işlem öncesi gerekli klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapılır ve ardından planlama aşaması ile uygulanacak olan implanta dair veriler hesaplanır. Ardından implant üzerine yerleştirilecek diş için bilgisayar destekli planlama ve üretim aşamasına geçilerek bireyin yüzüne, gülüşüne ve dişeti durumuna en uygun olabilecek yapı elde edilir. İşlem aşamasında kaybedilmiş olan diş alanına implant uygulanır ve gerekli kemik güçlendirmesi yapıldıktan sonra dişler ve gülüş estetiği tamamlanmış olur.
ALIŞKANLIKLAR ANALİZ EDİLMELİ
Bu teknik sayesinde implant uygulaması sonrası aylarca beklemeye gerek kalmadan operasyondan hemen sonra yemek yemek konuşmak ve özgürce gülümseyebilmek mümkündür. Anında implant uygulamasında bireyin yaşı, diş ve dişeti sağlığı, sigara, diş sıkma gibi zararlı alışkanlıkları dikkatlice analiz edilmeli ve uygun planlama yapılmalıdır. Ayrıca işlem sırasında kullanılacak implant ve dişlerin seçimi de anında implant uygulamasının başarısını etkilemektedir. Anında implant sistemine hakim bir uygulayıcının, uygun şartlarda gerçekleştirdiği bir operasyon sonrasında iyileşme süreci hızlı ve rahat bir şekilde tamamlanacaktır.”
Eksik dişlere anında implant
Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin en güncel ve sağlıklı onarım yolu artık hepimizin bildiği üzere dental yani diş implantlarıdır.
Geleneksel yöntemlerde diş çekildikten 3-6 ay sonra diş implantı yapılmaktaydı şimdilerde ise anında implant, eksik dişlerin yerine hemen yapılabiliyor. Konuyla ilgili TOBB ETÜ Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Ezher Dayısoylu şu bilgileri paylaştı:
ÇENE KEMİĞİ ERİME RİSKİ KALKIYOR
“Diş implantları eksik dişlerin onarımında, sağlıklı dişlerin en sert kısmı olan mine tabakasının küçültülmesine gerek kalmadan fonksiyonun, konuşma ve gülüş estetiğinin sağlanmasında başarılı olarak kullanılıyor.
Geleneksel köprü protezlerinde zaman içinde doku uyumunun bozulması ile sağlıklı dişlerde çürüme ve diş kaybı gibi riskler bulunmasına karşın implantlar ile artık böyle bir risk bulunmuyor. Ayrıca yine geleneksel hareketli protezlerin özellikle kadınlarda hızlı çene kemiği erimesine neden olabileceği biliniyor. Dental implantlar ile bu risk de azaltılabiliyor.
AYNI GÜNDE UYGULANABİLİYOR
Bütün özelliklerine rağmen implantların, diş kaybından sonra yerleştirilmesi için belirli bir süre beklemeye ihtiyaç olabiliyordu. Aynı şekilde implant uygulaması sonrasında dişlerin görünür kısımlarının da yerleştirilmesi için 4-6 aya kadar beklemek gerekebiliyordu.
Tüm dünyada 60 yıla yakın bir süredir yüzde 95’ler civarında başarı ile kullanılan diş implantlarında son 10 yıl içinde çok hızlı gelişmeler oldu ve artık diş kaybı ile aynı günde implantların uygulanması mümkün hale geldi. Aynı şekilde uygulamaya dişsiz başvuran bir bireyin uygulamadan hemen sonra istediği gülüşe sahip olabilmesi de mümkün hale geldi.
YÜZE EN UYGUN YAPI ELDE EDİLİR
Anında implant uygulaması ile bireyin işlem öncesi gerekli klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapılır ve ardından planlama aşaması ile uygulanacak olan implanta dair veriler hesaplanır. Ardından implant üzerine yerleştirilecek diş için bilgisayar destekli planlama ve üretim aşamasına geçilerek bireyin yüzüne, gülüşüne ve dişeti durumuna en uygun olabilecek yapı elde edilir. İşlem aşamasında kaybedilmiş olan diş alanına implant uygulanır ve gerekli kemik güçlendirmesi yapıldıktan sonra dişler ve gülüş estetiği tamamlanmış olur.
ALIŞKANLIKLAR ANALİZ EDİLMELİ
Bu teknik sayesinde implant uygulaması sonrası aylarca beklemeye gerek kalmadan operasyondan hemen sonra yemek yemek konuşmak ve özgürce gülümseyebilmek mümkündür. Anında implant uygulamasında bireyin yaşı, diş ve dişeti sağlığı, sigara, diş sıkma gibi zararlı alışkanlıkları dikkatlice analiz edilmeli ve uygun planlama yapılmalıdır. Ayrıca işlem sırasında kullanılacak implant ve dişlerin seçimi de anında implant uygulamasının başarısını etkilemektedir. Anında implant sistemine hakim bir uygulayıcının, uygun şartlarda gerçekleştirdiği bir operasyon sonrasında iyileşme süreci hızlı ve rahat bir şekilde tamamlanacaktır.”