Yürüyüş seferberliğine İzmir öncü olsun

SAĞLIK için günde en az 20 dakika yürüme konusunda uzmanlar hem fikir.
Hürriyet’te sağlıklı yaşam için yaptığı tavsiyelerle yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Prof. Osman Müftüoğlu, “Haftada 150 dakika yürürseniz yaşamınıza üç yıl eklersiniz” diyor.
Yılın ilk günlerinde Müftüoğlu’nun 2020’de ülke çapında egzersiz ve yürüyüş seferberliği çağrısı dikkatimi çekmişti. Bu öneriye bence ilk önce İzmir sahip çıkmalı. Zaten bisiklet yolları gibi altyapısıyla sağlıklı yaşama öncülük yapan İzmir neden yürüyüş seferberliğinin öncüsü olmasın?
AYAKTA KAL, HAYATTA KAL
İzmirlileri sağlıklı bünyelere kavuşturacak çok önemli organizasyonlar çok düşük maliyetlerle yapabilir. Bunların başında kamuoyunu bilgilendirme geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin elinde metro, otobüs, İZBAN, tramvay durakları, ana yollardaki elektronik duyuru panelleri ve açık hava afişleri için billboardlar gibi çok sayıda duyuru aracı var. Buralarda yayımlanacak örneğin Müftüoğlu’nun sıklıkla tekrarladığı, “Ayakta kal, hayatta kal” gibi akılda kalıcı sloganlarla kamuoyunun bilinçlenmesine büyük katkılar sağlanabilir.
Ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri her gün belli saatlerde ya da haftanın belirli günlerinde insanları yürümeye teşvik edecek organizasyonlar yapabilir. Toplu hareketi seven İzmir halkı eminim bu tip etkinliklere büyük ilgi gösterecektir.
İLACA DEĞİL, EĞLENMEYE PARA
En ucuz ve herkes için çok kolay yapabileceği bir spor olan düzenli yürüyüşün yararları saymakla bitmiyor. Kanda şeker, kolesterol, ürik asit, trigiliseridin ayarlanmasını kolaylaştırıyor. Faydalı HDL kolesterolü yükseltip kalp ve dolaşım sistemini koruyup geliştiriyor. Kemik kırılganlığını önleyip kas gücü ve miktarını artırıyor, stres düzeyini azaltıp uykuyu daha verimli hale getiriyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor, pek çok organ–doku kanserine karşı önemli ölçüde korunuyor.
Görüldüğü gibi günde 20 dakika yürümekle pek çok hastalığın önünü almak mümkün. Böylece tedavi için hastanelere harcanacak paralar gezmek için ya da keyif alınacak başka yerlerde harcanarak yaşam kalitesi artırılabilir.
Yürüyüş seferberliğinin öncü kenti olmak İzmir’e yakışır.
Efes’e Michael Douglas reklamı
GEÇEN hafta Altın Küre ödüllü ünlü aktör Michael Douglas, Selçuk’a gelip antik Efes kentini ziyaret etmiş. Bir zamanlar Efes’in en zengin ailelerinin oturduğu Teras Evler’i özel olarak görmek isteyen Michael Douglas gördüklerinden çok etkilenmiş. Ayrıca Efes’in İtalya’nın Pompei antik kentinden daha iyi korunduğunu söylemiş.
Michael Douglas’ın beyaz perdedeki başarılarını ve dünya çapındaki bilinirliğini burada tekrar etmeye gerek yok. İstatistiklere göre turizmde bir yer hakkında bir kişinin olumlu izlenimleri ortalama 6 kişiyi etkiliyor ve o yeri görmeye teşvik ediyor.
Michael Douglas gibi dünya çapında birinin izlenimleri ise bir değil, binlerce kişiye yansıyacaktır. Öyle ki bunlar yarın öbür gün film olarak bile karşımıza gelebilir.
Dünya liderlerinin, yıldızların ziyaretlerini artırmaları İzmir’in dünyadaki bilinirliğinin artmasına parayla satın alamayacak katkılarda bulunur.
Yürüyüş seferberliğine İzmir öncü olsun
SAĞLIK için günde en az 20 dakika yürüme konusunda uzmanlar hem fikir.
Hürriyet’te sağlıklı yaşam için yaptığı tavsiyelerle yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Prof. Osman Müftüoğlu, “Haftada 150 dakika yürürseniz yaşamınıza üç yıl eklersiniz” diyor.
Yılın ilk günlerinde Müftüoğlu’nun 2020’de ülke çapında egzersiz ve yürüyüş seferberliği çağrısı dikkatimi çekmişti. Bu öneriye bence ilk önce İzmir sahip çıkmalı. Zaten bisiklet yolları gibi altyapısıyla sağlıklı yaşama öncülük yapan İzmir neden yürüyüş seferberliğinin öncüsü olmasın?
AYAKTA KAL, HAYATTA KAL
İzmirlileri sağlıklı bünyelere kavuşturacak çok önemli organizasyonlar çok düşük maliyetlerle yapabilir. Bunların başında kamuoyunu bilgilendirme geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin elinde metro, otobüs, İZBAN, tramvay durakları, ana yollardaki elektronik duyuru panelleri ve açık hava afişleri için billboardlar gibi çok sayıda duyuru aracı var. Buralarda yayımlanacak örneğin Müftüoğlu’nun sıklıkla tekrarladığı, “Ayakta kal, hayatta kal” gibi akılda kalıcı sloganlarla kamuoyunun bilinçlenmesine büyük katkılar sağlanabilir.
Ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri her gün belli saatlerde ya da haftanın belirli günlerinde insanları yürümeye teşvik edecek organizasyonlar yapabilir. Toplu hareketi seven İzmir halkı eminim bu tip etkinliklere büyük ilgi gösterecektir.
İLACA DEĞİL, EĞLENMEYE PARA
En ucuz ve herkes için çok kolay yapabileceği bir spor olan düzenli yürüyüşün yararları saymakla bitmiyor. Kanda şeker, kolesterol, ürik asit, trigiliseridin ayarlanmasını kolaylaştırıyor. Faydalı HDL kolesterolü yükseltip kalp ve dolaşım sistemini koruyup geliştiriyor. Kemik kırılganlığını önleyip kas gücü ve miktarını artırıyor, stres düzeyini azaltıp uykuyu daha verimli hale getiriyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor, pek çok organ–doku kanserine karşı önemli ölçüde korunuyor.
Görüldüğü gibi günde 20 dakika yürümekle pek çok hastalığın önünü almak mümkün. Böylece tedavi için hastanelere harcanacak paralar gezmek için ya da keyif alınacak başka yerlerde harcanarak yaşam kalitesi artırılabilir.
Yürüyüş seferberliğinin öncü kenti olmak İzmir’e yakışır.
Efes’e Michael Douglas reklamı
GEÇEN hafta Altın Küre ödüllü ünlü aktör Michael Douglas, Selçuk’a gelip antik Efes kentini ziyaret etmiş. Bir zamanlar Efes’in en zengin ailelerinin oturduğu Teras Evler’i özel olarak görmek isteyen Michael Douglas gördüklerinden çok etkilenmiş. Ayrıca Efes’in İtalya’nın Pompei antik kentinden daha iyi korunduğunu söylemiş.
Michael Douglas’ın beyaz perdedeki başarılarını ve dünya çapındaki bilinirliğini burada tekrar etmeye gerek yok. İstatistiklere göre turizmde bir yer hakkında bir kişinin olumlu izlenimleri ortalama 6 kişiyi etkiliyor ve o yeri görmeye teşvik ediyor.
Michael Douglas gibi dünya çapında birinin izlenimleri ise bir değil, binlerce kişiye yansıyacaktır. Öyle ki bunlar yarın öbür gün film olarak bile karşımıza gelebilir.
Dünya liderlerinin, yıldızların ziyaretlerini artırmaları İzmir’in dünyadaki bilinirliğinin artmasına parayla satın alamayacak katkılarda bulunur.