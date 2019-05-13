Ve gemi yanaştı

GEÇEN hafta Urla İskele’de çevremde sesler yükselip hareketlenme başlayınca ‘ne oluyor’ diye baktım.
Gördüğüm birkaç hafta önce bu köşede sözünü ettiğim Urla’nın beklediği gemiydi. Aylardır boş duran iskeleye nihayet bir deniz otobüsü yanaşıyordu. Herkes gibi merakla ben de izlemeye başladım. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İZDENİZ’in işlettiği 9 Eylül adlı gemi test seferi için Urla’ya gelmişti. Gemi, uzman ekibin gözetiminde 7 - 8 kez iskeleye yanaşma manevraları, yolcu indirip, bindirme testleri yaptı. İşin güzel tarafı, gemi bu testleri yaparken bir çok vatandaş seferler başladı sanıp Konak’a gitmek için yolcu salonu girişinde birikmeye başlamıştı bile...
SADECE HAFTA SONUYLA OLMAZ
Hazır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilileri de orada iken seferler hakkında biraz bilgi aldım. Güzel haber, ilk sefer 18 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun bilet fiyatı 6 TL olacakmış. Kötü haber ise sadece cumartesi ve pazar günleri sefer var. Talep olursa yaz aylarında hafta içi de seferler yapılacakmış.
Tam ben hafta içi test seferleri yapılmadan, sadece hafta sonları gelen günübirlik tatilci sayısına bakıp Urla’da yaşayan yolcunun talebi nasıl anlaşılacak diye sorarken, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz iskeleye geldi. “Gece, gündüz çalışır” diye hep olumlu şeyler duyduğum yeni Başkan’ın manevralar sırasında bile İskele’ye gelmesi hakkında söylenenleri doğruluyordu. Başkan Oğuz, ilgililere Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deniz ulaşımına verdiği önemi ve talimatlarını hatırlatıp, seferleri beklediklerini söyledi.
Ben de Başkan Oğuz’a hafta sonu günübirlik ziyaretçiler için çalışacak bir geminin Urla’da oturanlara yararı olmadığını söyledim. Eğer hafta içi test seferleri yapılır, belediye de anons ve ilanlarla halkı bundan haberdar ederse, gerçek yolcu potansiyelinin tespiti için daha sağlıklı veriler elde edileceğini düşünüyorum.
BİLET 6 LİRA
Ben Urla’dan İzmir’e haftada bir, yaz aylarında ise iki, üç haftada bir gidip, gelen biriyim. Gemiye belki hiç binme fırsatım olmayacak. Ancak, bundan 10 yıl önce İstanbul trafiğinden İzmir’e kaçan biri olarak toplu ulaşımı çok önemsiyorum. Kentlerde trafik yoğunluğunu önlemenin en etkili yolu özel araçları merkeze gelmeye caydırmaktan geçiyor. Çiğli, Urla, Seferihisar, Torbalı ve Manisa gibi yerlerden gelenler için kent çevresinde metro, tramvay, İZBAN ve iskele yakınlarında otoparklar oluşturulursa önemli bir çözüm olur. Banliyölerden İzmir’e gelenler araçlarını çevre otoparklara bırakırsa, İzmir içinde yaşayanlar da toplu ulaşımı kullanırsa, İstanbul’un yaşadığı felaketi yaşamayız. İstanbul bu çözümü sonunda akıl etti, ama çok geç kaldı.
Urla – Konak arası deniz otobüsü ile yaklaşık 1 saat sürüyormuş. Bilet fiyatı ise 6 lira. Örneğin sabah iş saatlerine uygun zamanda hareket edip akşam aynı şekilde dönecek bir geminin çok yolcusu olacağına eminim. Sadece Urla ve Çeşmealtı değil, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mordoğan, Karaburun, hatta Çeşme’de oturanlar bile İzmir’e kadar direksiyon sallamamak, şehir merkezinde otopark yeri aramamak için bu gemileri tercih eder. Eğer alışkanlık haline getirilebilirse sabah, öğlen ve akşam günde 3 sefer 300 yolcu kapasiteli deniz otobüslerinin yolcusu eksik olmaz. Aslında fikir edinmek için yeni gemiler ve sefer sayıları arttıktan sonra İZDENİZ istatistiklerine bakmak bile yeter.
Gemiyle taşınan yolcu sayısı
2015 - 14 milyon 392 bin
2018 - 16 milyon 303 bin
Araç sayısı
2015 - 513 bin 450
2018 - 1 milyon 34 bin
Ve gemi yanaştı
GEÇEN hafta Urla İskele’de çevremde sesler yükselip hareketlenme başlayınca ‘ne oluyor’ diye baktım.
Gördüğüm birkaç hafta önce bu köşede sözünü ettiğim Urla’nın beklediği gemiydi. Aylardır boş duran iskeleye nihayet bir deniz otobüsü yanaşıyordu. Herkes gibi merakla ben de izlemeye başladım. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İZDENİZ’in işlettiği 9 Eylül adlı gemi test seferi için Urla’ya gelmişti. Gemi, uzman ekibin gözetiminde 7 - 8 kez iskeleye yanaşma manevraları, yolcu indirip, bindirme testleri yaptı. İşin güzel tarafı, gemi bu testleri yaparken bir çok vatandaş seferler başladı sanıp Konak’a gitmek için yolcu salonu girişinde birikmeye başlamıştı bile...
SADECE HAFTA SONUYLA OLMAZ
Hazır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilileri de orada iken seferler hakkında biraz bilgi aldım. Güzel haber, ilk sefer 18 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun bilet fiyatı 6 TL olacakmış. Kötü haber ise sadece cumartesi ve pazar günleri sefer var. Talep olursa yaz aylarında hafta içi de seferler yapılacakmış.
Tam ben hafta içi test seferleri yapılmadan, sadece hafta sonları gelen günübirlik tatilci sayısına bakıp Urla’da yaşayan yolcunun talebi nasıl anlaşılacak diye sorarken, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz iskeleye geldi. “Gece, gündüz çalışır” diye hep olumlu şeyler duyduğum yeni Başkan’ın manevralar sırasında bile İskele’ye gelmesi hakkında söylenenleri doğruluyordu. Başkan Oğuz, ilgililere Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deniz ulaşımına verdiği önemi ve talimatlarını hatırlatıp, seferleri beklediklerini söyledi.
Ben de Başkan Oğuz’a hafta sonu günübirlik ziyaretçiler için çalışacak bir geminin Urla’da oturanlara yararı olmadığını söyledim. Eğer hafta içi test seferleri yapılır, belediye de anons ve ilanlarla halkı bundan haberdar ederse, gerçek yolcu potansiyelinin tespiti için daha sağlıklı veriler elde edileceğini düşünüyorum.
BİLET 6 LİRA
Ben Urla’dan İzmir’e haftada bir, yaz aylarında ise iki, üç haftada bir gidip, gelen biriyim. Gemiye belki hiç binme fırsatım olmayacak. Ancak, bundan 10 yıl önce İstanbul trafiğinden İzmir’e kaçan biri olarak toplu ulaşımı çok önemsiyorum. Kentlerde trafik yoğunluğunu önlemenin en etkili yolu özel araçları merkeze gelmeye caydırmaktan geçiyor. Çiğli, Urla, Seferihisar, Torbalı ve Manisa gibi yerlerden gelenler için kent çevresinde metro, tramvay, İZBAN ve iskele yakınlarında otoparklar oluşturulursa önemli bir çözüm olur. Banliyölerden İzmir’e gelenler araçlarını çevre otoparklara bırakırsa, İzmir içinde yaşayanlar da toplu ulaşımı kullanırsa, İstanbul’un yaşadığı felaketi yaşamayız. İstanbul bu çözümü sonunda akıl etti, ama çok geç kaldı.
Urla – Konak arası deniz otobüsü ile yaklaşık 1 saat sürüyormuş. Bilet fiyatı ise 6 lira. Örneğin sabah iş saatlerine uygun zamanda hareket edip akşam aynı şekilde dönecek bir geminin çok yolcusu olacağına eminim. Sadece Urla ve Çeşmealtı değil, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mordoğan, Karaburun, hatta Çeşme’de oturanlar bile İzmir’e kadar direksiyon sallamamak, şehir merkezinde otopark yeri aramamak için bu gemileri tercih eder. Eğer alışkanlık haline getirilebilirse sabah, öğlen ve akşam günde 3 sefer 300 yolcu kapasiteli deniz otobüslerinin yolcusu eksik olmaz. Aslında fikir edinmek için yeni gemiler ve sefer sayıları arttıktan sonra İZDENİZ istatistiklerine bakmak bile yeter.
Gemiyle taşınan yolcu sayısı
2015 - 14 milyon 392 bin
2018 - 16 milyon 303 bin
Araç sayısı
2015 - 513 bin 450
2018 - 1 milyon 34 bin