Uyuyan güzel gözlerini açtı

İZMİR tarihi günlerinden birini yaşadı. Sadece spor, futbol ya da Göztepeliler için tarihi bir gün değildi dün... Gürsel Aksel Stadı’nın açılışıyla İzmir, dünya kenti olma yolunda büyük bir adım daha attığı için de tarihi bir gündü...
Yıllarca Süper Lig hasreti çeken İzmir, çağdaş bir stat hasreti de çekiyordu. Her ikisini gerçekleştirmek Göztepe’ye kısmet oldu. Aslında Göztepe – Beşiktaş maçında başlama vuruşunun düdüğü çaldığında hem Göztepe hem İzmir için yeni bir yarış daha başlıyordu. Göztepe, belki bu yıl belki seneye, ama bir gün mutlaka Türkiye ve Avrupa’daki kupalardan birine yine gözünü dikecek. Antalya’nın 14 milyon ziyaretçisine karşılık yılda sadece 1 milyon turistin geldiği uyuyan güzel İzmir ise sporla adını dünyaya duyurup, yeni keşiflere kapılarını açma fırsatı yakalayacak.
Futbolla marka olmak
BUNDAN 53 yıl önce 22 Kasım 1967 tarihinde radyo başında dinlediğim o maçın her dakikasını heyecanla hatırlarım. Göztepe’nin Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale yükselebilmek için 3-0 kazanması gerekiyordu. Bir önceki yılın şampiyonu Atletico Madrid’i 3-0’la devirdiğinde Avrupa ayağa kalkmıştı. Projektörler İzmir’e çevrilmiş İspanyol devini dize getiren bu olağanüstü takımı yaratan şehir keşfedilmeye çalışılmıştı. Günümüzde futbol büyük bir sanayi. Futbol sayesinde dünya markası olan bir çok kent var. Barcelona, Madrid, Liverpool, Manchester, Kiev ilk akla gelenlerden bazıları. Bundan 53 yıl önce toprak sahadan yarı finale kadar yükselen Göztepe’nin modern alt yapı ve tesisleriyle Avrupa kupalarını kaldırmaması için artık hiçbir neden yok...
İzmir’in futbol tarihi
İZMİR’in futbol tarihinde yeni bir sayfa açılırken geçmişi unutmamak gerek. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) güzel bir çalışması var. Buna göre, İzmir’de Müslüman Türkler Karşıyakalı altı gencin aralarında para toplayıp aldıkları topla futbola başlıyor. O dönem futbol sahalarına azınlıkların hakim olmasını protesto eden altı genç 1912 yılında Karşıyaka Spor Kulübü’nü kuruyor.
Altay’ın kuruluşu ise 1913 yılı sonunda İzmir’e gelen Celal Bayar’ın, spor yapan gençleri İttihat Terakki Cemiyeti’ne katmak için yaptığı davetle oluyor. Altay’ın bağrından ise Altınordu ve Göztepe doğuyor.
Altınordu’nun kuruluşu 1923 yılında Basmane, Tilkilik ve Namazgah semtlerinde bir spor kulübü ihtiyacından doğuyor. Kuruculardan Süleyman Ferit Bey (Eczacıbaşı) takım için bir Türk imparatorluğunun adını Altınordu’yu teklif ediyor. Cumhuriyet’in kurulduğu yılda bu teklif heyecanla kabul ediliyor.
Göztepe, Altınordu’nun ardından 14 Haziran 1925 tarihinde Altay Spor Kulübü’nden ayrılarak Güzelyalı’da kuruluyor. Türkiye’ye Avrupa’dan ilk sportif başarıları getiren kulüp olur. 1960’lar, 70’ler ve 80’lerde üst üste 19 sezon Süper Lig’de (O zaman adı Türkiye 1. Ligi) oynadı. İki kez Türkiye Kupası’nı aldı.
İzmirspor 1923 yılında Eşrefpaşa semtinin ileri gelenleri tarafından, “Altınay” adıyla kuruldu. 1930 yılında Altınay ile Sakarya, İzmirspor adıyla birleşti.
Bucaspor ise İzmir’in 6’ncı spor kulübü olarak 1928 yılında beş Bucalı genç tarafından kuruldu. Kulübün o tarihteki renkleri de bugünkü gibi sarı ve lacivertti.
Uyuyan güzel gözlerini açtı
İZMİR tarihi günlerinden birini yaşadı. Sadece spor, futbol ya da Göztepeliler için tarihi bir gün değildi dün... Gürsel Aksel Stadı’nın açılışıyla İzmir, dünya kenti olma yolunda büyük bir adım daha attığı için de tarihi bir gündü...
Yıllarca Süper Lig hasreti çeken İzmir, çağdaş bir stat hasreti de çekiyordu. Her ikisini gerçekleştirmek Göztepe’ye kısmet oldu. Aslında Göztepe – Beşiktaş maçında başlama vuruşunun düdüğü çaldığında hem Göztepe hem İzmir için yeni bir yarış daha başlıyordu. Göztepe, belki bu yıl belki seneye, ama bir gün mutlaka Türkiye ve Avrupa’daki kupalardan birine yine gözünü dikecek. Antalya’nın 14 milyon ziyaretçisine karşılık yılda sadece 1 milyon turistin geldiği uyuyan güzel İzmir ise sporla adını dünyaya duyurup, yeni keşiflere kapılarını açma fırsatı yakalayacak.
Futbolla marka olmak
BUNDAN 53 yıl önce 22 Kasım 1967 tarihinde radyo başında dinlediğim o maçın her dakikasını heyecanla hatırlarım. Göztepe’nin Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale yükselebilmek için 3-0 kazanması gerekiyordu. Bir önceki yılın şampiyonu Atletico Madrid’i 3-0’la devirdiğinde Avrupa ayağa kalkmıştı. Projektörler İzmir’e çevrilmiş İspanyol devini dize getiren bu olağanüstü takımı yaratan şehir keşfedilmeye çalışılmıştı. Günümüzde futbol büyük bir sanayi. Futbol sayesinde dünya markası olan bir çok kent var. Barcelona, Madrid, Liverpool, Manchester, Kiev ilk akla gelenlerden bazıları. Bundan 53 yıl önce toprak sahadan yarı finale kadar yükselen Göztepe’nin modern alt yapı ve tesisleriyle Avrupa kupalarını kaldırmaması için artık hiçbir neden yok...
İzmir’in futbol tarihi
İZMİR’in futbol tarihinde yeni bir sayfa açılırken geçmişi unutmamak gerek. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) güzel bir çalışması var. Buna göre, İzmir’de Müslüman Türkler Karşıyakalı altı gencin aralarında para toplayıp aldıkları topla futbola başlıyor. O dönem futbol sahalarına azınlıkların hakim olmasını protesto eden altı genç 1912 yılında Karşıyaka Spor Kulübü’nü kuruyor.
Altay’ın kuruluşu ise 1913 yılı sonunda İzmir’e gelen Celal Bayar’ın, spor yapan gençleri İttihat Terakki Cemiyeti’ne katmak için yaptığı davetle oluyor. Altay’ın bağrından ise Altınordu ve Göztepe doğuyor.
Altınordu’nun kuruluşu 1923 yılında Basmane, Tilkilik ve Namazgah semtlerinde bir spor kulübü ihtiyacından doğuyor. Kuruculardan Süleyman Ferit Bey (Eczacıbaşı) takım için bir Türk imparatorluğunun adını Altınordu’yu teklif ediyor. Cumhuriyet’in kurulduğu yılda bu teklif heyecanla kabul ediliyor.
Göztepe, Altınordu’nun ardından 14 Haziran 1925 tarihinde Altay Spor Kulübü’nden ayrılarak Güzelyalı’da kuruluyor. Türkiye’ye Avrupa’dan ilk sportif başarıları getiren kulüp olur. 1960’lar, 70’ler ve 80’lerde üst üste 19 sezon Süper Lig’de (O zaman adı Türkiye 1. Ligi) oynadı. İki kez Türkiye Kupası’nı aldı.
İzmirspor 1923 yılında Eşrefpaşa semtinin ileri gelenleri tarafından, “Altınay” adıyla kuruldu. 1930 yılında Altınay ile Sakarya, İzmirspor adıyla birleşti.
Bucaspor ise İzmir’in 6’ncı spor kulübü olarak 1928 yılında beş Bucalı genç tarafından kuruldu. Kulübün o tarihteki renkleri de bugünkü gibi sarı ve lacivertti.