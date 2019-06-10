Otoyol açılınca ne olacak

BAYRAM trafiği Bodrum’dan Çeşme’ye tüm Ege’de tatil yerlerindeki altyapının önemini bir kez daha hatırlattı.
Trafikten suya, temizliğe her alanda normal kapasitelerinin kat kat üstünde hizmet vermek zorunda kalan bu yapılar önümüzdeki birkaç yıl sonra olacakların da işaretini veriyor.
Bu yıl sonunda İzmir–İstanbul Otoyolu açılacak. Bugün 7-8 saat süren yolculuk 3-4 saate inecek. Artık hafta sonu tatili için bile yaz-kış İstanbul, Bursa, Balıkesir’den Ege’ye araç akacak. Bayramlarda oluşan nüfus yoğunluğu kalıcı hale gelecek. O nedenle trafik başta olmak üzere altyapıları yeni koşullara hazırlamak gerekecek. İstanbul’dan nefes almak için kaçanların buralarda da trafiğe yakalanırsa yeni rotalar aramak zorunda kalkacaklarını unutmamak gerek...
EBSO’dan işsizliğin ilacı
BAYRAM öncesi açıklanan büyüme verileri pek çok değerlendirmeyi de beraberinde getirdi. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan (EBSO) geldi. Başkan Ender Yorgancılar, nüfusu her yıl 1 milyon kişi artan, 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya bakan, büyük dış borç faizi ödemek zorunda kalan Türkiye’nin durgunluktan çıkması gerektiğini vurguladı. Pasta küçülürken paylaşmak isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Yorgancılar, bunun refah kaybına da neden olduğuna dikkat çekti.
EBSO çıkış yolu olarak ekonomik büyümenin tüketim ve inşaatla değil, üretim ve ihracatla olması gerektiğini savunuyor. Ancak, son dört çeyrekteki makine teçhizat yatırımlarının gerilemesi EBSO Başkanı’nı endişelendiriyor. Makine yatırımı olmaması demek, üretim için yeni işyeri fabrika kurulmayacak demek! Bir başka deyişle her yıl iş gücüne katılan 1.5 milyon kişinin önemli bölümüne iş bulamamak demek.
Evet... Üretimin kalbinde yer alanların ekonomik duruma teşhisleri böyle. Her şeye rağmen Türkiye’nin bu durumdan çıkacak deney ve birikime sahip olduğunu söyleyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın çıkış yolu olarak üretim ve ihracatla büyüme önerisine katılmamak mümkün değil...
2020 ve 2021 büyüme yılı
HER ne kadar içinde bulunduğumuz yıl sıkıntılı geçse de bu durum hep böyle sürmeyecek. Dünya Bankası’nın son yayımlanan raporuna göre 2019 yılında yüzde 1 küçülecek olan Türkiye ekonomisi, 2020 ve 2021’de büyüyecek.
Dünya Bankası’na göre 2020 yılı büyüme hızı yüzde 3, 2021 yılı ise yüzde 4 olacak. Yine aynı rapora göre gelecek iki yılda Avrupa ekonomisinin son yılların en yavaş büyüme hızını yaşayacağı tahminini göz önüne alınacak olursa, Türkiye için iyimser tahminler yapılması umut veren bir gelişme.
Bu tahmin, Egeli sanayicilerin Türkiye’nin krizlerden çıkabilecek deneyim ve birikime sahip değerlendirmesini de doğruluyor. Gerçekten de özellikle 2001 krizinin bile üstesinden gelebilen Türkiye ekonomisi, doğru kararlar verilince uçurumun kenarından dönebildiğini yakın tarihte defalarca kanıtladı.
Ekonomide bu yıl küçülerek devam edecek dengelenme süreci güven veren politikalarla dış kaynak girişini sağlayabilir ise hedefleri tutturabilir. Galiba bunun için de önce 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri ve daha sonra da S–400, İran ambargosu ve Suriye’ye bağlı dış politikadaki gelişmeler belirleyici olacak.
Otoyol açılınca ne olacak
BAYRAM trafiği Bodrum’dan Çeşme’ye tüm Ege’de tatil yerlerindeki altyapının önemini bir kez daha hatırlattı.
Trafikten suya, temizliğe her alanda normal kapasitelerinin kat kat üstünde hizmet vermek zorunda kalan bu yapılar önümüzdeki birkaç yıl sonra olacakların da işaretini veriyor.
Bu yıl sonunda İzmir–İstanbul Otoyolu açılacak. Bugün 7-8 saat süren yolculuk 3-4 saate inecek. Artık hafta sonu tatili için bile yaz-kış İstanbul, Bursa, Balıkesir’den Ege’ye araç akacak. Bayramlarda oluşan nüfus yoğunluğu kalıcı hale gelecek. O nedenle trafik başta olmak üzere altyapıları yeni koşullara hazırlamak gerekecek. İstanbul’dan nefes almak için kaçanların buralarda da trafiğe yakalanırsa yeni rotalar aramak zorunda kalkacaklarını unutmamak gerek...
EBSO’dan işsizliğin ilacı
BAYRAM öncesi açıklanan büyüme verileri pek çok değerlendirmeyi de beraberinde getirdi. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan (EBSO) geldi. Başkan Ender Yorgancılar, nüfusu her yıl 1 milyon kişi artan, 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya bakan, büyük dış borç faizi ödemek zorunda kalan Türkiye’nin durgunluktan çıkması gerektiğini vurguladı. Pasta küçülürken paylaşmak isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Yorgancılar, bunun refah kaybına da neden olduğuna dikkat çekti.
EBSO çıkış yolu olarak ekonomik büyümenin tüketim ve inşaatla değil, üretim ve ihracatla olması gerektiğini savunuyor. Ancak, son dört çeyrekteki makine teçhizat yatırımlarının gerilemesi EBSO Başkanı’nı endişelendiriyor. Makine yatırımı olmaması demek, üretim için yeni işyeri fabrika kurulmayacak demek! Bir başka deyişle her yıl iş gücüne katılan 1.5 milyon kişinin önemli bölümüne iş bulamamak demek.
Evet... Üretimin kalbinde yer alanların ekonomik duruma teşhisleri böyle. Her şeye rağmen Türkiye’nin bu durumdan çıkacak deney ve birikime sahip olduğunu söyleyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın çıkış yolu olarak üretim ve ihracatla büyüme önerisine katılmamak mümkün değil...
2020 ve 2021 büyüme yılı
HER ne kadar içinde bulunduğumuz yıl sıkıntılı geçse de bu durum hep böyle sürmeyecek. Dünya Bankası’nın son yayımlanan raporuna göre 2019 yılında yüzde 1 küçülecek olan Türkiye ekonomisi, 2020 ve 2021’de büyüyecek.
Dünya Bankası’na göre 2020 yılı büyüme hızı yüzde 3, 2021 yılı ise yüzde 4 olacak. Yine aynı rapora göre gelecek iki yılda Avrupa ekonomisinin son yılların en yavaş büyüme hızını yaşayacağı tahminini göz önüne alınacak olursa, Türkiye için iyimser tahminler yapılması umut veren bir gelişme.
Bu tahmin, Egeli sanayicilerin Türkiye’nin krizlerden çıkabilecek deneyim ve birikime sahip değerlendirmesini de doğruluyor. Gerçekten de özellikle 2001 krizinin bile üstesinden gelebilen Türkiye ekonomisi, doğru kararlar verilince uçurumun kenarından dönebildiğini yakın tarihte defalarca kanıtladı.
Ekonomide bu yıl küçülerek devam edecek dengelenme süreci güven veren politikalarla dış kaynak girişini sağlayabilir ise hedefleri tutturabilir. Galiba bunun için de önce 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri ve daha sonra da S–400, İran ambargosu ve Suriye’ye bağlı dış politikadaki gelişmeler belirleyici olacak.