İzmir’in batmaması için

KÜRESEL ısınmanın yarattığı felaketler artık tahmin olmaktan çıkıp, bire bir yaşanmaya başladı.
Selden, fırtınaya, orman yangınlarından kuraklığa her bölge bir şekilde felaketten nasibini alıyor. Gelişmeler öyle hızlı ki, örneğin Axa Sigorta her yıl yayımladığı “Geleceğin Riskleri Raporu”nda bu yıl birinci sıraya küresel ısınma ve iklim değişikliğini yerleştirdi.
Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature göre ise iklim krizinin durdurulması için gereken eşik çoktan geçildi. Dergi, bilim insanlarının bundan sonra iklim krizinin tetiklediği doğa olaylarının engellenemeyeceği uyarısında bulunduğunu yazdı. Afrika’da halen mevcut 400 ile 500 bin filin 10 yıl içerisinde yok olabileceği belirtiliyor. Üç yıl önce yaşanan büyük kuraklıkta bir yılda tam 30 bin fil açlıktan ölmüş.
AVRUPA’DA EN RİSKLİ ÜÇÜNCÜ ŞEHİR
Görülen o ki, iklim değişikliğiyle mücadele için ülkeler birbirleriyle anlaşıncaya kadar tehlike başlamış bile. Zaten iki ay kadar önce İzmir’i de çok yakından ilgilendiren Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda da bu durum çok açık vurgulanıyordu. Rapora göre, okyanus ve deniz seviyelerindeki yükselmeden Avrupa’da en fazla etkilenecek üç kent var. Bunlardan biri İzmir. Diğeri yine Türkiye’den İstanbul, üçüncüsü ise bir Portekiz kenti.
Ege ve Akdeniz kıyılarındaki 50 ile 75 cm. yükselmenin 2050’den itibaren hissedilmeye başlaması bekleniyor. Şöyle bir hayal edin. Bugün Kordon’da elinden tutup gezdirdiğiniz 5 yaşındaki çocuğunuz ya da torununuz 35 - 40 yaşlarına geldiğinde, belki sizin yaşadığınız mutluluğu kendi çocuklarıyla yaşayamayacak. Deniz kıyısındaki kahve ve restoranlarda oturamayacak, belki de Kültürpark’ta bile yürüyüş yapamayacak.
İZMİR’E FATURASI 5.7 MİLYAR DOLAR
IPCC bu raporu, bilim insanları ile 36 farklı ülkeden 7 bin araştırma ve bilimsel veri paylaşarak hazırlamış. Rapora göre, İstanbul ve İzmir’de deniz seviyesinin 50 cm. yükselmesi sonucu yüz binlerce kişi taşkınlara maruz kalacak. İstanbul 2100’e kadar 9.8 milyar dolar maliyetle Avrupa’da en yüksek finansal zarara uğrayacak kent olacak. İzmir ise 5.7 milyar dolarla 3. sırada yer alacak. Ege’deki balık türlerinin yaklaşık yüzde 20’si yok olacak.
Görüldüğü gibi durum çok vahim. Raporu değerlendiren bilim adamları Kuşadası, Marmaris, Antalya gibi turizm cennetlerinde plajların büyük çoğunluğunun kaybedileceğine, arkeolojik yerleri su basacağına dikkat çekiyor. Bütün bunların Ege için ne büyük ekonomik felaket olacağını söylemeye gerek yok...
ZARARI ÖNLEMEK ADINA BİR UMUT VAR
Yine de bu felaketlerin vereceği zararları bir ölçüde önlemek mümkün. Kanımca küresel ısınma durdurulsun diye bekleme yerine, Hollanda ve İngiltere’de uygulanan duvar gibi kıyı koruma yapıları, limanların revize edilmesi gibi projeleri şimdiden hazırlamak gerek. Neyse ki, Tunç Soyer çevre ve küresel ısınma konularında çok hassas bir Büyükşehir Belediye Başkanı. ICCC 2019 raporunu mutlaka incelemiştir. Gelecekte İzmir’in batmaması için kendi döneminde gereken her türlü çalışmayı yapacağına eminim...
İzmir’in batmaması için
KÜRESEL ısınmanın yarattığı felaketler artık tahmin olmaktan çıkıp, bire bir yaşanmaya başladı.
Selden, fırtınaya, orman yangınlarından kuraklığa her bölge bir şekilde felaketten nasibini alıyor. Gelişmeler öyle hızlı ki, örneğin Axa Sigorta her yıl yayımladığı “Geleceğin Riskleri Raporu”nda bu yıl birinci sıraya küresel ısınma ve iklim değişikliğini yerleştirdi.
Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature göre ise iklim krizinin durdurulması için gereken eşik çoktan geçildi. Dergi, bilim insanlarının bundan sonra iklim krizinin tetiklediği doğa olaylarının engellenemeyeceği uyarısında bulunduğunu yazdı. Afrika’da halen mevcut 400 ile 500 bin filin 10 yıl içerisinde yok olabileceği belirtiliyor. Üç yıl önce yaşanan büyük kuraklıkta bir yılda tam 30 bin fil açlıktan ölmüş.
AVRUPA’DA EN RİSKLİ ÜÇÜNCÜ ŞEHİR
Görülen o ki, iklim değişikliğiyle mücadele için ülkeler birbirleriyle anlaşıncaya kadar tehlike başlamış bile. Zaten iki ay kadar önce İzmir’i de çok yakından ilgilendiren Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda da bu durum çok açık vurgulanıyordu. Rapora göre, okyanus ve deniz seviyelerindeki yükselmeden Avrupa’da en fazla etkilenecek üç kent var. Bunlardan biri İzmir. Diğeri yine Türkiye’den İstanbul, üçüncüsü ise bir Portekiz kenti.
Ege ve Akdeniz kıyılarındaki 50 ile 75 cm. yükselmenin 2050’den itibaren hissedilmeye başlaması bekleniyor. Şöyle bir hayal edin. Bugün Kordon’da elinden tutup gezdirdiğiniz 5 yaşındaki çocuğunuz ya da torununuz 35 - 40 yaşlarına geldiğinde, belki sizin yaşadığınız mutluluğu kendi çocuklarıyla yaşayamayacak. Deniz kıyısındaki kahve ve restoranlarda oturamayacak, belki de Kültürpark’ta bile yürüyüş yapamayacak.
İZMİR’E FATURASI 5.7 MİLYAR DOLAR
IPCC bu raporu, bilim insanları ile 36 farklı ülkeden 7 bin araştırma ve bilimsel veri paylaşarak hazırlamış. Rapora göre, İstanbul ve İzmir’de deniz seviyesinin 50 cm. yükselmesi sonucu yüz binlerce kişi taşkınlara maruz kalacak. İstanbul 2100’e kadar 9.8 milyar dolar maliyetle Avrupa’da en yüksek finansal zarara uğrayacak kent olacak. İzmir ise 5.7 milyar dolarla 3. sırada yer alacak. Ege’deki balık türlerinin yaklaşık yüzde 20’si yok olacak.
Görüldüğü gibi durum çok vahim. Raporu değerlendiren bilim adamları Kuşadası, Marmaris, Antalya gibi turizm cennetlerinde plajların büyük çoğunluğunun kaybedileceğine, arkeolojik yerleri su basacağına dikkat çekiyor. Bütün bunların Ege için ne büyük ekonomik felaket olacağını söylemeye gerek yok...
ZARARI ÖNLEMEK ADINA BİR UMUT VAR
Yine de bu felaketlerin vereceği zararları bir ölçüde önlemek mümkün. Kanımca küresel ısınma durdurulsun diye bekleme yerine, Hollanda ve İngiltere’de uygulanan duvar gibi kıyı koruma yapıları, limanların revize edilmesi gibi projeleri şimdiden hazırlamak gerek. Neyse ki, Tunç Soyer çevre ve küresel ısınma konularında çok hassas bir Büyükşehir Belediye Başkanı. ICCC 2019 raporunu mutlaka incelemiştir. Gelecekte İzmir’in batmaması için kendi döneminde gereken her türlü çalışmayı yapacağına eminim...