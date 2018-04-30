Enginar olsun isterse kafeste olsun

Tezgahlarda satılan ev yapımı akla gelen her yemek içine enginar katılarak yeniden yaratılmaya çalışılmıştı. Enginarlı çiğ köfte, enginarlı suşi, enginarlı midye dolma, enginarlı ekmek, enginarlı börek bunlardan sadece bir kaçıydı. Ama bence en dikkat çekenlerden biri, bir evcil hayvan satıcısının buluşuydu. Bütün Urla esnafı enginarlı yemekler, enginarlı hediyelik eşyalarla festivalin tadını çıkarırken şenlikten eksik kalmak istemeyen esnaf, sattığı ördek yavrularının kafesine enginar koymuş, üzerine de, “Enginarlı ördek” diye yazmıştı.



URLA MERKEZ TRAFİĞE KAPATILMALI

Festivale Türkiye’nin dört bir yanından akın olurken, Urla ilçe merkezinin trafiğe kapatılmasının hayli rahatlık sağladığı dikkat çekiyordu. Caddelerde, sokaklarda gelişi güzel pak edilip kaostan başka bir şey yaratmayan araçların yerini insanların oturup keyifle sohbet ettiği masalar, sandalyeler almıştı. Festival, Batı’lı ülkelerde artık standart, Alaçatı’da da çok başarılı olan eski şehrin merkezine araç girmemesi uygulamasında Urla için bir test oldu. Uygulamanın kalıcı olması durumunda ilçenin sevimsiz bir taşra kasaba görüntüsünden kurtulup bambaşka bir kimlik kazanacağı çok açık. Umarız devamı gelir.



Gençleri kazanan kazanır

İZMİR’in nüfusu 4 milyon 280 bin kişi. Anayasa değişikliği için ‘evet’ ve ‘hayır’ oylarının verildiği 16 Nisan 2017 referandumunda seçmen sayısı 3 milyon 102 bin idi. İzmir’de oy kullanabilen 3 milyon seçmenden yaklaşık 500 bini 18-25 yaş arasındaki genç nüfustan oluşuyor.

Gelelim, Cumhuriyet tarihinin en önemli kararının verileceği 24 Haziran seçimlerine.

Toplam 57 milyonun oy kullanacağı önümüzdeki seçimlerde, 2017 referandumundan bu yana 1 milyon 585 bin seçmen ilk kez sandık başına gidecek.

Şimdi gençlerin oylarının önümüzdeki seçimlerde ne kadar etkili olacağını gösteren araştırmalara bir bakalım.

7 Haziran 2015’teki seçimler ile 16 Nisan 2017 referandumu arasında tam 2.6 milyon kişi oy kullanma çağına gelmişti. Şimdi bu rakama 1.6 milyon kişi daha eklenerek 4.2 milyon olacak.

Önceki seçimlerde araştırmalar gençlerin ortalama yüzde 20-25’inin iktidar partisine oy verdiğini gösteriyor. Önümüzdeki seçimlerde de bu eğilim devam ederse yaklaşık 4 milyon yeni oydan 800 bin-1 milyonu iktidar partisine, 3 milyon oy ise muhalefet partilerine gidecek.

Araştırmacılar, normal zamanda yapılsaydı 60 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde yeni seçmenin oylarının muhalefet lehine 6 puan etki yapacağını hesap ediyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olduğunda ikinci turda bu etki bir taraftan diğer tarafa kayacağı için 12 puana kadar çıkabiliyor.

Görüldüğü gibi bu seçimin kilit seçmeni büyük bir olasılıkla gençler olacak. Gençlerin öğrenci kredi borçlarının silinmesi için yapılan hazırlıklar, yüksek büyüme ile gençler arasında işsizlik oranını düşürme çabaları boşuna değil.

Sözün özü: Gençlerin kalbini kazanan bu seçimlerde ibreyi kendine çevirir.