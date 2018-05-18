Yapay zekayı insandan ayıramayacak hale geldik!

Google'ın geçtiğimiz günlerde Silikon Vadisi'ndeki üssünde gerçekleştirdiği dev etkinliği Google i/O 2018'de en çok dikkat çeken yenilik hiç şüphesiz Google Duplex'ti. Yapay zekanın geldiği son noktayı da gözler önüne seren böylesi bir teknolojiye şahit olmak gerçekten de heyecan verici! Artık yapay zekayı gerçek insandan ayıramayacak hale geldiğimizi gösteriyor Google Duplex.

Yapay zeka alanında uzun zamandır yatırımları olan Google'un yoğun çalışmaları bilinen bir şey. Ancak Google i/o'da ortaya çıkan Google Duplex'in yapabildiklerini görünce Google'ın doğru yolda olduğunu söylemeden edemiyoruz. Google bu yıl gerçekleşen I/O konferansında bir çok yeni projesini tanıttı ve belki de bunlardan en ilginci Google Duplex adlı yapay zekalı dijital asistandı. Örneğin Duplex sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor.

Duplex'in gösterimini buradan izleyebilirsiniz. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor. Duplex'i tam anlamıyla dijital bir sekreter - bir asistan - olarak düşünün, sizin için sesli veya yazılı görüşmeler yaparak randevu alabilen, programınızı düzenleyen bir yapay zeka.





Google, insan sesini taklit etmekte nasıl bu kadar başarılı olduğunu açıklamaktan ziyade, niye bu kadar gerçekçi bir ses olması gerektiği sorusuna ilginç bir cevap sunuyor; eğer sizi arayan kişinin Terminator olduğunu düşünürseniz, telefonu yüzüne kapama olasılığınız yükselir. Şu an kullanımda olan telesekreterlerin sesinin bir robota ait olduğunu hemen anlayabiliyoruz, ancak Duplex hiç kesintiye uğramadan ve ses tonunda tuhaf kaymalar yaşamadan konuşabiliyor.

Duplex sadece randevu almakla kalmıyor, zamanlama konusunda anlaşma ve uzlaşmaya varabiliyor. Videoda gördüğünüz gibi, eğer kuaför ile programınız uyuşmuyorsa, Duplex konuşarak farklı bir zaman aralığı arayabiliyor, ya da başka bir kuaförün programını arayıp sorabiliyor. Ve Duplex tüm bunları siz kendi işinizi görürken arka planda hallediyor.







Yapay zekayı gerçek insandan ayıramadığımız için Google buna bir çözüm de bulmuş. Karşınızdakinin yapay zeka olup olmadığını ayırt etmek adına bir uyarı verilecek; böylece kime karşı konuştuğumuzu bileceğiz. Düşünün ki bu uyarıyı duymaya ihtiyacımız var; çünkü karşınızdakini en azından telefonda konuşurken gerçekten de kim olduğunu anlayamayacak haldeyiz.



Elbette bu gelişmeye tepkili olanlar da yok değil. Örneğin Duplex'in performansını izleyen University of North Caroline'dan Doçent Zeynep Tüfekçi, insan konuşmasının yapay zeka tarafından bu kadar gerçekçi bir şekilde taklit edilmesini "korkunç ve yanlış" diye niteledi. Tüfekçi, bunun insanları kandırmak olacağını söyledi.



Bakalım Google Duplex'in sonrasında bizi neler bekliyor?