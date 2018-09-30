Telefon satın almadan önce, onların fiyat/performansını merak edip bir bir araştırma yoluna gidiyoruz. Ancak bu performans ölçümleri gerçekten de adil bir şekilde mi yapılıyor? Yoksa telefon üreticileri performans ölçümlerinde hile yapıyor mu?
Türkiye dahil dünya genelinde satışa sunulan telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Telefon almak istediğimizde artık pek çok seçeneğimiz var. Biz de alım yaparken ya markaya, ya batarya ömrüne, ya kamerasına ya da tasarımına bakarak karar veriyoruz. Ve tüm bunların ışığında fiyat/performans karşılaştırması da yapmayı ihmal etmiyoruz. Ancak ortaya atılan bazı iddialar var ki telefon üreticilerinin performans ölçümlerinin üzerinde oynadığı konuşuluyor. Daha önce bu iddialarla anılan isimler Samsung, Oppo, Huawei ve HTC idi. Ancak bu saydığımız şirketler kesinlikle bu iddiaların doğru olmadığını savunuyor.
Donanımhaber.com editörü Erdi Özüağ ise performans hilesi tartışmasına yeni bir boyut getirdi ve manipülasyon iddialarıyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamaları yaptı: "Samsung, Apple ve Huawei hem en çok akıllı telefon satan markalar hem de kendi platformlarını geliştiren şirketler olarak yaptıkları her şey dikkat çekiyor. Yaptığım testler Huawei ve alt markası olan Honor'un üst seviye telefonlarında performans hilesi olduğunu gösterdi. Hile ifadesi önemli çünkü ortaya çıkana kadar böyle bir gizli modun olduğu şirket tarafından açıklanmamıştı."
Diğer yandan özellikle Huawei ve OPPO, kıyas uygulamaları açıldığında telefonlar normalde çalıştığından daha yüksek performansta çalışıyor böylece daha yüksek sonuçlar elde ediliyor. Bu durum her ne kadar hile olarak atfedilse de karşıt görüşler de var. Bu yaygın görüşe göre işlemcinin sunabileceğinden daha fazla, "sahte" bir sonuç elde edilmiyor; aksine işlemci daha fazla ve daha sıcak çalışıyor. Çünkü her üretici, satacağı ürünün en iyi durumdaki performansını reklam yapmak isteyecektir.
Son karar sizin...
Telefonlarda performans hilesi mi yapılıyor?
Telefon satın almadan önce, onların fiyat/performansını merak edip bir bir araştırma yoluna gidiyoruz. Ancak bu performans ölçümleri gerçekten de adil bir şekilde mi yapılıyor? Yoksa telefon üreticileri performans ölçümlerinde hile yapıyor mu?
Türkiye dahil dünya genelinde satışa sunulan telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Telefon almak istediğimizde artık pek çok seçeneğimiz var. Biz de alım yaparken ya markaya, ya batarya ömrüne, ya kamerasına ya da tasarımına bakarak karar veriyoruz. Ve tüm bunların ışığında fiyat/performans karşılaştırması da yapmayı ihmal etmiyoruz. Ancak ortaya atılan bazı iddialar var ki telefon üreticilerinin performans ölçümlerinin üzerinde oynadığı konuşuluyor. Daha önce bu iddialarla anılan isimler Samsung, Oppo, Huawei ve HTC idi. Ancak bu saydığımız şirketler kesinlikle bu iddiaların doğru olmadığını savunuyor.
Donanımhaber.com editörü Erdi Özüağ ise performans hilesi tartışmasına yeni bir boyut getirdi ve manipülasyon iddialarıyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamaları yaptı: "Samsung, Apple ve Huawei hem en çok akıllı telefon satan markalar hem de kendi platformlarını geliştiren şirketler olarak yaptıkları her şey dikkat çekiyor. Yaptığım testler Huawei ve alt markası olan Honor'un üst seviye telefonlarında performans hilesi olduğunu gösterdi. Hile ifadesi önemli çünkü ortaya çıkana kadar böyle bir gizli modun olduğu şirket tarafından açıklanmamıştı."
Diğer yandan özellikle Huawei ve OPPO, kıyas uygulamaları açıldığında telefonlar normalde çalıştığından daha yüksek performansta çalışıyor böylece daha yüksek sonuçlar elde ediliyor. Bu durum her ne kadar hile olarak atfedilse de karşıt görüşler de var. Bu yaygın görüşe göre işlemcinin sunabileceğinden daha fazla, "sahte" bir sonuç elde edilmiyor; aksine işlemci daha fazla ve daha sıcak çalışıyor. Çünkü her üretici, satacağı ürünün en iyi durumdaki performansını reklam yapmak isteyecektir.
Son karar sizin...