Eğitim CD’li dolandırıcılar!

Aynı formatta hazırlanmış elektronik postalar, gelişi güzel alınmış e-posta adreslerinden gönderiliyor.
Konular özenle seçilmiş. ‘Türkiye Firma Tanıtım Rehberi’, ‘Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitim Seti’, ‘Türkiye Şirket Rehberi Kataloğu’, ‘Garanti İngilizce Eğitimi’, ‘Yöneticilik ve Liderlik Seminer Eğitimi’... E-postaların ardı arkası kesilmiyor. Her e-posta’da kendisini ilgili konunun uzmanı olarak tanıtan değişik şirket adları kullanılmış. 65-70 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye bazen CD bazen DVD göndereceklerini iddia ediyorlar. Bir okurumdan gelen e-postaları ayrıntısıyla inceledim. Hemen başta belirteyim. E-posta’larda yer alan şirketlerin hiç biri gerçekte yok. Tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik bir başka dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Araştırmalarımda bu tür e-postaların binlerce kişiye gönderildiğini öğrendim. Etkili konuşmadan bahseden e-postanın konusunda aynen şu yazıyor: Etkili Konusma ve Diksiyon Egitim Seti / CD.
Eğitim kapsamında verilecek hizmetlerin en üstüne de şöyle bir ifade yazmışlar. “GÜZEL KONUŞMAK BIR SANATTIR”
Anlayacağınız, eğitim kurumu olduğunu iddia eden, diksiyondan bahseden firma gönderilerinde Türkçe karakter kullanma zahmetine bile girmemiş.
Peki sipariş için ne yapmamız gerekiyor. Bunun içinde aynen şöyle yazmışlar:
“DİKSİYON ve GÜZEL KONUŞMA EĞİTİMİ-CD-ROM isimli ürünümüzün siparişinde adrese teslimde ödeme yapabilirsiniz. 65 TL + KDV olan ücret paketi getiren görevliye yapılacaktır. Kargo masrafı bu ücretin içindedir. Hızlı sipariş için yukarıdaki hızlı sipariş formunu sipariş adresimiz olan diksiyon_merkezi@email.com adresine iletmeniz yeterlidir. “
Formu dolduracağız, kargo şirketine kapıda ödeme yapıp CD’mizi alacağız ve...
Gelin şimdi bu DVD ya da CD’leri alanların internet sitelerine yazdıkları şikayetlerden bazılarını aktarayım.
1) .... firması satmış olduğu eğitim seti için fatura göndermedi. İnternette görünen arayüzle alakası olmayan bir ürün geliyor. Üstelik gelen sette eğitim denen bir şey yok. Bütün dersleri tek bir kişi karşına konan yazı marifetiyle okuyup zaman öldürüyor. Taksit imkanı var deyip de yanıltıldım ayrıca. Attığım maillere aramalara da dönüş olmuyor. Yapabileceğim tek şey beddua etmek ve uyarmak!
2) .... firması tek telefonla geri iade garantili olduğunu söyleyerek bir çok öğrenciye İngilizce eğitim seti adı altında bozuk DVD’leri pazarlıyor. 14 gün içinde iade edebilirsiniz diyerek sözleşmedeki iade maddesini de gösterip içinizi rahatlattıktan sonra sözleşme imzalatıp sizi 1500 TL’lik borca mahkum ediyor! İade için 14 gün içerisinde her aradığınızda iade talebinizin alındığını ve size mutlaka 14 gün içerisinde telefon yoluyla geri dönüş yapacaklarını söylüyorlar. 14 günden sonra tekrar aradığınızda iade dilekçesi yazmadığınız için iadenizin geçersiz olduğunu öğreniyorsunuz.
3) YDS İngilizce eğitim seti üzülerek belirteyim ki tam bir hayal kırıklığı. Bir bakkal tahtasını andıran küçük bir tahtada basit bir sunum ile anlatılmaya çalışılan bir ders ve telefonda beyan edilmiş olan sözlerle alakası olmayan birçok durum. DVD’lerde 80 ders değil 29 ders var, toplam 120 saat eğitim değil yaklaşık 20-30 saat bir eğitim ve bir çok öğretmen tarafından anlatılacağı belirtilen dersler bir beyefendi tarafından anlatılmaya çalışılması gibi insanı kandırılma duygusuna iten bir hayal kırıklığı.
4) Tek kişi her dersi anlatıyor ayrıca güncel diyor kesinlikle günsel bir eğitim seti değil 4 DVD tüm 7 dersi sığdırmışlar. İade etmek istedim tüketici kanunu gereği yazılım ürünlerinin iadesi yoktur cevabını aldım. Aldıktan sonra bunları önce soracaktınız cevabını aldım. Görsel anladım yani tahtaya yazma yok adam sayfadan okuyor. Üç sıfırlı günlerdeki ürün TL örnekleri var. Çok sıradan bir ürün.
Listeden nasıl kurtuluruz?
NE yazık ki dolandırıcıların e-posta sisteminden çıkmanın bir yolu yok. Bazı günler bir bazı günler iki kere olmak üzere tüketiciyi e-posta bombardımanına tutan dolandırıcılar gönderilerin hemen altına listeden çıkmak isteyenler için bir seçenek sunuyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu da bir aldatmaca. İptal için belirtilen adrese e-posta göndermenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü firma her gün değişik bir adresten e-posta göndermeye devam ediyor.
CD, DVD mi kaldı?
İNTERNETİN bu kadar yaygınlaştığı ve hızlandığı bir dönemde hala CD ve DVD kullanarak 10 saatte İngilizce öğreneceğini, 5 günde etkili konuşma eğitimi alacağını düşünenler olması inanılır gibi değil ama maalesef gerçek.
Sözleşmelere aman dikkat!
YAPILAN şikayetler açıkça gösteriyor ki, dolandırıcılar son derece amatörce hazırlanmış CD ve DVD’lerle tüketiciyi aldatmakla yetinmiyor, kapıda bir de iade sözleşmesi adı altında belge imzalatıyorlar. Yine şikayetlerden anlaşılıyor ki tüketiciler dikkat etmediği için aslında biliralık uzaktan erişim sözleşmesi ile taahhütte bulunuyor. Kapıda size imzalatılan belgelere, en ince ayrıntısına kadar lütfen dikkat edin!
Eğitim CD’li dolandırıcılar!
Aynı formatta hazırlanmış elektronik postalar, gelişi güzel alınmış e-posta adreslerinden gönderiliyor.
Konular özenle seçilmiş. ‘Türkiye Firma Tanıtım Rehberi’, ‘Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitim Seti’, ‘Türkiye Şirket Rehberi Kataloğu’, ‘Garanti İngilizce Eğitimi’, ‘Yöneticilik ve Liderlik Seminer Eğitimi’... E-postaların ardı arkası kesilmiyor. Her e-posta’da kendisini ilgili konunun uzmanı olarak tanıtan değişik şirket adları kullanılmış. 65-70 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye bazen CD bazen DVD göndereceklerini iddia ediyorlar. Bir okurumdan gelen e-postaları ayrıntısıyla inceledim. Hemen başta belirteyim. E-posta’larda yer alan şirketlerin hiç biri gerçekte yok. Tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik bir başka dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Araştırmalarımda bu tür e-postaların binlerce kişiye gönderildiğini öğrendim. Etkili konuşmadan bahseden e-postanın konusunda aynen şu yazıyor: Etkili Konusma ve Diksiyon Egitim Seti / CD.
Eğitim kapsamında verilecek hizmetlerin en üstüne de şöyle bir ifade yazmışlar. “GÜZEL KONUŞMAK BIR SANATTIR”
Anlayacağınız, eğitim kurumu olduğunu iddia eden, diksiyondan bahseden firma gönderilerinde Türkçe karakter kullanma zahmetine bile girmemiş.
Peki sipariş için ne yapmamız gerekiyor. Bunun içinde aynen şöyle yazmışlar:
“DİKSİYON ve GÜZEL KONUŞMA EĞİTİMİ-CD-ROM isimli ürünümüzün siparişinde adrese teslimde ödeme yapabilirsiniz. 65 TL + KDV olan ücret paketi getiren görevliye yapılacaktır. Kargo masrafı bu ücretin içindedir. Hızlı sipariş için yukarıdaki hızlı sipariş formunu sipariş adresimiz olan diksiyon_merkezi@email.com adresine iletmeniz yeterlidir. “
Formu dolduracağız, kargo şirketine kapıda ödeme yapıp CD’mizi alacağız ve...
Gelin şimdi bu DVD ya da CD’leri alanların internet sitelerine yazdıkları şikayetlerden bazılarını aktarayım.
1) .... firması satmış olduğu eğitim seti için fatura göndermedi. İnternette görünen arayüzle alakası olmayan bir ürün geliyor. Üstelik gelen sette eğitim denen bir şey yok. Bütün dersleri tek bir kişi karşına konan yazı marifetiyle okuyup zaman öldürüyor. Taksit imkanı var deyip de yanıltıldım ayrıca. Attığım maillere aramalara da dönüş olmuyor. Yapabileceğim tek şey beddua etmek ve uyarmak!
2) .... firması tek telefonla geri iade garantili olduğunu söyleyerek bir çok öğrenciye İngilizce eğitim seti adı altında bozuk DVD’leri pazarlıyor. 14 gün içinde iade edebilirsiniz diyerek sözleşmedeki iade maddesini de gösterip içinizi rahatlattıktan sonra sözleşme imzalatıp sizi 1500 TL’lik borca mahkum ediyor! İade için 14 gün içerisinde her aradığınızda iade talebinizin alındığını ve size mutlaka 14 gün içerisinde telefon yoluyla geri dönüş yapacaklarını söylüyorlar. 14 günden sonra tekrar aradığınızda iade dilekçesi yazmadığınız için iadenizin geçersiz olduğunu öğreniyorsunuz.
3) YDS İngilizce eğitim seti üzülerek belirteyim ki tam bir hayal kırıklığı. Bir bakkal tahtasını andıran küçük bir tahtada basit bir sunum ile anlatılmaya çalışılan bir ders ve telefonda beyan edilmiş olan sözlerle alakası olmayan birçok durum. DVD’lerde 80 ders değil 29 ders var, toplam 120 saat eğitim değil yaklaşık 20-30 saat bir eğitim ve bir çok öğretmen tarafından anlatılacağı belirtilen dersler bir beyefendi tarafından anlatılmaya çalışılması gibi insanı kandırılma duygusuna iten bir hayal kırıklığı.
4) Tek kişi her dersi anlatıyor ayrıca güncel diyor kesinlikle günsel bir eğitim seti değil 4 DVD tüm 7 dersi sığdırmışlar. İade etmek istedim tüketici kanunu gereği yazılım ürünlerinin iadesi yoktur cevabını aldım. Aldıktan sonra bunları önce soracaktınız cevabını aldım. Görsel anladım yani tahtaya yazma yok adam sayfadan okuyor. Üç sıfırlı günlerdeki ürün TL örnekleri var. Çok sıradan bir ürün.
Listeden nasıl kurtuluruz?
NE yazık ki dolandırıcıların e-posta sisteminden çıkmanın bir yolu yok. Bazı günler bir bazı günler iki kere olmak üzere tüketiciyi e-posta bombardımanına tutan dolandırıcılar gönderilerin hemen altına listeden çıkmak isteyenler için bir seçenek sunuyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu da bir aldatmaca. İptal için belirtilen adrese e-posta göndermenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü firma her gün değişik bir adresten e-posta göndermeye devam ediyor.
CD, DVD mi kaldı?
İNTERNETİN bu kadar yaygınlaştığı ve hızlandığı bir dönemde hala CD ve DVD kullanarak 10 saatte İngilizce öğreneceğini, 5 günde etkili konuşma eğitimi alacağını düşünenler olması inanılır gibi değil ama maalesef gerçek.
Sözleşmelere aman dikkat!
YAPILAN şikayetler açıkça gösteriyor ki, dolandırıcılar son derece amatörce hazırlanmış CD ve DVD’lerle tüketiciyi aldatmakla yetinmiyor, kapıda bir de iade sözleşmesi adı altında belge imzalatıyorlar. Yine şikayetlerden anlaşılıyor ki tüketiciler dikkat etmediği için aslında biliralık uzaktan erişim sözleşmesi ile taahhütte bulunuyor. Kapıda size imzalatılan belgelere, en ince ayrıntısına kadar lütfen dikkat edin!