Apartmana kazan kazan formülü

Daha önceki yazılarımda doğalgaz sistemiyle ısınan dairelerde yoğuşmalı kombiler ile geleneksel kombiler arasındaki farkları yazmıştım. Bu hafta doğalgaz ile ısınan apartmanları, siteleri yani merkezi sistemleri mercek altına aldım.
Yola çıkış amacım netti. Eski tip merkezi ısıtma sistemlerine sahip (çelik kazan vs.) apartman veya sitelerin ısıtma sistemlerini daha verimli hale getirmek mümkün mü? Konunun uzmanlarından Baymak CEO’su Ender Çolak’a danıştım. Bir hesaplama aracı geliştirdiklerini mevcut sistemin yeni teknolojili yoğuşmalı kazan ile değiştirilmesi durumunda tüketicinin elde edeceği tasarruf miktarını kendisine önden söyleyebileceklerini belirtti. Yazıdaki hesaplamaların bu yöntemle yapıldığını belirtmemde fayda var. Piyasada özellikle kazan ve tesisat fiyatlarının hem marka hem de bölge bazında değişebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca mevcut kazanların niteliği ve yaşının da mevcut yakıt maliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini hesaba katmalıyız. Yine de ortalamalar bazında ele aldığımız fiyatların referans olabileceğini düşünüyorum. Siz de firmalardan sorgulama yöntemiyle fiyat alabilir, geçmiş yakıt maliyetlerinizle değişimdeki olası maliyetlerinizi kıyaslayabilirsiniz.
YOĞUŞMALI KAZAN YÜZDE 30 AVANTAJLI
YENİ nesil yoğuşmalı kazanların ana hedefi verimliliği artırmak. Geliştirilen teknoloji sayesinde, bir birim gaz için gerekli olan havayı, yanma öncesinde gaz ile karıştırarak ideal yanmayı sağlıyorlar. Bu sayede eski tip kazanlarla karşılaştırıldığında yoğuşmalı kazanların performansından yüzde 30’a kadar daha fazla verim alınıyor. Özetle, yakıt yönünden avantajlılar. Binadaki daire sayısı ile orantılı miktarda yoğuşmalı kazan gereksinimi var. Aslında birden fazla kazan olması da bir avantaj. Birden fazla yeni teknolojili yoğuşmalı kazanlar birlikte çalışarak (kaskad sistem) müşterinin ihtiyacı olan ısı miktarını daha verimli bir şekilde sağlayabiliyor. Binanın ihtiyacı daha düşük kapasitelerde olduğunda da (sıcaklık nispeten yüksek olduğunda) sadece ihtiyaç duyulan miktarda kazan devreye girerek daha fazla tasarruf imkanı sağlıyor. Yeni nesil kazanlar, düşük emisyon değerlerine sahip olup, çevreye daha duyarlı ürünler. Ayrıca, bu yüksek teknolojili sistemlerle birlikte entegre edilecek dış hava sensörü ve oda termostatı gibi kontrol cihazları sistemin verimliliğini artırıyor.
DAİRE BAŞI TASARRUF YÜZDE 25 DÜZEYİNDE
ESKİ kazan-yeni kazan farkını anlattıktan sonra konuyu son fiyatlarla biraz daha netleştirelim. Örneğin, yaklaşık 20 daireli bir siteyi ele alıp, eski nesil gaz yakıtlı kazan yerine 2 adet yoğuşmalı kazandan oluşan bir kaskad sistemi kurulduğunu varsayalım. Özellikle mevsim geçişlerinde, ısıl ihtiyacın düşük olduğu dönemlerde ikili kaskad sistemde sadece bir cihazın çalışması mümkün ve verim çok daha yüksek oluyor. Aldığım son fiyatlara göre sistemin yeni nesil ürünlerle değiştirilmesi durumunda 20 daireli bu site yılda yaklaşık 17 bin TL tasarruf ediyor. Daire başı tasarruf ise yüzde 25 düzeyinde. Böyle bir sistem için 20 bin TL cihaz maliyeti ve yaklaşık 30 bin TL tesisat maliyetiyle birlikte toplam 50 bin TL yatırım maliyeti olacağı hesap edildiğine göre yeni sistemin 2,5 yıl içinde maliyetini çıkaracağını hesap etmemiz yanlış olmaz.
ISI POMPASI DAHA EKONOMİK
EHPA’nın (European Heat Pump Association), Avrupa’da ısı pompası ile ilgili yayınladığı farklı ısıtma araç ve yakıtlarına göre hazırladığı kıyaslama tablosuna bakıldığında, 1 birimlik faydalı ısı sağlamak için bir ısı pompasının 0,37 birim enerji kullanması gerekirken yüksek verimli bir yoğuşmalı kombinin 1 birimden daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Bu hesaba göre ısı pompasının yoğuşmalı bir kombiye göre 2,5 kat daha verimli olduğu görülüyor. Türkiye’de ise, son elektrik zamları sonrasında bu tasarruf oranı daha düşük. Yine yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de ısı pompası yoğuşmalı kombiye göre ortalama yüzde 20’ye kadar daha avantajlı olabiliyor. Farklı yakıt ve teknolojiler için CO2 salınımlarına da bakıldığında ısı pompasının yaydığı emisyonların yoğuşmalı kombilerin yarısından daha az bir emisyona sahip. Dolayısıyla, ısı pompası hem tasarruflu hem de çevreye duyarlı inovatif bir ürün. Avrupa’da teşvik edildiğinin altını çizmemde yarar var.
ISI POMPASI NEDİR?
TEKNOLOJİ geliştikçe ısıtma soğutma alternatifleri de artıyor. Son yıllarda özellikle Avrupa’da revaçta olan bir diğer cihaz ise ısı pompası. Isı pompaları enerjiyi bir kaynaktan diğer kaynağa aktaran cihazlar. Enerji aldıkları kaynak ise hava, su ya da toprak. Evinizdeki buzdolabını düşünün. Buzdolabı içindeki yiyecekleri ve dolabın içindeki havanın ısısını alan akışkan, buzdolabının içini soğuturken odaya ısı veriyor. Bu mantıkla çalışan ısı pompaları hem ısıtma hem de soğutma özelliğine sahipler. Yani klimayı da ortadan kaldırıyorlar. Isıtmayı mevcut kombilerin yerine montajlanarak kalorifer sistemi aracılığı ile yaparlarken soğutma işlemini de fanlar aracılığı ile yapıyorlar. Doğalgaz gibi yakıtlar yerine de sadece elektrik sarf ediyorlar.
Apartmana kazan kazan formülü
Daha önceki yazılarımda doğalgaz sistemiyle ısınan dairelerde yoğuşmalı kombiler ile geleneksel kombiler arasındaki farkları yazmıştım. Bu hafta doğalgaz ile ısınan apartmanları, siteleri yani merkezi sistemleri mercek altına aldım.
Yola çıkış amacım netti. Eski tip merkezi ısıtma sistemlerine sahip (çelik kazan vs.) apartman veya sitelerin ısıtma sistemlerini daha verimli hale getirmek mümkün mü? Konunun uzmanlarından Baymak CEO’su Ender Çolak’a danıştım. Bir hesaplama aracı geliştirdiklerini mevcut sistemin yeni teknolojili yoğuşmalı kazan ile değiştirilmesi durumunda tüketicinin elde edeceği tasarruf miktarını kendisine önden söyleyebileceklerini belirtti. Yazıdaki hesaplamaların bu yöntemle yapıldığını belirtmemde fayda var. Piyasada özellikle kazan ve tesisat fiyatlarının hem marka hem de bölge bazında değişebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca mevcut kazanların niteliği ve yaşının da mevcut yakıt maliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini hesaba katmalıyız. Yine de ortalamalar bazında ele aldığımız fiyatların referans olabileceğini düşünüyorum. Siz de firmalardan sorgulama yöntemiyle fiyat alabilir, geçmiş yakıt maliyetlerinizle değişimdeki olası maliyetlerinizi kıyaslayabilirsiniz.
YOĞUŞMALI KAZAN YÜZDE 30 AVANTAJLI
YENİ nesil yoğuşmalı kazanların ana hedefi verimliliği artırmak. Geliştirilen teknoloji sayesinde, bir birim gaz için gerekli olan havayı, yanma öncesinde gaz ile karıştırarak ideal yanmayı sağlıyorlar. Bu sayede eski tip kazanlarla karşılaştırıldığında yoğuşmalı kazanların performansından yüzde 30’a kadar daha fazla verim alınıyor. Özetle, yakıt yönünden avantajlılar. Binadaki daire sayısı ile orantılı miktarda yoğuşmalı kazan gereksinimi var. Aslında birden fazla kazan olması da bir avantaj. Birden fazla yeni teknolojili yoğuşmalı kazanlar birlikte çalışarak (kaskad sistem) müşterinin ihtiyacı olan ısı miktarını daha verimli bir şekilde sağlayabiliyor. Binanın ihtiyacı daha düşük kapasitelerde olduğunda da (sıcaklık nispeten yüksek olduğunda) sadece ihtiyaç duyulan miktarda kazan devreye girerek daha fazla tasarruf imkanı sağlıyor. Yeni nesil kazanlar, düşük emisyon değerlerine sahip olup, çevreye daha duyarlı ürünler. Ayrıca, bu yüksek teknolojili sistemlerle birlikte entegre edilecek dış hava sensörü ve oda termostatı gibi kontrol cihazları sistemin verimliliğini artırıyor.
DAİRE BAŞI TASARRUF YÜZDE 25 DÜZEYİNDE
ESKİ kazan-yeni kazan farkını anlattıktan sonra konuyu son fiyatlarla biraz daha netleştirelim. Örneğin, yaklaşık 20 daireli bir siteyi ele alıp, eski nesil gaz yakıtlı kazan yerine 2 adet yoğuşmalı kazandan oluşan bir kaskad sistemi kurulduğunu varsayalım. Özellikle mevsim geçişlerinde, ısıl ihtiyacın düşük olduğu dönemlerde ikili kaskad sistemde sadece bir cihazın çalışması mümkün ve verim çok daha yüksek oluyor. Aldığım son fiyatlara göre sistemin yeni nesil ürünlerle değiştirilmesi durumunda 20 daireli bu site yılda yaklaşık 17 bin TL tasarruf ediyor. Daire başı tasarruf ise yüzde 25 düzeyinde. Böyle bir sistem için 20 bin TL cihaz maliyeti ve yaklaşık 30 bin TL tesisat maliyetiyle birlikte toplam 50 bin TL yatırım maliyeti olacağı hesap edildiğine göre yeni sistemin 2,5 yıl içinde maliyetini çıkaracağını hesap etmemiz yanlış olmaz.
ISI POMPASI DAHA EKONOMİK
EHPA’nın (European Heat Pump Association), Avrupa’da ısı pompası ile ilgili yayınladığı farklı ısıtma araç ve yakıtlarına göre hazırladığı kıyaslama tablosuna bakıldığında, 1 birimlik faydalı ısı sağlamak için bir ısı pompasının 0,37 birim enerji kullanması gerekirken yüksek verimli bir yoğuşmalı kombinin 1 birimden daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Bu hesaba göre ısı pompasının yoğuşmalı bir kombiye göre 2,5 kat daha verimli olduğu görülüyor. Türkiye’de ise, son elektrik zamları sonrasında bu tasarruf oranı daha düşük. Yine yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de ısı pompası yoğuşmalı kombiye göre ortalama yüzde 20’ye kadar daha avantajlı olabiliyor. Farklı yakıt ve teknolojiler için CO2 salınımlarına da bakıldığında ısı pompasının yaydığı emisyonların yoğuşmalı kombilerin yarısından daha az bir emisyona sahip. Dolayısıyla, ısı pompası hem tasarruflu hem de çevreye duyarlı inovatif bir ürün. Avrupa’da teşvik edildiğinin altını çizmemde yarar var.
ISI POMPASI NEDİR?
TEKNOLOJİ geliştikçe ısıtma soğutma alternatifleri de artıyor. Son yıllarda özellikle Avrupa’da revaçta olan bir diğer cihaz ise ısı pompası. Isı pompaları enerjiyi bir kaynaktan diğer kaynağa aktaran cihazlar. Enerji aldıkları kaynak ise hava, su ya da toprak. Evinizdeki buzdolabını düşünün. Buzdolabı içindeki yiyecekleri ve dolabın içindeki havanın ısısını alan akışkan, buzdolabının içini soğuturken odaya ısı veriyor. Bu mantıkla çalışan ısı pompaları hem ısıtma hem de soğutma özelliğine sahipler. Yani klimayı da ortadan kaldırıyorlar. Isıtmayı mevcut kombilerin yerine montajlanarak kalorifer sistemi aracılığı ile yaparlarken soğutma işlemini de fanlar aracılığı ile yapıyorlar. Doğalgaz gibi yakıtlar yerine de sadece elektrik sarf ediyorlar.