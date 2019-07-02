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Sedat Cenikli

Sedat Cenikli

Engele şampiyon tekmesi

2 Temmuz 2019

Doğuştan sağ eli bileğinden itibaren olmayan para-taekwondo (tekvando) milli sporcusu Gözde Öbke, “Engelli bireyler kesinlikle eve kapanmasınlar. Spor yapsınlar, eğitimlerine devam etsinler” diyor. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Öbke’nin asıl hedefi 2024 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmek.

Gözde Öbke... Dünyaya gözlerini açtığında, sağ eli bileğinden itibaren yoktu. Bu eksiklikle yaşamaya alıştı, hayata daha sıkı sıkıya tutunmayı öğrendi. 18 yaşına geldiğinde bir gün, ekmek almak için gittiği markette “Tekvando yapmayı hiç düşündün mü?” diye soran ve daha sonra hocası olan kişiye o gün sağ kolunu göstererek “Ama nasıl!” yanıtını vermişti. Birkaç dakika süren sohbetin ardından tekvando yapmaya karar veren Gözde Öbke, ilerleyen yıllarda ay-yıldızlı milli formayı gururla taşımasının önünü açan o günü ve verdiği kararı hiç unutmadı.  Gözde Öbke’nin Antalya’dan başlayan tekvando serüveni, profesyonel spor hayatına adım atmasıyla birlikte Ankara’da devam etti.

BAŞARILAR GELDİ, MİLLİ OLDU

Aski Spor Kulübü Kadın Taekwondo Takımı’na transfer olan Gözde Öbke’nin başarıları da peş peşe geldi. Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada şampiyonluklar yaşayan takımdaki hem cinsleri gibi o da, katıldığı her turnuvada kürsüde yer almaya başladı. İlk kez 2016’da katıldığı Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda 2’nci oldu. Sonraki yıl (2017) da ikinci olduğu turnuvaya üçüncü (2018) katılışında ise artık kürsünün en tepesindeydi. 44-49 kiloda yarıştığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu olmuş ve Dünya Taekwondo Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Geçen şubat Antalya’da düzenlenen turnuvaya milli sporcu olarak katıldı ve ay-yıldızlı formayı üzerinde gururla taşıdı.

EVE KAPANMAYIN, SPOR YAPIN

Profesyonel kariyerinde olduğu gibi eğitim hayatında da sporu seçen milli sporcu, Gazi Üniversitesi’ndeki antrenörlük eğitimine devam ediyor. Öğrenci yurdunda hayatını sürdüren Öbke, sıkı bir antrenman programına sahip. Haftanın her günü antrenman yapan milli sporcu, “Müsabaka dönemlerinde antrenman sayısını günde ikiye çıkarıyoruz” diyor. Doğuştan ortopedik engelli oluşunun hayatının hiçbir döneminde kendisini olumsuz etkilemediğini belirten Öbke, kendisi gibi engelli olanlara da tavsiyelerde bulunuyor: “Tekvandodan önce de sosyal bir yaşamım vardı ama milli takımda olmanın gururu, ayrı bir öz güven veriyor. Engelli bireyler kesinlikle eve kapanmasınlar. Spor yapsınlar, eğitimlerine devam etsinler.”

Engele şampiyon tekmesi

MİLLİ OLMANIN GURURU FARKLI

Şu sıralar, bu yıl İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan milli sporcunun hedefi ise olimpiyatlarda yarışmak. Öbke hedeflerini, “Milli takımda olmak, yurt dışında ülkemi temsil etmek çok güzel. Milli takımda olmanın farklı bir gururu var. Hamide Hoca ile çalışmak büyük bir şans. Takımdaki diğer arkadaşlar da çok başarılı, onlarla beraber olmak güç veriyor. 2020’ye yetişemesem bile hedefim 2024 Olimpiyatları’nı görüp, ülkemi temsil edebilmek” sözleriyle özetliyor.

Engele şampiyon tekmesi

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİRİN

Öbke’nin teknik direktörü ise ‘Türkiye’de olimpiyat madalyasına ilk sahip olan tekvandocu’ unvanını elinde bulunduran Hamide Bıçkın Çetiner. Milli formayla Olimpiyat üçüncülüğü ile Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan, şu an da ASKİ Spor Kulübü Kadın Taekwondo Takımı Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Çetiner ise çocuklarını küçük yaşta spora yönlendirmeleri için ailelere çağrıda bulundu: “Tabi ki insanın içinde varsa oluyor zaten ama ailelerin yönlendirmesi çok önemli. Sporun özellikle ilk dönemleri çok sıkıntılı geçiyor. Bu süreçte çocuklarının yanında durup motive etmeliler ve destek olmalılar. Bizler de çocuklarımızı maçlara götürerek, bir spor kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.”

Engele şampiyon tekmesi
Milli sporcunun antrenman sırasında kullandığı gövde koruyucusunu giymesine antrenörü ya da takım arkadaşları yardım ediyor.

 

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