Yaratıcı yazma ile çocuklar üretiyor

Doğa Okulları’nın geleneksel hale gelen ‘Yaratıcı Yazarlık Festivali’ yazmaya meraklı yüzlerce çocuğun, yazarın ve öğretim görevlisinin katılımıyla Antalya’da yapıldı. Birbirinden farklı türlerde yazı yazma teknikleri öğrenen çocuklar yazarlarla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Benim de katılımcı olduğum festivalde çocukların ürettiği eserler çok yakında bir kitaba dönüşecek. Süreci Doğa Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım ile konuştuk.

Festival fikri nasıl ortaya çıktı?

Okulda ‘Yaratıcı yazarlık’ adında bir dersimiz var. Ancak bu konunun sadece bir dersle sınırlı kalmasını istemedik, Türkiye’nin her köşesindeki yazmaya meraklı öğrencilerimizi yazarlarla bir araya getirmeyi düşledik. Böylece hem çocuklar yaşıtlarıyla buluşup tanışma fırsatı yakalayacaktı hem de yazarlarla çalışma imkânına sahip olacaktı. Bu düşle yola çıktık ve ilkini üç yıl önce gerçekleştirdik.

Peki, çocukları bilmedikleri bir şehirde toplamak zor değil mi?

Elbette ki çok zor. Bu, hem ailelerin hem de kurumun güvenini gerektiriyor. Her çocuk bir sorumluluk. Ancak biz bu çalışmayı o kadar hevesle yapıyoruz ki, hiç kimse tereddüt etmeden katılıyor. Üç yıldır da başarıyla yürütüyoruz. Bu festivali Ankara’da veya İstanbul’da da yapabilirdik, ama tercih etmedik. Bu yıl da -geçtiğimiz yıl olduğu gibi- yine Antalya’da gerçekleştirdik. Bunun sebebi çocuklara arkadaşlarıyla beraber tatil yapma fırsatı da tanımaktı. Yaşıtlarıyla doyasıya eğlenebileceği ve mutlu olabileceği bir ortam sunmak istedik.

Her yıl bir ‘onur konuğu’ da oluyor…

Evet. İlk yıl Canan Tan onur konuğumuzdu. Festivalin ikincisinde sevgili Feyza Hepçilingirler, bu yılkinde de çocuk edebiyatının en değerli yazarlarından sevgili Gülten Dayıoğlu onur konuğu olarak festivalimize katıldı ve değerli tecrübelerini çocuklara aktardı.

Çocuklar ‘yaratıcı yazı’ atölyelerinde neler öğreniyor?

Bu konuda temel eğitimi alıyorlar ve tecrübeli yazarlardan deneyimlerini dinleme fırsatı buluyorlar. Her yazarın kendi tekniği oluyor. Bu teknikleri çocuklarla paylaşarak onlara yeni kapılar açıyorlar.

Peki, ya çocukların festival boyunca yazdığı yazılar ne olacak?

Kitap olacak… Hiçbiri uçup gitmeyecek. Türkçe öğretmenlerimiz bu konuda çalışmalar yürütüyor. Çok kısa bir süre içinde çocukların yazıları onların da büyük hatırlarla anımsayacakları güzel bir kitaba dönüşecek.

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