İkonik kahramanın şarkıları

Ahmet Ümit’in ikonik kahramanı Başkomser Nevzat artık edebiyat dünyasını aştı, hayatlarımızın bir parçası oldu.
Onu iyi tanıyoruz, hayatını adalet peşinde koşmaya adamış bir kanun adamı ve yedi tepeli şehrin her köşesinde yıllardır süren, bitmeyen bir mücadele...
İntikam, hırs, öfke, cinayet, patlayan silahlar ve cansız bedenler...
Ve tabii bu zorlu hayatı katlanır kılan güzel Evgenia’nın Tatavla’sında dinlediği şarkılar...
Ahmet Ümit’in gözü pek karakteri Başkomser Nevzat’ın sevdiği şarkılar, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17:00’de YKY Loca’da yapılacak etkinlikte paylaşılacak.
Cem Erciyes ne okuyor?
Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem Erciyes sıkı bir okurdur, bilenler bilir. Kendisine bu aralar ne okuduğunu sordum, 2020’nin ilk kitap önerisini ondan aldım.
Daron Acemoğlu, James A. Robinson imzalı “Dar Koridor” kitabını okuyormuş bugünlerde. Yazarları “Ulusların Düşüşü” adlı çok ses getiren kitaplarından tanıyoruz.
Sezona sıkı başlangıç
Everest Yayınları, yeni yayın sezonuna sıkı bir başlangıç yapıyor. Çağdaş metinlerden klasiklere ve Türk edebiyatının özel isimlerine programları oldukça zengin.
İlk gözüme çarpanlar Orhan Kemal’in “Eşe Dosta Selam”, Adonis’in “İşte Budur Adım Benim” ve Lewis Carroll’ın “Açıklamalı Notlarıyla Alice” kitapları.
Everest, okurlara iyi çevirileriyle iyi metinler müjdeliyor.
Parazit listenin başında
2019’u bitirirken güzel bir haber almıştık, Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) başkanlığına kıymetli ve genç bir isim gelmişti: Okan Arpaç.
Kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş, yeni dönem planlarını konuşmuştum.
SİYAD’dan yeni haber geçtiğimiz günlerde geldi, dernek “Parazit”i ‘2019’un en iyi yabancı filmi’ seçti.
SİYAD üyeleri tarafından
geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan “Parazit”in ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.
SİYAD ayrıca 20 filmlik bir liste de hazırladı. Birbirinden iyi filmler var, mutlaka göz atın!
Kadına şiddeti odağına alan bir polisiye geliyor!
Gökçe İspi Turan, polisiye edebiyatımızın dikkat geçen kadın yazarlarından biri. Yeni romanında toplumsal sorunlarla polisiye kurguyu birleştiriyor. Hayatları darmaduman olan kadınlar, sadece bir tek saldırganın mı tacizine maruz kalır?
Taciz/şiddet gören kadınlara toplumun ve parçası oldukları ailelerinin bakış açısı nasıl değişir?
Emekli polis Âlim Güntekin üzerinden anlattığı hikaye sarsıcı konulara değiniyor.
Yeni sezonda iyi
bir polisiye okuyacağız belli ki.
Türkçeye sıkı sarılan bir şair
Daha 16 yaşındayken “Araf’ın Işığı” isimli şiir kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından Sayfa6 Yayınları’ndan basılan genç şair Zeynep Yasmin, Amerika’da tahsiline devam ederken şiir yazmayı da sürdürüyor.
Son şiirini bana iletmiş. Amerika’da üniversite eğitimi alırken şiirden ve güzel Türkçemizden kopmaması beni çok etkiliyor.
2015 yılında Türk Film Festivali için gittiğim Frankfurt’ta şiirleriyle tanıştığım ve kendisiyle ilk söyleşiyi de yazar ajanı olarak yaptığım için Yasmin’in bendeki yeri ayrıdır.
Son şiirinden dizelerle bu haftayı bitirelim.
***
Gecenin uzunluğu
ölçülür rüyaların berraklığıyla
şiddetli yağmurlar uyandırır
beni kaderimden
Durmuş bir saat kulesi
özlem dolu içim
İkonik kahramanın şarkıları
Ahmet Ümit’in ikonik kahramanı Başkomser Nevzat artık edebiyat dünyasını aştı, hayatlarımızın bir parçası oldu.
Onu iyi tanıyoruz, hayatını adalet peşinde koşmaya adamış bir kanun adamı ve yedi tepeli şehrin her köşesinde yıllardır süren, bitmeyen bir mücadele...
İntikam, hırs, öfke, cinayet, patlayan silahlar ve cansız bedenler...
Ve tabii bu zorlu hayatı katlanır kılan güzel Evgenia’nın Tatavla’sında dinlediği şarkılar...
Ahmet Ümit’in gözü pek karakteri Başkomser Nevzat’ın sevdiği şarkılar, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17:00’de YKY Loca’da yapılacak etkinlikte paylaşılacak.
Cem Erciyes ne okuyor?
Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem Erciyes sıkı bir okurdur, bilenler bilir. Kendisine bu aralar ne okuduğunu sordum, 2020’nin ilk kitap önerisini ondan aldım.
Daron Acemoğlu, James A. Robinson imzalı “Dar Koridor” kitabını okuyormuş bugünlerde. Yazarları “Ulusların Düşüşü” adlı çok ses getiren kitaplarından tanıyoruz.
Sezona sıkı başlangıç
Everest Yayınları, yeni yayın sezonuna sıkı bir başlangıç yapıyor. Çağdaş metinlerden klasiklere ve Türk edebiyatının özel isimlerine programları oldukça zengin.
İlk gözüme çarpanlar Orhan Kemal’in “Eşe Dosta Selam”, Adonis’in “İşte Budur Adım Benim” ve Lewis Carroll’ın “Açıklamalı Notlarıyla Alice” kitapları.
Everest, okurlara iyi çevirileriyle iyi metinler müjdeliyor.
Parazit listenin başında
2019’u bitirirken güzel bir haber almıştık, Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) başkanlığına kıymetli ve genç bir isim gelmişti: Okan Arpaç.
Kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş, yeni dönem planlarını konuşmuştum.
SİYAD’dan yeni haber geçtiğimiz günlerde geldi, dernek “Parazit”i ‘2019’un en iyi yabancı filmi’ seçti.
SİYAD üyeleri tarafından
geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sırada yer alan “Parazit”in ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.
SİYAD ayrıca 20 filmlik bir liste de hazırladı. Birbirinden iyi filmler var, mutlaka göz atın!
Kadına şiddeti odağına alan bir polisiye geliyor!
Gökçe İspi Turan, polisiye edebiyatımızın dikkat geçen kadın yazarlarından biri. Yeni romanında toplumsal sorunlarla polisiye kurguyu birleştiriyor. Hayatları darmaduman olan kadınlar, sadece bir tek saldırganın mı tacizine maruz kalır?
Taciz/şiddet gören kadınlara toplumun ve parçası oldukları ailelerinin bakış açısı nasıl değişir?
Emekli polis Âlim Güntekin üzerinden anlattığı hikaye sarsıcı konulara değiniyor.
Yeni sezonda iyi
bir polisiye okuyacağız belli ki.
Türkçeye sıkı sarılan bir şair
Daha 16 yaşındayken “Araf’ın Işığı” isimli şiir kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından Sayfa6 Yayınları’ndan basılan genç şair Zeynep Yasmin, Amerika’da tahsiline devam ederken şiir yazmayı da sürdürüyor.
Son şiirini bana iletmiş. Amerika’da üniversite eğitimi alırken şiirden ve güzel Türkçemizden kopmaması beni çok etkiliyor.
2015 yılında Türk Film Festivali için gittiğim Frankfurt’ta şiirleriyle tanıştığım ve kendisiyle ilk söyleşiyi de yazar ajanı olarak yaptığım için Yasmin’in bendeki yeri ayrıdır.
Son şiirinden dizelerle bu haftayı bitirelim.
***
Gecenin uzunluğu
ölçülür rüyaların berraklığıyla
şiddetli yağmurlar uyandırır
beni kaderimden
Durmuş bir saat kulesi
özlem dolu içim