Türk popunun gelmiş geçmiş en erotik sözleri

Aktivist müzisyen Mabel Matiz’in son albümü “Maya”daki şarkı sözlerinden bahsediyorum. Ben buraya “mealen” aktarabiliyorum, motamot mesajı merak edenler bizzat güfteye başvurabilir.
Vay be: Tam 15 sene olmuş. Şebnem Ferah’ın “küçük kaygan deliğin” sözlerinden beri... Ki 2003’tür “Ben Şarkımı Söylerken”in tarihi... Bu kadar “cesuru” gelmemişti.
¡ ¡ ¡
Aktivist müzisyen Mabel Matiz’in son albümü “Maya”daki şarkı sözlerinden bahsediyorum.
“Like an Animal - Bir Hayvan Gibi” diye bir şarkı var mesela. Bazı bölümleri Fransızca.
Bazen Serge Gainsbourg’un, bazı bölümlerde Küçük İskender’in dilinde kafa göz giriyor Matiz.
Nasıl hayvan gibi aşk yapmak, hayvan gibi hissetmek istediğinden dem vuruyor sözler.
Tabii ben buraya mealen aktarabiliyorum.
¡ ¡ ¡
“Canki” diye bir parçası daha var ki... Daha ilk mısradan altın vuruş: “Dün gece bir cankiyle yattım, çok sertti...”
Devamını yine ancak mealen aktarabiliyorum tabii:
Valla şimdi bunlar, böyle gölgelerin falan dans ettiği bir yerdelermiş, tamam mı...
Bir pist varmış... Kaygan bir pist...
(Kaygan? Al bir tesadüf daha: Şebnem Ferah - 2003)
Bu pistte iki cambaz oynuyor ama etraf da tenhaymış bir yandan...
En sonunda da şeytanlığın bedelini ödüyor falan...
Hayırlara gitsin!
¡ ¡ ¡
Ben burada tam aktaramadım tabii...
Ama sözlerin motamot mesajını merak edenler, bizzat güftenin kendisine başvurabilir.
Yalnız lüzumsuz sorulara maruz kalmamak için çok genç ve çok yaşlıların yanında dinlememenizi tavsiye ederim.
Çünkü hâl o hâl: Küçük İskender küçük dilini yutar.
Herkes yarışmacı kesildi
Şezlongda oturuyoruz:
“Aa yarışmam başlıyor” diyor, alıyor eline telefonu arkasını dönüyor.
Hep beraber oturmuş, makara yapıyoruz:
“Ödül 2 bin liraymış” diye yerlerinden fırlayıp 10 dakika sonra geri dönüyorlar.
Meğer yarışmaya katılıp geliyorlarmış.
“Hadi” adında bir uygulama... Telefonuna indiriyorsun.
Her gün bilgi yarışması düzenliyorlar. Ama saatleri ve ödülleri değişiyor.
Ödülün miktarını ve yarışmanın saatini sana uygulama bildiriyor.
Herkes o saatte canlı yayında yarışmada.
130 bin kişi aynı anda katılıyor, o kadar salgın halde.
Ama kumar değil yarışma. Sen para koymuyorsun.
Ödüller sponsorluklardan ve reklamdan gelen gelirle veriliyormuş.
¡ ¡ ¡
Kolaydan zora doğru 12 soru soruyorlar; 10 saniye içinde bir şık seçmek zorundasın.
Online yarışmayı Müge Boz ve Merve Toy sunuyor.
Sorular zorlaşıyor, zorlaşıyor; en sonunda “Pazartesinin Farsçası nedir?” gibi bir mertebeye varıyor. Her soruda bilemeyenler eleniyor.
Ödülse, joker hakkı dahil, 12 soruya da doğru cevap verenler arasında dağıtılıyor.
O sırada sayı 130 binlerden binlere düşüyor.
Bir tane Instagram hesapları var. Orada o gün sorulacak soruyla ilgili bir tüyo veriliyor.
Bugünkü ipucu “Evrendeki muhteşem düzenle örtüşen altın oran”...
Bence Pi sayısıyla alakalı olmalı. Asıl tartışma dün (çarşamba) yaşandı.
Yarışma ahalisi kazan kaldırdı, sorulardan birine ve cevabına itiraz ettiler.
Avantajı şu oldu: O yanlış soru yüzünden çok kişi yanılıp elendiği için...
12 soruyu bilenlerin sayısı azaldı; adam başı 42’şer lira kazandılar.
Çapkın erkekleri ifşa ediyorlar
Twitter’da “ifşa” adında bir hesap var.
Kimin ya da kimlerin kurduğu belli değil. Muhtemelen fırlama birkaç üniversiteli kız...
“Madilik” yapan erkekleri yayınlıyorlar: “İstanbul’da sözlüsü olduğu halde, Ankara’da başka kızla geziyor!”
Fotoğrafına, okuduğu okula, bölümüne kadar deşifre ediyorlar.
Bu arada yanlış/kasıtlı ihbar da geliyordur muhakkak.
E bu yüzden de bol bol “spam”lenip, hesap değiştirmek zorunda kalıyorlar.
Ben nick’leri “ifşaveri”yken yakaladım, sonra “erilden kaçan” oldular, en son bıraktığımda “şerefsiz adam veri tabanı” ismini almışlardı.
Bir de inatçılar yani...
Aferin kızlar!
Türk popunun gelmiş geçmiş en erotik sözleri
Aktivist müzisyen Mabel Matiz’in son albümü “Maya”daki şarkı sözlerinden bahsediyorum. Ben buraya “mealen” aktarabiliyorum, motamot mesajı merak edenler bizzat güfteye başvurabilir.
Vay be: Tam 15 sene olmuş. Şebnem Ferah’ın “küçük kaygan deliğin” sözlerinden beri... Ki 2003’tür “Ben Şarkımı Söylerken”in tarihi... Bu kadar “cesuru” gelmemişti.
¡ ¡ ¡
Aktivist müzisyen Mabel Matiz’in son albümü “Maya”daki şarkı sözlerinden bahsediyorum.
“Like an Animal - Bir Hayvan Gibi” diye bir şarkı var mesela. Bazı bölümleri Fransızca.
Bazen Serge Gainsbourg’un, bazı bölümlerde Küçük İskender’in dilinde kafa göz giriyor Matiz.
Nasıl hayvan gibi aşk yapmak, hayvan gibi hissetmek istediğinden dem vuruyor sözler.
Tabii ben buraya mealen aktarabiliyorum.
¡ ¡ ¡
“Canki” diye bir parçası daha var ki... Daha ilk mısradan altın vuruş: “Dün gece bir cankiyle yattım, çok sertti...”
Devamını yine ancak mealen aktarabiliyorum tabii:
Valla şimdi bunlar, böyle gölgelerin falan dans ettiği bir yerdelermiş, tamam mı...
Bir pist varmış... Kaygan bir pist...
(Kaygan? Al bir tesadüf daha: Şebnem Ferah - 2003)
Bu pistte iki cambaz oynuyor ama etraf da tenhaymış bir yandan...
En sonunda da şeytanlığın bedelini ödüyor falan...
Hayırlara gitsin!
¡ ¡ ¡
Ben burada tam aktaramadım tabii...
Ama sözlerin motamot mesajını merak edenler, bizzat güftenin kendisine başvurabilir.
Yalnız lüzumsuz sorulara maruz kalmamak için çok genç ve çok yaşlıların yanında dinlememenizi tavsiye ederim.
Çünkü hâl o hâl: Küçük İskender küçük dilini yutar.
Herkes yarışmacı kesildi
Şezlongda oturuyoruz:
“Aa yarışmam başlıyor” diyor, alıyor eline telefonu arkasını dönüyor.
Hep beraber oturmuş, makara yapıyoruz:
“Ödül 2 bin liraymış” diye yerlerinden fırlayıp 10 dakika sonra geri dönüyorlar.
Meğer yarışmaya katılıp geliyorlarmış.
“Hadi” adında bir uygulama... Telefonuna indiriyorsun.
Her gün bilgi yarışması düzenliyorlar. Ama saatleri ve ödülleri değişiyor.
Ödülün miktarını ve yarışmanın saatini sana uygulama bildiriyor.
Herkes o saatte canlı yayında yarışmada.
130 bin kişi aynı anda katılıyor, o kadar salgın halde.
Ama kumar değil yarışma. Sen para koymuyorsun.
Ödüller sponsorluklardan ve reklamdan gelen gelirle veriliyormuş.
¡ ¡ ¡
Kolaydan zora doğru 12 soru soruyorlar; 10 saniye içinde bir şık seçmek zorundasın.
Online yarışmayı Müge Boz ve Merve Toy sunuyor.
Sorular zorlaşıyor, zorlaşıyor; en sonunda “Pazartesinin Farsçası nedir?” gibi bir mertebeye varıyor. Her soruda bilemeyenler eleniyor.
Ödülse, joker hakkı dahil, 12 soruya da doğru cevap verenler arasında dağıtılıyor.
O sırada sayı 130 binlerden binlere düşüyor.
Bir tane Instagram hesapları var. Orada o gün sorulacak soruyla ilgili bir tüyo veriliyor.
Bugünkü ipucu “Evrendeki muhteşem düzenle örtüşen altın oran”...
Bence Pi sayısıyla alakalı olmalı. Asıl tartışma dün (çarşamba) yaşandı.
Yarışma ahalisi kazan kaldırdı, sorulardan birine ve cevabına itiraz ettiler.
Avantajı şu oldu: O yanlış soru yüzünden çok kişi yanılıp elendiği için...
12 soruyu bilenlerin sayısı azaldı; adam başı 42’şer lira kazandılar.
Çapkın erkekleri ifşa ediyorlar
Twitter’da “ifşa” adında bir hesap var.
Kimin ya da kimlerin kurduğu belli değil. Muhtemelen fırlama birkaç üniversiteli kız...
“Madilik” yapan erkekleri yayınlıyorlar: “İstanbul’da sözlüsü olduğu halde, Ankara’da başka kızla geziyor!”
Fotoğrafına, okuduğu okula, bölümüne kadar deşifre ediyorlar.
Bu arada yanlış/kasıtlı ihbar da geliyordur muhakkak.
E bu yüzden de bol bol “spam”lenip, hesap değiştirmek zorunda kalıyorlar.
Ben nick’leri “ifşaveri”yken yakaladım, sonra “erilden kaçan” oldular, en son bıraktığımda “şerefsiz adam veri tabanı” ismini almışlardı.
Bir de inatçılar yani...
Aferin kızlar!