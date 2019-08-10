Rehber, blogger ve gazetecilerden oluÅŸan jÃ¼ri seÃ§ti! Bayramda orada olsaydÄ±m...

Onur BaÅŸtÃ¼rk - Kelebek yazarÄ±
Banu Tuna - HÃ¼rriyet Seyahat YayÄ±n YÃ¶netmeni
Saffet Emre TonguÃ§Â - Rehber, seyahat yazarÄ±
Dilek YeÄŸinsu -Â Blogger, ÃœÅŸengeÃ§ Åžef
Aynur Tartan - TV programcÄ±sÄ±, kent yazarÄ±
YÃ¼cel SÃ¶nmez - DoÄŸa yazarÄ±
EN POPÃœLER 10 BELDEDEN 100 TATÄ°L Ã–NERÄ°SÄ°
BODRUM
* Yeni nesil kÃ¼tÃ¼phane olarak yola Ã§Ä±kan, ÅŸimdilerde Ã§ok amaÃ§lÄ± bir merkez haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen Zaiâ€™nin bahÃ§esinde kahve iÃ§ip sessizlik molasÄ± alÄ±rdÄ±m. (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi Ã§alan beachâ€™i Buddha Barâ€™da, kendimi DJ Ravinâ€™in mÃ¼ziklerine bÄ±rakÄ±rdÄ±m.
(SavaÅŸ Ã–zbey)
* YalÄ±kavakâ€™taki Midye7â€™de BelÃ§ika usulÃ¼ tencere midye sÃ¶yler, sosuna ekmek bana bana yerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Bodrumâ€™un Ã§evresinde doÄŸa sevenler iÃ§in trekking ve doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya en elveriÅŸli ve en popÃ¼ler yer olan Uyku Vadisi - GÃ¶kÃ§eler KÃ¶yÃ¼â€™ne giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Turgutreis PazarÄ±â€™na uÄŸrar, doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerden ve hediyelik el Ã¼rÃ¼nÃ¼ eÅŸyalardan alÄ±rdÄ±m.
(YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼ Ce Pizzeriaâ€™da enfes pizzalardan yerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
m Paramount Bodrum iskelesindeki MelengeÃ§â€™in, sukabaÄŸÄ± lambalarÄ±yla renklenen bembeyaz ambiyansÄ±nda, peynir dolgulu Ä±zgara kalamar eÅŸliÄŸinde, enfes gÃ¼nbatÄ±mÄ±nÄ± seyrederdim.
(Dilek YeÄŸinsu)
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde People Ã¼stÃ¼, YalÄ±kavakâ€™ta Hazine eÄŸlencesi yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* BakÄ±mÄ±n, gÃ¼zelliÄŸin en doÄŸalÄ± iÃ§in GÃ¶ltÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™ndeki Hatice Teyze dÃ¼kkÃ¢nÄ±na uÄŸrardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Bodrumâ€™un yeni kahvaltÄ±cÄ±sÄ± BuzukbaÄŸâ€™da kahvaltÄ± ederdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda Limon GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™e gidip romantik takÄ±lÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Sabah oldu mu kahvaltÄ± iÃ§in soluÄŸu YalÄ±kavak Havva Anaâ€™da alÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Her gece bir tanesi olacak ÅŸekilde Orfoz, Garoâ€™s, Memedof balÄ±kÃ§Ä± Ã¼Ã§lemesini tamamlardÄ±m. (Saffet Emre TonguÃ§)
* Casa dellâ€™Arte Oteliâ€™nin Ã§ok konuÅŸulan ÅŸef restoranÄ± Entâ€™in 10n tabaklÄ±k mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼ tatmak suretiyle gurmecilik oynardÄ±m...
(Onur BaÅŸtÃ¼rk)
MARMARÄ°S
* BÃ¶rdÃ¼betâ€™teki Club Amazonâ€™dan kanoya biner ve denize ulaÅŸan derede gÃ¼nlÃ¼k aÄŸaÃ§larÄ± arasÄ±nda Ã¶ten kuÅŸlarÄ±n sesini dinlerdim. (Banu Tuna)
* Bozburunâ€™daki Sabrinaâ€™s Hausâ€™ta gÃ¼nbatÄ±mÄ± keyfi yapar, masadan ekmek tÄ±rtÄ±klayÄ±p balÄ±klara atar, sessizliÄŸin ve romantizmin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* KumlubÃ¼kâ€™te doÄŸayÄ± ruhuma Ã§eker, sabah serinliÄŸinde ya da akÅŸamÃ¼stÃ¼ gÃ¼neÅŸ Ã§ekildiÄŸinde doÄŸayÄ± adÄ±mlardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Boncuk Koyuâ€™na gider kÃ¶pekbalÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ä°Ã§melerâ€™de yeÅŸil daÄŸlarla gÃ¶z gÃ¶ze serinlerdim. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda bal almayÄ± asla unutmazdÄ±m.
(Aynur Tartan)
* Marmarisâ€™te Bonjuk Bayâ€™e gider, etnik bohem saklambaÃ§lar oynardÄ±m... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* GÃ¼nÃ¼birlik turlarla Dalyanâ€™a gider, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel plajÄ± Ä°ztuzuâ€™nda yÃ¼zerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Marmarisâ€™e 21 kilometre mesafedeki TurunÃ§â€™a gider, Fosforlu MaÄŸaraâ€™yÄ± gÃ¶rÃ¼r, sualtÄ± maÄŸaralarÄ±na dalÄ±ÅŸ yapardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
FETHÄ°YE
* Mutlaka Kelebekler Vadisiâ€™ne kaÃ§ar, en alternatifinden bir gece muhabbeti yaÅŸardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kabak, Cennet, Korsan koylarÄ±nÄ± gezer, KayakÃ¶y ve Letton Antik Kentiâ€™ni de unutmazdÄ±m.
(Aynur Tartan)
* Hillsideâ€™Ä±n cep telefonu bile yasak olan sessiz plajÄ±nda gece koyun sayar gibi, dalga sayÄ±p uykuya dalardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kabak Shambalaâ€™da glamping keyfi sÃ¼rerdim. Â (Aynur Tartan)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda mÃ¼badelede boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ KayakÃ¶yâ€™e gider, hem bÃ¼yÃ¼lenir hem de eski halini hayal edip hÃ¼zÃ¼nlenirdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Bir cesaret BabadaÄŸâ€™dan yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Gemiciler Koyuâ€™nda yÃ¼zer, teknecilerle tavla atardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Denizden babam Ã§Ä±ksa kafasÄ±na ters kÃ¶ÅŸe iÃ§in lezzet rotamÄ± KÃ¶fteci Ä°madettinâ€™e kÄ±rardÄ±m. (Aynur Tartan)
ANTALYA
* Antalya Tekirovaâ€™da, Rixosâ€™un iÃ§inden geÃ§ip denize dÃ¶kÃ¼len nehrin kenarÄ±nda, birbirinden tatlÄ± Ã¶rdekleri ekmekle beslerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Dim Ã‡ayÄ±â€™nda yÃ¼zer, serinliÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Tam tekmil bayram sofrasÄ±, lezzetleri iÃ§in 7 Mehmetâ€™e koÅŸardÄ±m. Lokum gibi etleriyle, meyveli cacÄ±ÄŸÄ±yla coÅŸardÄ±m. (Aynur Tartan)
* KonyaaltÄ± PlajÄ±â€™nda gece pikniÄŸi yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Antalyaâ€™nÄ±n simgelerinden DÃ¼den Åželalesiâ€™ni ziyaret eder, serinlerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* 7 Mehmetâ€™te aldÄ±ÄŸÄ±m kalorileri KaleiÃ§iâ€™ni ve DÃ¼den Åželalesiâ€™ni keÅŸifte yakardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Likya Yolu Ã¼zerindeki GÃ¶ynÃ¼k Kanyonuâ€™nda yÃ¼rÃ¼rdÃ¼m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Gloria Serenity Resortâ€™un hayvanat bahÃ§esinde sevimli ponyâ€™lerle vakit geÃ§irirdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyonâ€™da rafting yapardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* PiyazcÄ± Samiâ€™de tahinli piyaz, kÃ¶fte keyfi yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
Ã‡EÅžME
* Ã‡eÅŸme IlÄ±caâ€™daki Dostlar Pideâ€™de Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r bir kÄ±ymalÄ±-kaÅŸarlÄ± pide yerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Ã‡eÅŸmeâ€™nin en eski kÃ¶yÃ¼ Reisdereâ€™ye gider, doÄŸanÄ±n nimeti termal kaynaklardan yararlanÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Kolburanoâ€™sâ€™ta pizza yerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* HacÄ±memiÅŸâ€™teki Tek Masaâ€™da arkadaÅŸlarÄ±mla eÄŸlenirdim... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Åževki olsun, Erol olsun bir kumru sandviÃ§ patlatÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Sommer Kleinâ€™de partiler, sabaha karÅŸÄ± kulÃ¼pten Ã§Ä±kÄ±nca Deliklikoyâ€™a yÃ¼zmeye giderdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* AlaÃ§atÄ± kÃ¶y pazarÄ±na uÄŸrar, nefis yerel Ã¼rÃ¼nlerden alÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AlaÃ§atÄ± Soltoâ€™nun buz gibi soÄŸuk ama cam gibi berrak denizinde yÃ¼zerken, kum balÄ±klarÄ±nÄ±n ayaklarÄ±mÄ± gÄ±dÄ±klamasÄ±na kikirderdim.
(Dilek YeÄŸinsu)
* Bayram kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan Plage Ä°soleeâ€™de uzaklaÅŸmak ve bronzlaÅŸmak isterdim. (Aynur Tartan)
* AlaÃ§atÄ± Dondurminoâ€™dan dondurma yerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Yeniyerâ€™de kahvaltÄ± ederdim... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* AlaÃ§atÄ± HacÄ±memiÅŸâ€™teki Kapari BahÃ§eâ€™de â€˜kafa masaâ€™ya oturup gelen geÃ§eni izlerken, eÅŸ dost tanÄ±dÄ±kla selamlaÅŸÄ±r, Ã¼nlÃ¼ler geÃ§tikÃ§e â€œKimdi bu? muhabbeti yapardÄ±m. (Dilek YeÄŸinsu)
* Momo Beachâ€™te bir akÅŸamÃ¼stÃ¼ partisine katÄ±lÄ±rdÄ±m, inanÄ±lmaz kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Ã‡eÅŸme YarÄ±madasÄ±â€™nÄ±n en sakin koyu olan Åžifneâ€™ye giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AkÅŸam oldu mu Sotaâ€™da tam tekmil kabuklu deniz mahsulleri deneyimiyle kendime torpil yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* GÃ¼ne Esnaf on the Beachâ€™te baÅŸlayÄ±p, gece de AlaÃ§atÄ±â€™daki Esnaf Meyhaneâ€™ye gidip, 24 saat kesintisiz vur patlasÄ±n, Ã§al oynasÄ±n yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
KAÅž-KALKAN
* LimanaÄŸzÄ± Nuriâ€™nin Yeriâ€™nde kalÄ±r, akÅŸamlarÄ± yemek ve eÄŸlence iÃ§in KaÅŸâ€™a geÃ§erdim. (Banu Tuna)
* Ä°lk iÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel mavisine dalmak iÃ§in KaputaÅŸ PlajÄ±â€™na giderdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* KaÅŸ-Kekova tekne turunu kaÃ§Ä±rmazdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Patara PlajÄ±â€™nda tam da bu gÃ¼nlerde Caretta carettaâ€™larÄ±n denize ulaÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ederdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ä°yi meze iÃ§in Gaiaâ€™ya, iyi balÄ±k iÃ§in BahÃ§e BalÄ±kâ€™a giderdim. (Banu Tuna)
* Hideaway Barâ€™da mÃ¼zik her zaman iyidir, kulak pasÄ± silip olduÄŸum yerde sallanÄ±rdÄ±m. (Banu Tuna)
* KumlubÃ¼kâ€™te doÄŸayÄ± ruhuma Ã§eker, sabah serinliÄŸinde ya da akÅŸamÃ¼stÃ¼ gÃ¼neÅŸ Ã§ekildiÄŸinde doÄŸayÄ± adÄ±mlardÄ±m. (Aynur Tartan)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda el ayak Ã§ekildikten sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§akÄ±lâ€™da yÃ¼zmeye giderdim. Â (Banu Tuna)
* GÃ¼nler, haftalar Ã¶ncesinden rezervasyonumu yapar, akÅŸam oldu mu soluÄŸu Zaikaâ€™da alÄ±rdÄ±m. ÅžaÅŸlÄ±k kebabÄ±nÄ± lezzet baÅŸÄ± yapardÄ±m.
(Aynur Tartan)
* KaraÃ§ayâ€™Ä±n oluÅŸturduÄŸu doÄŸa harikasÄ± SaklÄ±kent Kanyonuâ€™nu gezerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
AYVALIK-CUNDA
* AyvalÄ±k merkezde, eski Rum evlerinin arasÄ±ndaki Åžeytanâ€™Ä±n Kahvesiâ€™ne oturup bir sabah kahvesi sÃ¶yler, kahvenin sahibi Suat KaÃ§akâ€™la sohbet ederdim. (Banu Tuna)
* MuhteÅŸem bir manzaraya ev sahipliÄŸi yapan AÅŸÄ±klar Tepesiâ€™ne Ã§Ä±kardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AyvalÄ±k Cundaâ€™daki, Bay Nihatâ€™ta kum midyesi ve yÃ¶reye Ã¶zgÃ¼ Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r papalinalarÄ± yerken, huzurun sesini dinlerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Cunda AntikacÄ±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nda gezinirdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* TaÅŸ Kahveâ€™de AyvalÄ±k tostunun yanÄ±na bir Ã§ay sÃ¶yler, okeye ve sohbete dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olurdum. (Aynur Tartan)
* AyvalÄ±k SarÄ±msaklÄ±â€™daki Åžeytan SofrasÄ±â€™na Ã§Ä±kar ve tÃ¼m AyvalÄ±k adalarÄ± ve Midilli AdasÄ±â€™nÄ± gÃ¶ren, nefes kesici panoramik manzarasÄ±nÄ± izlemeye koyulurdum.Â(YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Cafe Macaronâ€™da karadutlu muhallebi yerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* AkÅŸam yemeÄŸini de AyvalÄ±k merkezdeki Tipotaâ€™da yer, el yapÄ±mÄ± makarnalarÄ± tadardÄ±m. (Banu Tuna)
* Aynaâ€™nÄ±n lezzetleriyle bayram yapar, â€˜ÅžÄ±marÄ±k PilavÄ±â€™yla kendimi ÅŸÄ±martÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Bergama ile Ã‡anakkale arasÄ±ndaki yer alan, fÄ±stÄ±kÃ§amlarÄ±yla kaplÄ± Kozak YaylasÄ±â€™na gider, YukarÄ±beyâ€™deki Ã‡amlÄ±k Restoranâ€™a uÄŸrayÄ±p fÄ±stÄ±k helvasÄ±ndan yerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* YÃ¼zmek iÃ§in Cunda Tabiat ParkÄ±â€™ndaki OrtunÃ§â€™a giderdim. (Banu Tuna)
* AyvalÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼kkuyuâ€™daki, Åžahin Tepesiâ€™nde hemen ÅŸelalenin dibine kurulan masamda serpme kahvaltÄ±mÄ± yaparken, akan buz gibi suda ayaklarÄ±mÄ± serinletirdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* AyvalÄ±k adalarÄ±nÄ±n 19 tanesini kapsayan AyvalÄ±k AdalarÄ± Tabiat ParkÄ±â€™nÄ± gezerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
DATÃ‡AÂ
* ArnavutkaldÄ±rÄ±mlÄ± taÅŸ sokaklarÄ±n ahesteliÄŸi, begonvillerin renkleri, gÃ¼zelliÄŸiâ€¦ HayÄ±tbÃ¼kÃ¼, PalamutbÃ¼kÃ¼, OvabÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n yaz serinliÄŸiâ€¦ Hepsini hafÄ±zaya atardÄ±m. (Aynur Tartan)
* DÃ¼nyada sadece DatÃ§aâ€™da bulunan DatÃ§a hurmalarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in KaraalibÃ¼kÃ¼ Deresi ya da KarasÃ¼leymanbÃ¼kÃ¼ Deresiâ€™ne giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* DatÃ§a-Marmaris yolu Ã¼zerindeki en tepe noktada, arabayla bir mola verir, hem Akdeniz hem de Ege Deniziâ€™nin aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bu Ã¶zel noktadan, panoramik bir fotoÄŸraf Ã§ekerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* DatÃ§aâ€™da Maradonaâ€™ya gider, akÅŸamÃ¼stÃ¼ demlenmesi yapardÄ±m ya da Culinariumâ€™un yemeklerinden tadardÄ±m... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Cumartesi gÃ¼nleri kurulan DatÃ§a pazarÄ±na uÄŸrar, yerel nimetlerden faydalanÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ã‡Ä±nar Dondurmaâ€™dan dondurma yerdim. (Aynur Tartan)
KIBRISÂ
* BaÅŸkent LefkoÅŸaâ€™da LÃ¼zinyan, Venedik, OsmanlÄ± ve Ä°ngiliz izlerini sÃ¼rerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* Araba kiralayÄ±p kÃ¶ylerini dolaÅŸarak Karpazâ€™a gider, Ayfilonâ€™dan denize girerdim. (Banu Tuna)
* DaÄŸ kÃ¶yÃ¼ Beylerbeyiâ€™nde adanÄ±n en muhteÅŸem yapÄ±larÄ±ndan Bellapais ManastÄ±rÄ±â€™nÄ± gezerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* MaÄŸosaâ€™daki mÃ¼zikli meyhane Hidden Wallâ€™da masalardan birine oturur, mezenin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (Banu Tuna)
* Åžirin KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ§esinden kelimeler kapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kuzey KÄ±brÄ±sâ€™Ä±n en batÄ± ucu YeÅŸilÄ±rmak KÃ¶yÃ¼â€™ne, plajlarÄ± ve tarihiyle Bafraâ€™ya, Beylerbeyiâ€™ne ve ÅŸahane kumsallarÄ±yla Dipkaprazâ€™a giderdim. (Aynur Tartan)
* Girne Kaya Palazzoâ€™da aÃ§Ä±lan Beyrutâ€™un meÅŸhur gece kulÃ¼bÃ¼ Sky Barâ€™da Ã¼stÃ¼me oksijen bastÄ±rtÄ±p sabaha kadar dans ederdim.
(SavaÅŸ Ã–zbey)
* AdanÄ±n en gÃ¼zel plajlarÄ±ndan, Ã§Ä±karmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Escape PlajÄ±â€™nda yÃ¼zerdim.Â Â (Saffet Emre TonguÃ§)
* AkÅŸam oldu mu rotayÄ± Niaziâ€™sâ€™e Ã§evirir, meÅŸhur ÅŸeftali kebabÄ±ndan afiyetle yerdim. (Aynur Tartan)
AKYAKAÂ
* Akyakaâ€™da Ridersâ€™a gider, sÃ¶rfÃ§Ã¼ cool kalabalÄ±kla eÄŸlenirdim. (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Akyakaâ€™ya gelmiÅŸken gereÄŸini yapar, Ã¶nce Azmakâ€™ta tekne turu, sonra Halilâ€™in Yeriâ€™nde lezzet keyfi yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Kiteboard yapmayÄ± bu sefer kesin Ã¶ÄŸrenirdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Yorulup acÄ±kÄ±nca AkÃ§apÄ±nar TostÃ§usuâ€™nda karÄ±ÅŸÄ±k tostun yanÄ±na bol kÃ¶pÃ¼klÃ¼ ayran sÃ¶ylerdim. (Aynur Tartan)
* AzmaÄŸÄ±n buz gibi sularÄ±na kendimi bÄ±rakÄ±p denize doÄŸru yol alÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Denizi Ã§ok da iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zmeye AkbÃ¼k tarafÄ±na kaÃ§ardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
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Rehber, blogger ve gazetecilerden oluÅŸan jÃ¼ri seÃ§ti! Bayramda orada olsaydÄ±m...
Tatil baÅŸladÄ±. Belki yola çÄ±ktÄ±nÄ±z, belki hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorsunuz, belki de çoktan cennet sahillere vardÄ±nÄ±z. GittiÄŸiniz yerde neler yapacaksÄ±nÄ±z? Yemeden içmeye, gezilip görülecek yerlere, eÄŸlence ve gece hayatÄ±na dair fikir ve tavsiyeler derledik; tadÄ±nÄ± çÄ±karÄ±n. Biz ÅŸehirde kalanlara da okuyup hayal etmesi düÅŸüyor.
Onur BaÅŸtÃ¼rk - Kelebek yazarÄ±
Banu Tuna - HÃ¼rriyet Seyahat YayÄ±n YÃ¶netmeni
Saffet Emre TonguÃ§Â - Rehber, seyahat yazarÄ±
Dilek YeÄŸinsu -Â Blogger, ÃœÅŸengeÃ§ Åžef
Aynur Tartan - TV programcÄ±sÄ±, kent yazarÄ±
YÃ¼cel SÃ¶nmez - DoÄŸa yazarÄ±
EN POPÃœLER 10 BELDEDEN 100 TATÄ°L Ã–NERÄ°SÄ°
BODRUM
* Yeni nesil kÃ¼tÃ¼phane olarak yola Ã§Ä±kan, ÅŸimdilerde Ã§ok amaÃ§lÄ± bir merkez haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen Zaiâ€™nin bahÃ§esinde kahve iÃ§ip sessizlik molasÄ± alÄ±rdÄ±m. (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi Ã§alan beachâ€™i Buddha Barâ€™da, kendimi DJ Ravinâ€™in mÃ¼ziklerine bÄ±rakÄ±rdÄ±m.
(SavaÅŸ Ã–zbey)
* YalÄ±kavakâ€™taki Midye7â€™de BelÃ§ika usulÃ¼ tencere midye sÃ¶yler, sosuna ekmek bana bana yerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Bodrumâ€™un Ã§evresinde doÄŸa sevenler iÃ§in trekking ve doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya en elveriÅŸli ve en popÃ¼ler yer olan Uyku Vadisi - GÃ¶kÃ§eler KÃ¶yÃ¼â€™ne giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Turgutreis PazarÄ±â€™na uÄŸrar, doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerden ve hediyelik el Ã¼rÃ¼nÃ¼ eÅŸyalardan alÄ±rdÄ±m.
(YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼ Ce Pizzeriaâ€™da enfes pizzalardan yerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
m Paramount Bodrum iskelesindeki MelengeÃ§â€™in, sukabaÄŸÄ± lambalarÄ±yla renklenen bembeyaz ambiyansÄ±nda, peynir dolgulu Ä±zgara kalamar eÅŸliÄŸinde, enfes gÃ¼nbatÄ±mÄ±nÄ± seyrederdim.
(Dilek YeÄŸinsu)
* TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™nde People Ã¼stÃ¼, YalÄ±kavakâ€™ta Hazine eÄŸlencesi yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* BakÄ±mÄ±n, gÃ¼zelliÄŸin en doÄŸalÄ± iÃ§in GÃ¶ltÃ¼rkbÃ¼kÃ¼â€™ndeki Hatice Teyze dÃ¼kkÃ¢nÄ±na uÄŸrardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Bodrumâ€™un yeni kahvaltÄ±cÄ±sÄ± BuzukbaÄŸâ€™da kahvaltÄ± ederdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda Limon GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™e gidip romantik takÄ±lÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Sabah oldu mu kahvaltÄ± iÃ§in soluÄŸu YalÄ±kavak Havva Anaâ€™da alÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Her gece bir tanesi olacak ÅŸekilde Orfoz, Garoâ€™s, Memedof balÄ±kÃ§Ä± Ã¼Ã§lemesini tamamlardÄ±m. (Saffet Emre TonguÃ§)
* Casa dellâ€™Arte Oteliâ€™nin Ã§ok konuÅŸulan ÅŸef restoranÄ± Entâ€™in 10n tabaklÄ±k mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼ tatmak suretiyle gurmecilik oynardÄ±m...
(Onur BaÅŸtÃ¼rk)
MARMARÄ°S
* BÃ¶rdÃ¼betâ€™teki Club Amazonâ€™dan kanoya biner ve denize ulaÅŸan derede gÃ¼nlÃ¼k aÄŸaÃ§larÄ± arasÄ±nda Ã¶ten kuÅŸlarÄ±n sesini dinlerdim. (Banu Tuna)
* Bozburunâ€™daki Sabrinaâ€™s Hausâ€™ta gÃ¼nbatÄ±mÄ± keyfi yapar, masadan ekmek tÄ±rtÄ±klayÄ±p balÄ±klara atar, sessizliÄŸin ve romantizmin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* KumlubÃ¼kâ€™te doÄŸayÄ± ruhuma Ã§eker, sabah serinliÄŸinde ya da akÅŸamÃ¼stÃ¼ gÃ¼neÅŸ Ã§ekildiÄŸinde doÄŸayÄ± adÄ±mlardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Boncuk Koyuâ€™na gider kÃ¶pekbalÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ä°Ã§melerâ€™de yeÅŸil daÄŸlarla gÃ¶z gÃ¶ze serinlerdim. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda bal almayÄ± asla unutmazdÄ±m.
(Aynur Tartan)
* Marmarisâ€™te Bonjuk Bayâ€™e gider, etnik bohem saklambaÃ§lar oynardÄ±m... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* GÃ¼nÃ¼birlik turlarla Dalyanâ€™a gider, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel plajÄ± Ä°ztuzuâ€™nda yÃ¼zerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Marmarisâ€™e 21 kilometre mesafedeki TurunÃ§â€™a gider, Fosforlu MaÄŸaraâ€™yÄ± gÃ¶rÃ¼r, sualtÄ± maÄŸaralarÄ±na dalÄ±ÅŸ yapardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
FETHÄ°YE
* Mutlaka Kelebekler Vadisiâ€™ne kaÃ§ar, en alternatifinden bir gece muhabbeti yaÅŸardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kabak, Cennet, Korsan koylarÄ±nÄ± gezer, KayakÃ¶y ve Letton Antik Kentiâ€™ni de unutmazdÄ±m.
(Aynur Tartan)
* Hillsideâ€™Ä±n cep telefonu bile yasak olan sessiz plajÄ±nda gece koyun sayar gibi, dalga sayÄ±p uykuya dalardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kabak Shambalaâ€™da glamping keyfi sÃ¼rerdim. Â (Aynur Tartan)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda mÃ¼badelede boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ KayakÃ¶yâ€™e gider, hem bÃ¼yÃ¼lenir hem de eski halini hayal edip hÃ¼zÃ¼nlenirdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Bir cesaret BabadaÄŸâ€™dan yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Gemiciler Koyuâ€™nda yÃ¼zer, teknecilerle tavla atardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Denizden babam Ã§Ä±ksa kafasÄ±na ters kÃ¶ÅŸe iÃ§in lezzet rotamÄ± KÃ¶fteci Ä°madettinâ€™e kÄ±rardÄ±m. (Aynur Tartan)
ANTALYA
* Antalya Tekirovaâ€™da, Rixosâ€™un iÃ§inden geÃ§ip denize dÃ¶kÃ¼len nehrin kenarÄ±nda, birbirinden tatlÄ± Ã¶rdekleri ekmekle beslerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Dim Ã‡ayÄ±â€™nda yÃ¼zer, serinliÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Tam tekmil bayram sofrasÄ±, lezzetleri iÃ§in 7 Mehmetâ€™e koÅŸardÄ±m. Lokum gibi etleriyle, meyveli cacÄ±ÄŸÄ±yla coÅŸardÄ±m. (Aynur Tartan)
* KonyaaltÄ± PlajÄ±â€™nda gece pikniÄŸi yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Antalyaâ€™nÄ±n simgelerinden DÃ¼den Åželalesiâ€™ni ziyaret eder, serinlerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* 7 Mehmetâ€™te aldÄ±ÄŸÄ±m kalorileri KaleiÃ§iâ€™ni ve DÃ¼den Åželalesiâ€™ni keÅŸifte yakardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Likya Yolu Ã¼zerindeki GÃ¶ynÃ¼k Kanyonuâ€™nda yÃ¼rÃ¼rdÃ¼m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Gloria Serenity Resortâ€™un hayvanat bahÃ§esinde sevimli ponyâ€™lerle vakit geÃ§irirdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyonâ€™da rafting yapardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* PiyazcÄ± Samiâ€™de tahinli piyaz, kÃ¶fte keyfi yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
Ã‡EÅžME
* Ã‡eÅŸme IlÄ±caâ€™daki Dostlar Pideâ€™de Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r bir kÄ±ymalÄ±-kaÅŸarlÄ± pide yerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Ã‡eÅŸmeâ€™nin en eski kÃ¶yÃ¼ Reisdereâ€™ye gider, doÄŸanÄ±n nimeti termal kaynaklardan yararlanÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Kolburanoâ€™sâ€™ta pizza yerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* HacÄ±memiÅŸâ€™teki Tek Masaâ€™da arkadaÅŸlarÄ±mla eÄŸlenirdim... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Åževki olsun, Erol olsun bir kumru sandviÃ§ patlatÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Sommer Kleinâ€™de partiler, sabaha karÅŸÄ± kulÃ¼pten Ã§Ä±kÄ±nca Deliklikoyâ€™a yÃ¼zmeye giderdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* AlaÃ§atÄ± kÃ¶y pazarÄ±na uÄŸrar, nefis yerel Ã¼rÃ¼nlerden alÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AlaÃ§atÄ± Soltoâ€™nun buz gibi soÄŸuk ama cam gibi berrak denizinde yÃ¼zerken, kum balÄ±klarÄ±nÄ±n ayaklarÄ±mÄ± gÄ±dÄ±klamasÄ±na kikirderdim.
(Dilek YeÄŸinsu)
* Bayram kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan Plage Ä°soleeâ€™de uzaklaÅŸmak ve bronzlaÅŸmak isterdim. (Aynur Tartan)
* AlaÃ§atÄ± Dondurminoâ€™dan dondurma yerdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Yeniyerâ€™de kahvaltÄ± ederdim... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* AlaÃ§atÄ± HacÄ±memiÅŸâ€™teki Kapari BahÃ§eâ€™de â€˜kafa masaâ€™ya oturup gelen geÃ§eni izlerken, eÅŸ dost tanÄ±dÄ±kla selamlaÅŸÄ±r, Ã¼nlÃ¼ler geÃ§tikÃ§e â€œKimdi bu? muhabbeti yapardÄ±m. (Dilek YeÄŸinsu)
* Momo Beachâ€™te bir akÅŸamÃ¼stÃ¼ partisine katÄ±lÄ±rdÄ±m, inanÄ±lmaz kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Ã‡eÅŸme YarÄ±madasÄ±â€™nÄ±n en sakin koyu olan Åžifneâ€™ye giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AkÅŸam oldu mu Sotaâ€™da tam tekmil kabuklu deniz mahsulleri deneyimiyle kendime torpil yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* GÃ¼ne Esnaf on the Beachâ€™te baÅŸlayÄ±p, gece de AlaÃ§atÄ±â€™daki Esnaf Meyhaneâ€™ye gidip, 24 saat kesintisiz vur patlasÄ±n, Ã§al oynasÄ±n yapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
KAÅž-KALKAN
* LimanaÄŸzÄ± Nuriâ€™nin Yeriâ€™nde kalÄ±r, akÅŸamlarÄ± yemek ve eÄŸlence iÃ§in KaÅŸâ€™a geÃ§erdim. (Banu Tuna)
* Ä°lk iÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel mavisine dalmak iÃ§in KaputaÅŸ PlajÄ±â€™na giderdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* KaÅŸ-Kekova tekne turunu kaÃ§Ä±rmazdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Patara PlajÄ±â€™nda tam da bu gÃ¼nlerde Caretta carettaâ€™larÄ±n denize ulaÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ederdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ä°yi meze iÃ§in Gaiaâ€™ya, iyi balÄ±k iÃ§in BahÃ§e BalÄ±kâ€™a giderdim. (Banu Tuna)
* Hideaway Barâ€™da mÃ¼zik her zaman iyidir, kulak pasÄ± silip olduÄŸum yerde sallanÄ±rdÄ±m. (Banu Tuna)
* KumlubÃ¼kâ€™te doÄŸayÄ± ruhuma Ã§eker, sabah serinliÄŸinde ya da akÅŸamÃ¼stÃ¼ gÃ¼neÅŸ Ã§ekildiÄŸinde doÄŸayÄ± adÄ±mlardÄ±m. (Aynur Tartan)
* GÃ¼nbatÄ±mÄ±nda el ayak Ã§ekildikten sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§akÄ±lâ€™da yÃ¼zmeye giderdim. Â (Banu Tuna)
* GÃ¼nler, haftalar Ã¶ncesinden rezervasyonumu yapar, akÅŸam oldu mu soluÄŸu Zaikaâ€™da alÄ±rdÄ±m. ÅžaÅŸlÄ±k kebabÄ±nÄ± lezzet baÅŸÄ± yapardÄ±m.
(Aynur Tartan)
* KaraÃ§ayâ€™Ä±n oluÅŸturduÄŸu doÄŸa harikasÄ± SaklÄ±kent Kanyonuâ€™nu gezerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
AYVALIK-CUNDA
* AyvalÄ±k merkezde, eski Rum evlerinin arasÄ±ndaki Åžeytanâ€™Ä±n Kahvesiâ€™ne oturup bir sabah kahvesi sÃ¶yler, kahvenin sahibi Suat KaÃ§akâ€™la sohbet ederdim. (Banu Tuna)
* MuhteÅŸem bir manzaraya ev sahipliÄŸi yapan AÅŸÄ±klar Tepesiâ€™ne Ã§Ä±kardÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* AyvalÄ±k Cundaâ€™daki, Bay Nihatâ€™ta kum midyesi ve yÃ¶reye Ã¶zgÃ¼ Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r papalinalarÄ± yerken, huzurun sesini dinlerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* Cunda AntikacÄ±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nda gezinirdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* TaÅŸ Kahveâ€™de AyvalÄ±k tostunun yanÄ±na bir Ã§ay sÃ¶yler, okeye ve sohbete dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olurdum. (Aynur Tartan)
* AyvalÄ±k SarÄ±msaklÄ±â€™daki Åžeytan SofrasÄ±â€™na Ã§Ä±kar ve tÃ¼m AyvalÄ±k adalarÄ± ve Midilli AdasÄ±â€™nÄ± gÃ¶ren, nefes kesici panoramik manzarasÄ±nÄ± izlemeye koyulurdum.Â(YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Cafe Macaronâ€™da karadutlu muhallebi yerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* AkÅŸam yemeÄŸini de AyvalÄ±k merkezdeki Tipotaâ€™da yer, el yapÄ±mÄ± makarnalarÄ± tadardÄ±m. (Banu Tuna)
* Aynaâ€™nÄ±n lezzetleriyle bayram yapar, â€˜ÅžÄ±marÄ±k PilavÄ±â€™yla kendimi ÅŸÄ±martÄ±rdÄ±m. (Aynur Tartan)
* Bergama ile Ã‡anakkale arasÄ±ndaki yer alan, fÄ±stÄ±kÃ§amlarÄ±yla kaplÄ± Kozak YaylasÄ±â€™na gider, YukarÄ±beyâ€™deki Ã‡amlÄ±k Restoranâ€™a uÄŸrayÄ±p fÄ±stÄ±k helvasÄ±ndan yerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* YÃ¼zmek iÃ§in Cunda Tabiat ParkÄ±â€™ndaki OrtunÃ§â€™a giderdim. (Banu Tuna)
* AyvalÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼kkuyuâ€™daki, Åžahin Tepesiâ€™nde hemen ÅŸelalenin dibine kurulan masamda serpme kahvaltÄ±mÄ± yaparken, akan buz gibi suda ayaklarÄ±mÄ± serinletirdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* AyvalÄ±k adalarÄ±nÄ±n 19 tanesini kapsayan AyvalÄ±k AdalarÄ± Tabiat ParkÄ±â€™nÄ± gezerdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
DATÃ‡AÂ
* ArnavutkaldÄ±rÄ±mlÄ± taÅŸ sokaklarÄ±n ahesteliÄŸi, begonvillerin renkleri, gÃ¼zelliÄŸiâ€¦ HayÄ±tbÃ¼kÃ¼, PalamutbÃ¼kÃ¼, OvabÃ¼kÃ¼â€™nÃ¼n yaz serinliÄŸiâ€¦ Hepsini hafÄ±zaya atardÄ±m. (Aynur Tartan)
* DÃ¼nyada sadece DatÃ§aâ€™da bulunan DatÃ§a hurmalarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in KaraalibÃ¼kÃ¼ Deresi ya da KarasÃ¼leymanbÃ¼kÃ¼ Deresiâ€™ne giderdim. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* DatÃ§a-Marmaris yolu Ã¼zerindeki en tepe noktada, arabayla bir mola verir, hem Akdeniz hem de Ege Deniziâ€™nin aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bu Ã¶zel noktadan, panoramik bir fotoÄŸraf Ã§ekerdim. (Dilek YeÄŸinsu)
* DatÃ§aâ€™da Maradonaâ€™ya gider, akÅŸamÃ¼stÃ¼ demlenmesi yapardÄ±m ya da Culinariumâ€™un yemeklerinden tadardÄ±m... (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Cumartesi gÃ¼nleri kurulan DatÃ§a pazarÄ±na uÄŸrar, yerel nimetlerden faydalanÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Ã‡Ä±nar Dondurmaâ€™dan dondurma yerdim. (Aynur Tartan)
KIBRISÂ
* BaÅŸkent LefkoÅŸaâ€™da LÃ¼zinyan, Venedik, OsmanlÄ± ve Ä°ngiliz izlerini sÃ¼rerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* Araba kiralayÄ±p kÃ¶ylerini dolaÅŸarak Karpazâ€™a gider, Ayfilonâ€™dan denize girerdim. (Banu Tuna)
* DaÄŸ kÃ¶yÃ¼ Beylerbeyiâ€™nde adanÄ±n en muhteÅŸem yapÄ±larÄ±ndan Bellapais ManastÄ±rÄ±â€™nÄ± gezerdim. (Saffet Emre TonguÃ§)
* MaÄŸosaâ€™daki mÃ¼zikli meyhane Hidden Wallâ€™da masalardan birine oturur, mezenin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rdÄ±m. (Banu Tuna)
* Åžirin KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ§esinden kelimeler kapardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Kuzey KÄ±brÄ±sâ€™Ä±n en batÄ± ucu YeÅŸilÄ±rmak KÃ¶yÃ¼â€™ne, plajlarÄ± ve tarihiyle Bafraâ€™ya, Beylerbeyiâ€™ne ve ÅŸahane kumsallarÄ±yla Dipkaprazâ€™a giderdim. (Aynur Tartan)
* Girne Kaya Palazzoâ€™da aÃ§Ä±lan Beyrutâ€™un meÅŸhur gece kulÃ¼bÃ¼ Sky Barâ€™da Ã¼stÃ¼me oksijen bastÄ±rtÄ±p sabaha kadar dans ederdim.
(SavaÅŸ Ã–zbey)
* AdanÄ±n en gÃ¼zel plajlarÄ±ndan, Ã§Ä±karmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Escape PlajÄ±â€™nda yÃ¼zerdim.Â Â (Saffet Emre TonguÃ§)
* AkÅŸam oldu mu rotayÄ± Niaziâ€™sâ€™e Ã§evirir, meÅŸhur ÅŸeftali kebabÄ±ndan afiyetle yerdim. (Aynur Tartan)
AKYAKAÂ
* Akyakaâ€™da Ridersâ€™a gider, sÃ¶rfÃ§Ã¼ cool kalabalÄ±kla eÄŸlenirdim. (Onur BaÅŸtÃ¼rk)
* Akyakaâ€™ya gelmiÅŸken gereÄŸini yapar, Ã¶nce Azmakâ€™ta tekne turu, sonra Halilâ€™in Yeriâ€™nde lezzet keyfi yapardÄ±m. (Aynur Tartan)
* Kiteboard yapmayÄ± bu sefer kesin Ã¶ÄŸrenirdim. (SavaÅŸ Ã–zbey)
* Yorulup acÄ±kÄ±nca AkÃ§apÄ±nar TostÃ§usuâ€™nda karÄ±ÅŸÄ±k tostun yanÄ±na bol kÃ¶pÃ¼klÃ¼ ayran sÃ¶ylerdim. (Aynur Tartan)
* AzmaÄŸÄ±n buz gibi sularÄ±na kendimi bÄ±rakÄ±p denize doÄŸru yol alÄ±rdÄ±m. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)
* Denizi Ã§ok da iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zmeye AkbÃ¼k tarafÄ±na kaÃ§ardÄ±m. (SavaÅŸ Ã–zbey)
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