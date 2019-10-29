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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Raad olun saat bende

29 Ekim 2019

Demet Akalın ile Berkay arasındaki saat gerilimine Ebru Yaşar da dahil olunca, Rolex’e kayyım atadım: Ben.

- Önce karakterleri tanıyalım: Berkay, Demet, Özlem, Zeynep, ispiyoncu saatçi ve Ebru...

- Şarkıcı Berkay ve şarkıcı Demet aslında sıkı kankito.

- Berkay’ın eşi Özlem doğum yapınca Demet, görümce kontenjanından lohusaya Rolex bir saat hediye ediyor.

- Ama olay fi tarihinde.

- Sonra ortaya çıkıyor ki Berkay’la Özlem saati okutmak istiyor. Yoksa değiştirmek mi, orası muamma.

- Arada bir tane de ispiyoncu saatçi var. Tutuyor Demet’i arıyor, diyor ki “Sen bunlara saat aldın ama durum böyleyken böyle böyle”.

- Demet küplere biniyor.

Telefonun şarjı bitene kadar Berkay’la Özlem’e sosyalden saydırıyor da saydırıyor.

- Şu anda Berkay’la Demet papaz. Özlem de kocasının tarafında.

Olayların asıl müsebbibi Zeynep bebek ise hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor.

- İspit saatçi kendi ekmeğinde.

- Son dakika araya bir de Ebru Yaşar giriyor. Halbuki konuyla uzaktan yakından alakası yok. Bakın bence bu da saatçinin işi çıkacak...

Son durum...

- Rolex’i üç ay önce saatçiye bırakan Berkay ve Özlem şah mat:
Ne gidip parasını tahsil edebiliyorlar, ne değiştirebiliyor ne de yiğitliğe şey edip saati geri alabiliyorlar.
- Ama en büyük şah mat Demet:
Saati o da geri alamadığı gibi hem parası gitti, hem kötü kişi oldu hem de dünyaya gelerek bütün bunlara neden olan Zeynep bebek, bir telefon açıp halaya iki “Agu” demedi...
- Ebru da şah mat: Yeni şarkısı “Alev Alev”i tanıtacağım derken, basın mensuplarının tuzak sorusuyla gerilime dahil oldu;
Demet’e sosyal medyadan Rolex sözü vermek zorunda kaldı.
- Saatçi tabii ki bundan da kazançlı çıkacak ama geri kalan herkes zararda.

En, en, en son durum...

- Arkadaşlar duruma el koyup ispiyoncu saatçiyle anlaştım.

Madem kimse almaya tenezzül etmiyor, Rolex şu anda bende.

- Ebru, şarkı lanse edeceğim derken Demet’e saat sözü vermiş oldu ya...

Eğer Demet gurur yapmazsa saati ona yollarım.

Böylece Ebru da durduk yere girdiği Rolex borcundan kurtulmuş olur.

- Demet de yolladığım saati Özlem’e değil, Zeynep’e yollasın bence. Zeynep çeyizine koyar, yarın öbür gün kocasıyla kendileri karar verirler saati n’apacaklarına.

Böylece rahatlamış oldu mu Özlem’le kocası Berkay da...

- Berkay sosyal medyadan iki paylaşım siler, karısı üç... Demet de 2792.

Böylece kimsenin cebinden üç kuruş çıkmadan, aynı saati kendi aramızda çevirerek her şey tekrar eski haline döner.

- Ya da siz bilirsiniz, zaten erkek saatiymiş, benim için hava hoş...

 

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