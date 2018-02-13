Haftaya hangi duygularla giriyoruz?

Tarkan...

Çektiği bir videoyla duyurdu babalık haberini.

Daha onun gibi gözlerimizi belerterek şaşıramadan:

Arda Turan...

Yıldırım nikâhının nedeni, beklenenden erken gelen bir bebek anlaşılan.

Gir, bak internete; hamile: Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal’dan...

Neslişah Alkoçlar -ikinci kez- Engin Altan Düzyatan’dan...

Kenan Doğulu ile Beren Saat’in bebek bekledikleri söylentisi var.



N’oluyo arkadaşlar?

Acaba sularımıza bir şey mi karıştırıyorlar?

Eğer tüp bebek gibi özel bir durum yoksa...

Erken doğum gibi bir beklenmedik durum da olmazsa...

Ve hamilelikler de normal olarak 5-6’ncı haftalarda fark edilmişse...

Koy üstüne 9 ay 10 gün, bu bebeklerin hepsi eylül sonu-ekim başı gibi doğacak.

Tarkan’ın oğlu yahut Arda’nın kızı...

Sor Google’a, bak: Alayı Terazi burcu olacak.

Müstakbel anne-babalara hizmetim olsun:



“Başarılı olacağı meslekler: Müzik, resim, heykel, şiir, sahne ve film artistliği...

Terazi insanı sezgisel olarak adalet için çabalar. Bir çelişkiden kurtulup diğerine düşmesi, terazi prensibini temsil eder:

Denge, ancak kefelerin salınması durduğunda oluşur.

Bu, yedinci burçtur ve rivayete göre insanlığın iki ayrı cinse doğru değişimin vücut bulmasına ithaf edilmiştir.”

Kızın:

Nihat Doğan’a mahkemeden ret

Mahkeme kararını 11 Şubat’ta karar vermiş.

Tam da üç yıl önce evine giderken minibüste tecavüz edilip ardından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ölüm yıldönümünde.

Hatırlarsınız, bu olay hakkında skandal bir tweet atmıştı Nihat Doğan:

“Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın”...



Tecavüze uğramış ve ardından öldürülmüş bir genç kızın ardından...

Neresinden tutacaksın?

Annesine, kız kardeşine, eşine, eski ilişkilerine zerre saygısı olan bir delikanlının yan yana getiremeyeceği kelimeler.

Gerçi yaptığı yanlışı anladı, tweet’ini silip özür diledi, annesini de yanına alıp acılı aileyi ziyaret etti ama nafile...



Ondan sonra da bu tweet’ini eleştirdikleri için iki televizyoncuyu dava etti.

Mazereti de bu tweet’ten dolayı Survivor’a gidişi iptal edildiği için bilmem şu kadar para zarar etmesi...

11 Şubat’ta açıklanan mahkeme kararının, Özgecan’ın yıldönümüne denk gelmesi tesadüf mü, bilmiyorum.

Yahut adli sekreteryada kararın bu tarihe yetişebilmesi için ekstra mesai sarf etmiş kimseler, var mıdır? Varsa, ellerine sağlık.

Yoksa da ilahi adalet...



Seni annesi, babası, sevenlerin, biz, bütün Türkiye affetse ne olacak Nihat?

Bak sen çok değil, iki yıl sonra yine o çok istediğin Survivor’dasın.

Korkunç bir şekilde katledilen o kızcağızsa geçti, gitti. Her gün niceleri gitmeye devam ediyor.

Ahiret korkusunu sık dillendiren bir insansın.

Cümlelerin hazır mı?

Özgecan’a ne açıklama yapacaksın?

O genç adama ne olacak?

Tanyeli’nin oğlu, iddia ettiği gibi babasından değilmiş.

Babasının inanmayarak açtığı davada mahkeme böyle karar vermiş. Tanyeli de konuyu bir üst mahkemeye taşıyacakmış.

Anne babanın bu işi bu kadar sorumsuzca götürebilmesine şaşırdım.

Girdim, çocuk kimmiş diye stalk’ladım. Pırıl pırıl bir genç adam...

Bugünleri böyle medya önünde geçirirken umarım yanında olacak düzgün insanlar, fedakar dostlar, iyi arkadaşlar biriktirebilmiştir.

