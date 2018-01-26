Hababam’ı bugün sahneleseniz kimin yerine kimi oynatırdınız?

Kimi, kim oynayacak diye heyecanla fotoğraflara baktım ama kimseyi, kimseye benzetemediğim gibi, kimseyi kimseye de yakıştıramadım. Elbette benimki seyirci gözü. Yönetmen-yapımcı-tiyatrocu aklı farklı bir şey. Ve eminim bütün kadro çok değerli oyunculardan oluşuyor. Ama akşam dinlenmesi niyetine oturdum, ben olsam bugün kimi, kimin yerine oynatırdım, listesini çıkardım. Gelin beraber eğlenelim: ‘Dönemin en iyileri’ni bir araya getiren Hababam için bugün siz kimi seçerdiniz?

◊ Tarık Akan: ‘Damat Ferit’ deyince insanın aklına hemen Kıvanç Tatlıtuğ geliyor.

◊ Kemal Sunal: ‘İnek Şaban’ en zoru galiba. Türkiye’nin Charlie Chaplin’ine birini varis göstermek çok zor. Ama o şapşal ifade... O şapşallığa rağmen kendini beğenme... O kendini beğenmenin verdiği küçük kasaba kurnazlığı... Ve bütün bunların insana sevimli gelmesi... Akla ilk gelen isim Ata Demirer tabii. Ama boş bakan, o açık ağızlı suratı düşündükçe aklıma bir isim daha geliyor: Erdem Yener!

◊ Perran Kutman: ‘Çılgın Bakire Hürrem’ karakteri... Hababam’ın bakire ve frijit hocası. O bakışlar, o eda... Binnur Kaya’dan başka kimse kalkamaz altından, o muhteşem pasif agresyonu başka kimse o kadar komik taşıyamaz bakışlarına.

◊ Adile Naşit: ‘Hafize Ana’mız... “Kız babaya, erkek anaya” demişler. Her ana gibi erkek çocuğuna biraz daha düşkün olacak, kızlara karşı hep erkekleri tutacak, hem müdürden korkup hem sır saklayacak... Bütün bunları yaparken de çok eğlenecek. Zor... Kimi koyarsanız koyun, yeri bir türlü dolmuyor. Ama belki Ayşenil Şamlıoğlu tipi itibariyle Hafize Ana hasretimizi biraz olsun kesebilir.

◊ Münir Özkul: Kel Mahmut... “Beyim” diye başlayan repliği hâlâ kulaklarımızda çınlayan turşucu/baba/müdür... Erkan Can hiç sırıtmaz, onun gibi şahane kalp krizi geçirir. Okuldan kaçıp gittikleri Fener maçından dönen sınıfı da merdivenlerinde mükemmel karşılar...

◊ Ergin Orbey: ‘Müfettiş’ karakteri için bize kafası kolay karışacak bir ‘iyi insan’ tiplemesi lazım. Altan Erkekli’yi koyun gitsin.

◊ Ayşen Gruda: Yarışma sunucusu... Acık yırtık, acık kavgacı, epeyce de kaba... Sanki böyle ‘Recep İvedik’in kadın versiyonu gibi bir anti-kahraman lazım. Buldum: ‘Deliha’! Yani Gupse Özay...

◊ Cem Gürdap: ‘Tulum Hayri’ için uzatmayın. Kaç para istiyorsa bastırın Şahan Gökbakar’ı kapatın. ‘Tulum Hayri’ karakterini beğenmezse ‘Domdom Ali’ (Feridun Şavlı) de olur.

◊ Şener Şen: ‘Badi Ekrem’e gelince... Hem mızrak atma dersinde, trambolin çalışmasında falan ‘İnek Şaban’la (Ata Demirer) paslaşacak, hem de ‘Çılgın Bakire Hürrem Hoca’yı (Binnur Kaya) aşna fişnayla baştan çıkaracak... Yani bize hem ‘iddialı bir sakar’ hem de bir ‘çabasız seksi’ lazım. Bu tariflerin çıktığı tek bir adres var bence: Cem Yılmaz!