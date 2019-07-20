Big Burn bu yıl Şile’de

Türkiye’nin en büyük elektronik müzik festivali, bu yıl rotayı Kilyos’tan Şile’ye kırdı: Woodyville Tree Houses’da dün başlayan Big Burn’de yarın akşama kadar 27 global, 47 yerli DJ ve prodüktör pikap başına geçecek.
Deniz, orman, müzik ve dans! Elektronik müzik festivali Big Burn bu sene katılımcılarına kumun yanı sıra ormanda dans etme imkânı da sunuyor.
Big Burn Stage, It’s Chiller Time Stage, Fire Stage ve Forest Stage olmak üzere kurulan dört sahnenin ikisi kumsalda, diğer ikisi ormanlık alanda.
Line up’ta Peggy Gou, Recondite, Stephen Bodzin, David Mayer, N’TO, Clapton ve Dubfire gibi isimler öne çıkıyor ama pazar akşamına kadar 26’sı yabancı toplam 73 DJ ve prodüktör var, dolayısıyla dört sahne arasında hangi performansın dinleneceğini önceden planlamak şart.
Önceki yıllardan bir diğer fark da çadır kurmanın yanı sıra Woodyville’deki bungalovlar. Ama bunlar daha ilk satışa çıktığı andan itibaren tükendi.
Erken davrananlar 270 liralık avantajlı biletlerden almışlardı. Şu anda kamp kombine bilet fiyatı 440 lira. Bu yazının yazıldığı an itibariyle çok az sayıda çadır alanı kaldı ama civardaki tesislerle de anlaşıp otel paketleri oluşturmuşlar, onların satışı sürüyor.
Elektronik müzik festivalleri arasında konaklamalı tek etkinlik olan Big Burn’de çadır kuracaklar için festival yetkilileri şu uyarıları yapıyor: “Çadırı kuracağınız alan çukur olmasın. Yağmur yağarsa su basma ihtimali var.
Yanınıza lüzumsuz eşya almayın, taşıması da sahip çıkması da sorun olur. Konfor kadar, doğaya saygı da önemli; çevreye zarar vermemeye, etrafı kirletmemeye özen gösterin.”
Festival insanının
5 olmazsa olmazı
Güneş kremi
Akşam serinliği için yedek giysi
Mayo
Şapka
Sinek kovucu
SAĞLIK VE
RAHATLIK İÇİN...
Bol bol su içmeyi unutmayın, güneşin altında uyuyakalmaktan kaçının.
Eğlence sırasında uzun saatler ayakta kalacaksınız, en rahat ayakkabınızla gidin.
Bilmediğiniz ve midenize dokunabilecek şeyler yemekten uzak durun.
Türkiye’de arz talepten büyük
BURN BÖLGE PAZARLAMA MÜDÜRÜ GÖKÇE ÖZER
◊ Kurdaki değişiklikler bu tür yabancı performansçı ağırlayan organizasyonları nasıl etkiliyor?
- Türkiye bence arzın talepten çok daha büyük olduğu bir pazar.
O sebeple de çok fazla mekân, DJ, etkinlik var. “Bu işte para çok, biz de yapalım” diye girenlerin hepsi sonra batıyor. Euro ile ödeyip TL ile satıyorsunuz, uzun vadeli hesaplar yapabilmek de zor. Bu yüzden sponsorların önemi çok büyük.
Tanışın, çok seveceksiniz
MAVİ KUYRUK ÖZBEK KARİDES
Mönüde görünce “Ta Orta Asya’dan karides mi geliyor” diye şaşırdım. Çünkü Özbekistan’da bırakın denizi, Hazar’a bile kıyı yok. Meğer özbeöz Egeliymiş. İsmini Urla’nın Özbek Köyü’nden alıyor. Osmanlı döneminde Türkiye’ye göç eden Özbekler buraya yerleşmiş. Bu köy, taş evleri ve balıkçılarıyla ünlü. Hafta sonları Akkum Limanı’nda balık mezatı yapılıyor. Levrek, mercan, barbun gibi balıkların yanında, sadece buraya özgü mavi kuyruk karidesler de satılıyor mezatta. Kumlu sahil seviyor ve 10-30 metre arasında avlanıyor. Pişince rengi gidiyor ama denizdeyken kuyruğu mavi renkte. Diğer karideslere nazaran daha lezzetli. Vedat Milor onun için, “Ülkemde yediğim en lezzetli karides” diyor. İşi iyi bilenler de gidiyor, o mezattan alıyor bu karidesleri. Alaçatı’nın yeni lezzet durağı Kef’in şefi Alper Çapan da bunlardan biri. Dark romla flambe edip fazla pişirmeden persillade sosla servis ediyor. Pahalı: Porsiyonu 70 lira. Ama Alaçatı’ya giderseniz, imkânı olan için ülkenin en iyi karidesini tatmaya değer. (0543) 226 05 00
Big Burn bu yıl Şile’de
Türkiye’nin en büyük elektronik müzik festivali, bu yıl rotayı Kilyos’tan Şile’ye kırdı: Woodyville Tree Houses’da dün başlayan Big Burn’de yarın akşama kadar 27 global, 47 yerli DJ ve prodüktör pikap başına geçecek.
Deniz, orman, müzik ve dans! Elektronik müzik festivali Big Burn bu sene katılımcılarına kumun yanı sıra ormanda dans etme imkânı da sunuyor.
Big Burn Stage, It’s Chiller Time Stage, Fire Stage ve Forest Stage olmak üzere kurulan dört sahnenin ikisi kumsalda, diğer ikisi ormanlık alanda.
Line up’ta Peggy Gou, Recondite, Stephen Bodzin, David Mayer, N’TO, Clapton ve Dubfire gibi isimler öne çıkıyor ama pazar akşamına kadar 26’sı yabancı toplam 73 DJ ve prodüktör var, dolayısıyla dört sahne arasında hangi performansın dinleneceğini önceden planlamak şart.
Önceki yıllardan bir diğer fark da çadır kurmanın yanı sıra Woodyville’deki bungalovlar. Ama bunlar daha ilk satışa çıktığı andan itibaren tükendi.
Erken davrananlar 270 liralık avantajlı biletlerden almışlardı. Şu anda kamp kombine bilet fiyatı 440 lira. Bu yazının yazıldığı an itibariyle çok az sayıda çadır alanı kaldı ama civardaki tesislerle de anlaşıp otel paketleri oluşturmuşlar, onların satışı sürüyor.
Elektronik müzik festivalleri arasında konaklamalı tek etkinlik olan Big Burn’de çadır kuracaklar için festival yetkilileri şu uyarıları yapıyor: “Çadırı kuracağınız alan çukur olmasın. Yağmur yağarsa su basma ihtimali var.
Yanınıza lüzumsuz eşya almayın, taşıması da sahip çıkması da sorun olur. Konfor kadar, doğaya saygı da önemli; çevreye zarar vermemeye, etrafı kirletmemeye özen gösterin.”
Festival insanının
5 olmazsa olmazı
Güneş kremi
Akşam serinliği için yedek giysi
Mayo
Şapka
Sinek kovucu
SAĞLIK VE
RAHATLIK İÇİN...
Bol bol su içmeyi unutmayın, güneşin altında uyuyakalmaktan kaçının.
Eğlence sırasında uzun saatler ayakta kalacaksınız, en rahat ayakkabınızla gidin.
Bilmediğiniz ve midenize dokunabilecek şeyler yemekten uzak durun.
Türkiye’de arz talepten büyük
BURN BÖLGE PAZARLAMA MÜDÜRÜ GÖKÇE ÖZER
◊ Kurdaki değişiklikler bu tür yabancı performansçı ağırlayan organizasyonları nasıl etkiliyor?
- Türkiye bence arzın talepten çok daha büyük olduğu bir pazar.
O sebeple de çok fazla mekân, DJ, etkinlik var. “Bu işte para çok, biz de yapalım” diye girenlerin hepsi sonra batıyor. Euro ile ödeyip TL ile satıyorsunuz, uzun vadeli hesaplar yapabilmek de zor. Bu yüzden sponsorların önemi çok büyük.
Tanışın, çok seveceksiniz
MAVİ KUYRUK ÖZBEK KARİDES
Mönüde görünce “Ta Orta Asya’dan karides mi geliyor” diye şaşırdım. Çünkü Özbekistan’da bırakın denizi, Hazar’a bile kıyı yok. Meğer özbeöz Egeliymiş. İsmini Urla’nın Özbek Köyü’nden alıyor. Osmanlı döneminde Türkiye’ye göç eden Özbekler buraya yerleşmiş. Bu köy, taş evleri ve balıkçılarıyla ünlü. Hafta sonları Akkum Limanı’nda balık mezatı yapılıyor. Levrek, mercan, barbun gibi balıkların yanında, sadece buraya özgü mavi kuyruk karidesler de satılıyor mezatta. Kumlu sahil seviyor ve 10-30 metre arasında avlanıyor. Pişince rengi gidiyor ama denizdeyken kuyruğu mavi renkte. Diğer karideslere nazaran daha lezzetli. Vedat Milor onun için, “Ülkemde yediğim en lezzetli karides” diyor. İşi iyi bilenler de gidiyor, o mezattan alıyor bu karidesleri. Alaçatı’nın yeni lezzet durağı Kef’in şefi Alper Çapan da bunlardan biri. Dark romla flambe edip fazla pişirmeden persillade sosla servis ediyor. Pahalı: Porsiyonu 70 lira. Ama Alaçatı’ya giderseniz, imkânı olan için ülkenin en iyi karidesini tatmaya değer. (0543) 226 05 00