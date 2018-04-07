Bahar kaçkınları için üç özel adres

Göleti ve havuzu var

SİLİVRİ’DE: GRANMA’S WONDERLAND





Burası bir çiftlik... 20 yıl önce şehirli bir ailenin doğaya dönmek istemesiyle kuruldu. Önce boş arazi ağaçlandırıldı, yeşillendirildi. Sonra gelsin meyve bahçesi, bostan, gölet, üzüm bağı ve nihayet de taş ev. Konaklamak isteyene yedi odası var ama günübirlik gidip workshop’lara katılabilir, yoga/meditasyon derslerine girebilir ya da çiftliğin restoranı The Barn’da ‘tarladan tabağa’ pazar brunch’ı yapabilirsiniz. Büyüklere 120, çocuklara 65 lira. (0532) 253 50 88

Kendi evinin bahçesi





ZEKERİYAKÖY’DE: BEGONIA GARDEN

Burası bir ev... Sahibesi Didem Aydın, kuş sesleri ve begonyalar arasında, evinin bahçesinde ağırlıyor misafirlerini... Yine benzer bir doğaya kaçış hikâyesi: Uzun yıllar tekstille uğraştıktan sonra mutfak ve peyzaj tutkusunun peşinden gitmiş. Mönüsünde meze de var, ara sıcak da, ana yemek de, serpme pazar

kahvaltısı da. Kahvaltıda mümkün olan her şey yine ‘bahçeden tabağa’. Kahvaltı fiyatı haftasonu

kişibaşı 80 lira. (0539) 222 22 95

Elif Şafak’ın ‘Aşk’ı yazdığı yer

GÖKTÜRK’TE: DELICIOUS

Burası bir kafe... Yemyeşil ve temiz havalı Göktürk’te, öyle sakin bir havası var ki mahalleli, Elif Şafak’ın ‘Aşk’ romanının çoğunu burada yazdığını anlatıyor. Özelliği başta kahvaltı olmak üzere dilediğiniz bütün yemekleri size ev-bahçe ortamında sunması. İster 1 kişilik, ister 100 kişilik... Çünkü açık/kapalı alandaki davetleriniz için catering hizmeti de veriyorlar. Kahvaltıları civar halkın gözdesi ama gece 12.00’ye kadar öğle ve akşam yemeği de var.

İki kişilik kahvaltı 69 lira. (0212) 322 69 01

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Yıldız Tilbe Başakşehir MOİ Sahne’de, Erol Evgin&Şevval Sam Ankara Winner İncek’te, Ferhat Göçer Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Sagapo Kajmer Eskişehir Fakülte’de, Leman Sam Kadıköy Sahne İstanbul’da, Ezhel Ankara Jolly Joker’de, Can Bonomo Kadıköy Dorock XL’da...

60 TL

Bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta Duman, Hayko Cepkin ve Manga’nın sahne alacağı Mixed Festival’egiriş ücreti.

Dersaadet’te yaşıyorsun,

pekİ bunları bİlİyor musun?

Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde her ayın ilk ve üçüncü salısı okuma atölyeleri yapıldığını...

Ayın ilk salısını kaçırdınız ama 17 Nisan’da Kemal Tahir’in ‘Devlet Ana’ romanının okunacağını...

13. İstanbul Lale Festivali’nin başladığını ve bütün renkliliğiyle nisan sonuna kadar devam edeceğini...

Festivale ev sahipliği yapan Emirgân Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nın insanı Lale Devri’ne ışınladığını...