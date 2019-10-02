Dijital Dönüşümde toplumsal sağduyu nasıl oluşur? - 1

Bunu yapamadık.
Ama bugün elimizde bir fırsat var.
Dijital ekonomi ve dijital dönüşüm paradigmalarının toplumsal bir karşılığı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir sağduyu oluşmasını sağlamak olmalı amaç.
Bunun için sistematik bir şekilde dönüşümün ve dijital ekonominin ülkenin bütününde anlatılması ve konuşulması gerekiyor.
Özellikle Anadolu’da dijital ekonomi ve dönüşüm konusunda oluşacak yeni anlayış dijital ekonomi konusunda toplumsal sağduyunun oluşmasını sağlayacaktır.
Tüm zamanını bu konuları konuşmak için Anadolu’yu dolaşarak harcayan Derya İren’den daha iyi biri olmazdı bizimle bu konuyu paylaşacak. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Derya’dan ülke çapında yaptıkları çalışmaları dinleyeceğiz.
Şahver: Derya kendini kısaca tanıtabilir misin?
Derya: 1980 İstanbul doğumluyum. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. 18 yıldır Siemens Türkiye’de çalışıyorum. IT Çözümleri ve Servisleri, Kalite Yönetimi, Kurumsal Bilgi Teknolojileri bölümlerinde çeşitli görevler aldıktan sonra 3 yıl Enerji Sektörü, 4 yıl da Ülke genelinde İş Mükemmelliği Yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 2,5 senedir de Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 konusunda şirket sözcülüğünü yürütüyorum ve bu vesileyle de birçok şehirde üniversiteler ve iş dünyası ile bir araya geliyorum.
Bunun yanı sıra bir oğlum var, çalışan bekar bir anne olarak hem oğluma hem de üniversite öğrencilerine ve kariyerinin başındaki gençlere rol model olmak adına araştıran, merak eden, soran, farklı ilgi alanlarına sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmiş bir insan olmaya çabalıyorum.
Şahver: Bugüne kadar Türkiye de ne kadar üniversite KOBİ ve büyük şirketle bir araya geldiniz?
Derya: Saymayı bıraktım bir noktadan sonra, kesin bir sayı veremem ama 150’ye yakın etkinlikte, ülkenin her yerinde birçok üniversitede 20000’e yakın öğrenci, öğretim görevlisi ve iş insanı ile dijital dönüşümü konuştuk. Bunlar benim katıldığım etkinlikler, bir de şirketlerle projeleri konuşmak üzere bir araya geldiğimiz görüşmeler var tabii. Ülkemizde bu bilincin yayılmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz.
2013 yılından bu yana Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon ülkenin gündeminde artarak yer alıyor ve bu kapsamda yapılan etkinlik ve çalışmalar da çoğalıyor.
Ben özellikle dijital dönüşümün sadece teknoloji ve operasyonla sınırlı olmadığını, bunun aynı zamanda kültürel bir değişim olduğunu, yeni yetkinliklerle değişimin önce insanda ve bakış açılarında başlaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum.
İlk zamanlarda bu kavramların ne anlam ifade ettiğini, bizi nelerin beklediğini konuşuyorduk. Bugün bizler, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir teknolojik devrimin tam da başlangıç yıllarındayız aslında. Bu devrime Dijital Devrim – Dijital Çağ diyoruz. Bu yeni devrimin hızına ve genişliğine dair net tespitler yapmakta zorlanıyoruz.
Tüm sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık ediyoruz, yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, yerleşik düzenler yerle bir oluyor, sistemler yeniden biçimleniyor ve en önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimiz değişiyor. Ve tüm bunlar katlanarak artan bir hızla gelişiyor.
Teknolojiler günlük olarak değil, anlık olarak değişiyor. Boyutları, hızları ve kapsamları açısından tarihsel önemde bir değişimin içerisindeyiz. Bu bir dönüşüm, bir (d)evrim. Hep birlikte bu devrimin ne olduğunu, neler getireceğini, bizi, şirketlerimizi nasıl etkileyeceğini konuştuk yeterince.
Son senelerde de bu devrimi ıskalamamak, onun hızına ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerektiğini şekillendirerek somut adımları atmaya başladık. Hem ülke olarak bir yol haritamız var hem de birçok şirket yol haritalarını oluşturarak projeler gerçekleştirmeye ve buradan öğrendikleri ile dönüşüme yön vermeye odaklanıyor.
Üniversite sanayi iş birlikleri ile özellikle KOBİ’lere bu yolculukta destek olacak Dijital Dönüşüm Merkezleri ve Teknoloji Merkezleri kuruluyor. Önümüzdeki dönemler daha çok uygulama ve deneyimleme zamanları olacak.
DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI.
Şahver: Hangi bölgelerde aktiviteleriniz oldu?
Derya: İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli başta olmak üzere birçok şehri ziyaret ettim bu süreçte.
Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun, Erzurum, Elazığ, Kastamonu, Karadeniz Ereğli, Tekirdağ, Adana, Bilecik, Aydın, Antalya, Mersin aklıma gelenler.
Bu şehirlerde üniversite ve sanayiyi buluşturan etkinlikler başta olmak üzere, kongre ve konferanslar, öğrenci kulüp etkinlikleri, derslere konuk eğitmen olarak katılmak gibi birçok farklı şekilde bir araya geldik öğrenciler, öğretim görevlileri ve iş insanlarıyla.
Lise ve ortaokul öğrencileri ile dahi etkinliklerimiz oldu.
Söyleşinin devamını haftaya bu köşede okuyabilirsiniz..
Dijital Dönüşümde toplumsal sağduyu nasıl oluşur? - 1
1770’lerde başlayan endüstriyel devrimler serisinde yol alabilmek için sistematik bir şekilde bu yeni paradigmanın toplumda bir karşılık bulmasını sağlamamız gerekiyordu.
Bunu yapamadık.
Ama bugün elimizde bir fırsat var.
Dijital ekonomi ve dijital dönüşüm paradigmalarının toplumsal bir karşılığı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir sağduyu oluşmasını sağlamak olmalı amaç.
Bunun için sistematik bir şekilde dönüşümün ve dijital ekonominin ülkenin bütününde anlatılması ve konuşulması gerekiyor.
Özellikle Anadolu’da dijital ekonomi ve dönüşüm konusunda oluşacak yeni anlayış dijital ekonomi konusunda toplumsal sağduyunun oluşmasını sağlayacaktır.
Tüm zamanını bu konuları konuşmak için Anadolu’yu dolaşarak harcayan Derya İren’den daha iyi biri olmazdı bizimle bu konuyu paylaşacak. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Derya’dan ülke çapında yaptıkları çalışmaları dinleyeceğiz.
Şahver: Derya kendini kısaca tanıtabilir misin?
Derya: 1980 İstanbul doğumluyum. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. 18 yıldır Siemens Türkiye’de çalışıyorum. IT Çözümleri ve Servisleri, Kalite Yönetimi, Kurumsal Bilgi Teknolojileri bölümlerinde çeşitli görevler aldıktan sonra 3 yıl Enerji Sektörü, 4 yıl da Ülke genelinde İş Mükemmelliği Yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 2,5 senedir de Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 konusunda şirket sözcülüğünü yürütüyorum ve bu vesileyle de birçok şehirde üniversiteler ve iş dünyası ile bir araya geliyorum.
Bunun yanı sıra bir oğlum var, çalışan bekar bir anne olarak hem oğluma hem de üniversite öğrencilerine ve kariyerinin başındaki gençlere rol model olmak adına araştıran, merak eden, soran, farklı ilgi alanlarına sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmiş bir insan olmaya çabalıyorum.
Şahver: Bugüne kadar Türkiye de ne kadar üniversite KOBİ ve büyük şirketle bir araya geldiniz?
Derya: Saymayı bıraktım bir noktadan sonra, kesin bir sayı veremem ama 150’ye yakın etkinlikte, ülkenin her yerinde birçok üniversitede 20000’e yakın öğrenci, öğretim görevlisi ve iş insanı ile dijital dönüşümü konuştuk. Bunlar benim katıldığım etkinlikler, bir de şirketlerle projeleri konuşmak üzere bir araya geldiğimiz görüşmeler var tabii. Ülkemizde bu bilincin yayılmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz.
2013 yılından bu yana Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon ülkenin gündeminde artarak yer alıyor ve bu kapsamda yapılan etkinlik ve çalışmalar da çoğalıyor.
Ben özellikle dijital dönüşümün sadece teknoloji ve operasyonla sınırlı olmadığını, bunun aynı zamanda kültürel bir değişim olduğunu, yeni yetkinliklerle değişimin önce insanda ve bakış açılarında başlaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum.
İlk zamanlarda bu kavramların ne anlam ifade ettiğini, bizi nelerin beklediğini konuşuyorduk. Bugün bizler, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir teknolojik devrimin tam da başlangıç yıllarındayız aslında. Bu devrime Dijital Devrim – Dijital Çağ diyoruz. Bu yeni devrimin hızına ve genişliğine dair net tespitler yapmakta zorlanıyoruz.
Tüm sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık ediyoruz, yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, yerleşik düzenler yerle bir oluyor, sistemler yeniden biçimleniyor ve en önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimiz değişiyor. Ve tüm bunlar katlanarak artan bir hızla gelişiyor.
Teknolojiler günlük olarak değil, anlık olarak değişiyor. Boyutları, hızları ve kapsamları açısından tarihsel önemde bir değişimin içerisindeyiz. Bu bir dönüşüm, bir (d)evrim. Hep birlikte bu devrimin ne olduğunu, neler getireceğini, bizi, şirketlerimizi nasıl etkileyeceğini konuştuk yeterince.
Son senelerde de bu devrimi ıskalamamak, onun hızına ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerektiğini şekillendirerek somut adımları atmaya başladık. Hem ülke olarak bir yol haritamız var hem de birçok şirket yol haritalarını oluşturarak projeler gerçekleştirmeye ve buradan öğrendikleri ile dönüşüme yön vermeye odaklanıyor.
Üniversite sanayi iş birlikleri ile özellikle KOBİ’lere bu yolculukta destek olacak Dijital Dönüşüm Merkezleri ve Teknoloji Merkezleri kuruluyor. Önümüzdeki dönemler daha çok uygulama ve deneyimleme zamanları olacak.
DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI.
Şahver: Hangi bölgelerde aktiviteleriniz oldu?
Derya: İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli başta olmak üzere birçok şehri ziyaret ettim bu süreçte.
Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun, Erzurum, Elazığ, Kastamonu, Karadeniz Ereğli, Tekirdağ, Adana, Bilecik, Aydın, Antalya, Mersin aklıma gelenler.
Bu şehirlerde üniversite ve sanayiyi buluşturan etkinlikler başta olmak üzere, kongre ve konferanslar, öğrenci kulüp etkinlikleri, derslere konuk eğitmen olarak katılmak gibi birçok farklı şekilde bir araya geldik öğrenciler, öğretim görevlileri ve iş insanlarıyla.
Lise ve ortaokul öğrencileri ile dahi etkinliklerimiz oldu.
Söyleşinin devamını haftaya bu köşede okuyabilirsiniz..