TAHİNLİ BATIRIK KÖFTESİ



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 5 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 5 çay bardağı ince köftelik bulgur

- 1 su bardağı tahin

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası (1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz)

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 demet maydanoz

- 4-5 adet taze yeşil soğan

- 1 adet salatalık

YAPILIŞI

İnce bulguru derin bir kaba koyun. Üzerine 5 çay bardağı sıcak su gezdirip kabın ağzını kapatın ve bulgurun şişmesi, yumuşaması için 15-20 dakika kadar bekleyin.

Diğer taraftan, tahini bir tavaya koyun ve karıştırarak kaynayıncaya kadar kavurup ocaktan alın. Kuru soğanı yemeklik, incecik doğrayın. Maydanoz ve yeşil soğanı ayıklayıp incecik kıydıktan sonra bir kenarda bekletin.

İyice kabaran bulgurun üzerine tuz, karabiber ve kimyonu koyun. Kuru soğan, tahin ve salçayı da ilave edip malzemeler birbiriyle iyice karışıncaya kadar yoğurun.

Son olarak, maydanoz ve yeşil soğanı katıp yoğurmaya devam edin. İsterseniz bu aşamada tavla zarı doğradığınız 1 adet salatalık ve domatesi de ilave edebilirsiniz.

Yoğurduğunuz bulgurlu harçtan parçalar alıp parçalara çiğköfte gibi “sıkma” denen şekli verin. (Mercimekli köfte gibi de şekillendirebilirsiniz)

Köfteleri servis tabağına yerleştirip servise sunarken tabağa domates ve salatalık dilimleri koyun. Köfteyi marul yaprağı ve soğan piyazıyla da ikram edebilirsiniz.

NOT: Bu yemeğe Mersin yöresinde susam ve nar ekşisi de katılır. Bazen ceviz içi ya da şamfıstığı eklenir.



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SİYAH ÜZÜM GUYMAĞI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 90 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg siyah üzüm

- 1 su bardağı tozşeker

- 125 gr mısır unu

- 1 lt su

- 100 gr çekilmiş ceviz içi

- 100 gr çekilmiş fındık içi

- 20 gr hindistancevizi

YAPILIŞI

Üzümleri yıkayıp büyük bir tencereye koyun. Şekeri ve suyu ekleyip kısık ateşte, 1,5 saat kadar kaynatın. Suyu azalınca bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Pişen karışımı blender’dan geçirin. Tekrar tencereye aktarıp mısır nişastasını ilave edin ve tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin.

Püreyi tek süzgeçten geçirerek kaselere ya da kup bardaklarına paylaştırın. Buzdolabında soğutup servis yapın.

Not: Siz de benim gibi kup bardaklarının dibine vanilyalı puding koyabilirsiniz. Böylece iki renkli, çok hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Afiyet olsun...

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