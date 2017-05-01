ETLi SEBZELi ÇEViRME PiLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg kuşbaşı kuzu eti

◊ 2 adet orta boy patlıcan

◊ 2 adet orta boy kabak

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 2 adet yeşil

çarliston biber

◊ 1 adet ince uzun havuç

◊ 1 adet büyük boy

kuru soğan

◊ 2 su bardağı baldo pirinç

◊ 8 bahar karışımı (2 çay kaşığı tuz, zerdeçal, kimyon, yenibahar, tarçın, kişniş, karabiber, toz kakule)

◊ 5 su bardağı et suyu

◊ 100 gr tereyağı

Patlıcanı alacalı soyup kabağın kabuğunu kazıyın. Patlıcan ve kabağı bir parmak kalınlığındaki halkalar halinde doğrayıp fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine tuz serpip fırçayla zeytinyağı sürdükten sonra 200 dereceye ayarladığınız fırın ızgarasında 25-30 dakika, yumuşayıncaya kadar pişirin.

Aslında sebzeleri kızartabiliriz ama yağlı olur diye ben fırında pişirin derim.

Diğer taraftan, eti bol suyla haşlayıp yumuşayınca süzün. Suyunu da bir kenarda bekletin.

Pirinci sıcak tuzlu suda 30 dakika beklettikten sonra yıkayıp süzün. Üzerine yemeklik incecik doğradığınız soğanı, rendelediğiniz havucu katıp kaşıkla karıştırın. 8 bahar karışımını da katın.

Domatesleri ince yarımaylar, biberleri incecik halkalar halinde doğrayın. Eti geniş bir karnıyarık tenceresine koyup üzerine baharatlı pirincin yarısını ilave edin ve yayın.

Üzerine fırında pişirdiğiniz kabak ve patlıcanların yarısını dizin. Kalan pirinci aktarıp sebzelerin kalanını da dizin. En üste de biber ve domatesleri yerleştirin.

Et suyunu tencerenin kenarından aktarıp yumuşak tereyağını da parçalayarak yerleştirin. (Su, pilavın üzerine çıkacak kadar olmalı) Tencereyi yüksek ateşe koyup kapağı açık vaziyette 10 dakika pişirin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın ve pilavı suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp 30 dakika dinlendirin.

Demlenen pilavı geniş bir tabağa ters çevirin ve servis yapın. Afiyet olsun...

FISTIKLI SÜTLÜ REVANi

4-6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 1 SAAT

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta

◊ Türk kahvesi fincanıyla 3 fincan tozşeker

◊ 3 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 2 paket vanilya

◊ 1 adet portakalın kabuğunun rendesi

◊ Türk kahvesi fincanıyla 3 fincan irmik

◊ Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan un

Şerbeti için

◊ 3 su

bardağı süt

◊ 1 çay bardağı toz şeker

Üzeri için

◊ 1 su bardağı toz fıstık

Yumurta ve tozşekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 2 dakika çırpın.

Yoğurt, vanilya, kabartma tozu, irmik, un ve portakal kabuğunu ekleyip 2 dakika daha çırpın.

Koyu kek kıvamındaki hamuru, önceden sıvıyağla yağladığınız büyük boy dikdörtgen borcama aktarın. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında 35-40 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.

Şerbeti için, süt ve şekeri bir tencereye aktarıp karıştırarak hafifçe ılıtın. Sıcak revaniye ılık şerbeti döküp çekmesini bekleyin. Üzerini fıstıkla süsleyerek ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

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