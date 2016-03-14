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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Çikolatalı tatlılar

14 Mart 2016

Çikolatayı farklı tariflerde kullanarak damak zevkinize uygun tatlılar yapabilirsiniz. Bu hafta vereceğim çikolatalı tariflerle sofranıza renk katabilirsiniz.

Çikolatalı unsuz kurabiye

Çikolatalı tatlılar

6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika

MALZEME LİSTESİ

 

* 3 adet yumurta akı (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)
* 2 su bardağı hindistancevizi
* 1 su bardağı toz fındık ya da badem (robotta çekilip un haline getirilmiş olmalı)
* 1 su bardağı damla çikolata
* 1 su bardağı tozşeker

Yumurta aklarını derin bir karıştırma kabına koyup, mikserle iyice beyazlaşıp katılaşıncaya kadar, 8-10 dakika çırpın. Katılaşıp kar gibi olan hamura, toz fındık ya da bademi, hindistancevizi ve tozşekeri ekleyip bu sefer spatulayla karıştırın.
Son olarak, damla çikolatayı da ilave edip hepsini birlikte tekrar karıştırmaya devam edin.
Elinizi hafifçe ıslattıktan sonra, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlanmış fırın tepsisine en az üç-dört santimlik aralıklarla dizin. Hamurdan kaşık yardımıyla alıp tepsiye de dökebilirsiniz.
5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika, üzerleri sarı kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın. İyice soğuduktan sonra servise sunun.
Püf noktası; un kullanılmadan yapılan bu kurabiyenin yapılış şekli, yapılışındaki basamakları çok dikkatle takip etmeyi gerektirir.

 

Islak İngiliz keki

Çikolatalı tatlılar

8 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika

 

MALZEME LİSTESİ

 

Kek için

* 1 su bardağı süt
* Yarım su bardağı esmer tozşeker
* 100 gr erimiş tereyağı
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
* 1,5 su bardağı un


Üzerinin sosu için

* Yarım su bardağı esmer tozşeker
* 3 yemek kaşığı kakao
* 2 su bardağı kaynar su

 

Fındıklı perişan pasta

Çikolatalı tatlılar

8 kişilik
Hazırlama süresi: 25 DAKİKA
Pişirme süresi: 15 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 1 adet iki katlı kakaolu pastaban (hazır kek)
* 2 poşet kremşanti
* 1 su bardağı soğuk süt
* 2 paket hazır
çikolata sosu
* 1 litre süt

Ayrıca
* 1 su bardağı fındık (ince çekilmiş olmalı)
* 1 su bardağı damla çikolata
* Yarım su bardağı hindistancevizi tozu

 

Hazır keki keskin bir bıçakla 12 parçaya bölün. Altı dilimini orta boy bir borcamın dibine yerleştirin.
Kremşanti ve sütü mikserin yüksek devriyle çırpıp yarısını borcamdaki kek parçalarının üzerine kaşıkla koyun.
Diğer taraftan, çikolatalı sosu 1 litre sütle pişirip yarısını, henüz sıcak haldeyken, tatlının üzerine gezdirin.
Fındık ve damla çikolatanın da yarısını tatlının üzerine serpiştirin.
Kekin diğer katını da ister dilimleyerek, ister parçalayarak fındık ve damla çikolatanın üzerine yerleştirin. Üzerine kalan kremşantiyi kaşık kaşık, öbek öbek yerleştirin.
Kalan çikolatalı sosu soğutup pastanın üzerine yayın. Kalan fındık ve damla çikolatayı da üzerine serpip buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kaşıkla servise sunun.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

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