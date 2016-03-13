Çikolatalı tatlılar

Çikolatalı mus





6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika



MALZEME LİSTESİ



* 200 gr

bitter çikolata

* 125 gr tereyağı

* 4 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılmış)

* 1 su bardağı tozşeker



Küçük parçalara ayırdığınız çikolata ve tereyağını küçük bir çelik tencereye koyun.

Kısık ateşin üzerinde, kaşıkla karıştırarak çikolatayı eritin ve ocaktan alın. Yumurta sarıları ve tozşekeri derin bir kaba koyun. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Hafifçe ılınmış çikolatayı katın ve 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, ayırdığınız yumurta aklarını başka bir kaba koyun. Yarım çay kaşığı kadar tuz katıp mikserle kar gibi olup katılaşıncaya kadar, en az 7-8 dakika çırpın. Kar gibi olan yumurta akını çikolatalı karışıma azar azar katın. Bir taraftan da karıştırın.

Karışımı kase ya da kadehlere koyup buzdolabında bir gece bekletin. Üzerine beze, kurabiye, şekerleme koyarak servise sunun.

Profiterol





8 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEME LİSTESİ



* 125 gr tereyağı

* 1 su bardağı su

* Yarım çay kaşığı tuz

* 2 çay kaşığı tozşeker

* 1 su bardağı un

* 4 adet yumurta



Krema için

* Yarım litre süt

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan un

* Türk kahvesi fincanıyla 1,5 fincan tozşeker

* 1 paket vanilya



Sos için

* 2 su bardağı süt

* 1 yemek kaşığı un

* 2 yemek kaşığı kakao

* 1 adet yumurta

* 6 yemek kaşığı tozşeker

Tereyağı, su, tuz ve tozşekeri orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyip su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Unu yavaş yavaş kaynayan suya ekleyip hızla karıştırmaya başlayın.

Yaklaşık 2-3 dakika sonra hamur iyice katılaşacak ve artık kaşıkla karıştırılamaz hale gelecektir.

Tencereyi ocaktan alın ve katılaşıp top haline gelen hamuru bir cam kaba aktardıktan sonra soğumasını bekleyin. Hamur soğuyunca oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtaları hamura teker teker ilave edip mikserin düşük devriyle 1-2 dakika çırpın. Böylece hamur daha sulu bir kıvam alacaktır.

Diğer taraftan, fırın tepsisine fırın kağıdı serin. Hazırladığınız hamurdan, suyla ıslattığınız tatlı kaşığıyla alarak aralıklı olarak tepsiye dökün.

Hazırladığınız küçük topları 175 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri sararıncaya kadar, 30 dakika pişirin. Fırının kapağını açıp soğuyuncaya kadar bekletin.

Fırından çıkarıp sandviç gibi ortalarından ikiye kesin. Kremayı hazırlamak için; süt, un, tozşeker ve vanilyayı küçük bir tencereye aktarıp sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp soğutun.

Soğuyan kremayı hazırladığınız topların içine paylaştırın ve servis tabağına dizin.

Sosu için; süt, tozşeker, un, kakao ve yumurtayı başka bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Ocaktan alıp karıştırarak biraz ılıtın. Sosu topların üzerine gezdirip servise sunun.

Kakaolu havuçlu kek





10 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet yumurta

* 1,5 su bardağı esmer tozşeker (normal tozşeker de kullanılabilir)

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı süt

* 1 tatlı kaşığı toz tarçın

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 2 adet küçük boy ince havuç

* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

* 2 yemek kaşığı kakao

* Varsa 1 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm

* 3 su bardağı tam buğday unu (yulaflı ya da çavdarlı un karışımı da kullanılabilir)

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılıp tozşeker eklenir. Mikserin yüksek devriyle, en az 5 dakika kadar çırpılır.

Üzerine sıvıyağ, süt, tarçın ve vanilya ilave edilip 2-3 dakika daha çırpılır. Diğer taraftan, havuçlar soyulup rendenin iri delikli tarafıyla rendelenir (1 su bardağı dolusu rendelenmiş havuç olmalı). Havuç, ceviz içi ve kuru üzüm de malzemelerin üzerine aktarılıp tahta kaşık yardımıyla karıştırılır.

Un, kakao ve kabartma tozu başka bir derin kaba aktarılıp elle karıştırıldıktan sonra yumurtalı karışımın içine katılır. Malzemeler kaşıkla iyice karıştırılır.

Diğer taraftan, 20-25 santim çapındaki yuvarlak ya da 25-30 santim boyunda dikdörtgen bir fırın kalıbı yumuşak margarinle yağlanır. Hazırlanan kek karışımı kalıba aktarılır. Kek, 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında 40-45 dakika kadar pişirilir.

Keke bir kürdan sokulup pişip pişmediği kontrol edilir. Kürdan temiz çıkarsa kek pişmiş demektir.

Fırından alınan kekin soğuması beklenir ve kalıbından çıkarılıp servise sunulur.

Bu kekin üzerine eritilmiş beyaz çikolata, karamel sos ya da hazır vanilyalı sos gezdirilebilir.