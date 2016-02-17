 Çalışan kadınlar için pratik yemekler

Kadınların pek çoğu tıpkı erkekler gibi yoğun tempoda çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde evden çıkıp ancak akşam evde olabiliyorlar. Haliyle, kadınlar akşam eve yorgun argın geldiğinde çabucak yemek hazırlamak zorunda kalıyorlar. İşte bu yüzden sunduğumuz pratik yemek tariflerine bugün de yer vermeye devam ediyoruz.

KİLİS MUHAMMARASI

MALZEME LİSTESİ (10 kişilik Hazırlama süresi: 30 dakika)

◊ 6 adet salçalık kırmızıbiber

◊ 6 adet kuru ekmek veya kepekli galeta

◊ 2 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

◊ 1 tatlı kaşığı kimyon

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 tatlı kaşığı pulbiber

Uzun kırmızı salçalık biberlerin saplarını ve tohumlarını ayırın, kıyma makinesinde veya robotta çekin. Fırında kurutulmuş bayat ekmeği ya da galetayı ekleyip çekmeye devam edin. Derin bir kasenin içerisinde çekilmiş kırmızıbiberleri ve bayat ekmekleri koyun.

Ekmekler suyu çekip şişinceye kadar bekletin. Nar ekşisi, zeytinyağı, ceviz içi, kimyon ve tuzu ekleyip harmanlayıp karıştırın. Servis tabağına aktarıp üzerini cevizle süsleyerek servise sunun.

YUMURTA ÖCCESİ (MÜCVER)

MALZEME LİSTESİ (4 kişilik Hazırlama süresi: 20 dakika Pişirme süresi: 15 dakika)

◊ 6 adet yumurta

◊ 5 adet taze yeşil soğan

◊ 1 demet taze nane

◊ 2 demet maydanoz

◊ Varsa 2 baş taze sarımsak (Yeşil saplarını da katabilirsiniz.)

◊ 1 çay kaşığı tuz ve toz kırmızıbiber

◊ Yarım çay kaşığı kimyon, karabiber

◊ 3 yemek kaşığı tepeleme un

Kızartma için

◊ 1 su bardağı zeytinyağı (veya sıvıyağ)

Taze soğanı ve taze nane yapraklarını ayıklayıp yıkayın. Derin ve geniş bir kabın içine incecik doğrayarak koyun. Maydanozları da ayıklayıp yine doğrayarak ekleyin. Taze sarımsakları ayıklayıp pirinç tanesi şeklinde dilimleyerek katın. Varsa saplarının yeşil kısımlarını da çok ufak doğrayarak ekleyin. Tuz, kırmızıbiber, kimyon ve karabiberi ekleyip bir çatal ya da tel çırpıcıyla iyice çırpın. Unu katıp tüm malzemeleri un pürüzsüzleşinceye dek karıştırın. Karışım koyu kek kıvamı olmalı. Şimdi geniş bir tavada yağı kızdırın. Hazırladığınız öcce hamurundan 1 kaşık kadar doldurup kızgın yağa aktarın. Bir el kevgiri ile kızaran öcceleri çevirip, diğer yüzünü de kızartın. Üzerine kağıt havlu serilmiş tabağı çıkarın. Sıcak olarak servise sunun.

ÇALIŞAN KADININ TAVUK YEMEĞİ

MALZEME LİSTESİ (6 kişilik Hazırlama süresi: 15 DAKİKA Pişirme süresi: 35 dakika)

◊ Yarım kg kuşbaşı doğranmış tavuk eti

◊ 3 diş sarmısak

◊ 2-3 yemek kaşığı soya sosu

◊ 1 adet orta boy yeşil kabak

◊ 1 adet orta boy havuç

◊ 1 paket kremalı hazır mantar çorbası (toz halinde, yaklaşık 1 su bardağı kadar)

◊ 1 çay kaşığı

karabiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırına dayanıklı orta boy, kare ya da dikdörtgen kabı 3 yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın. Diğer taraftan, tavuk etini başka bir kaba alıp üzerine karabiber, dövülmüş sarımsak ve soya sosunu ilave ederek karıştırın.

Eti sosuyla birlikte, yağladığınız fırın kabına yerleştirin. Soya sosu tuzlu olduğu için ayrıca tuz katmaya gerek yoktur. İsterseniz bu aşamada yarım çay kaşığı köri de katabilirsiniz.

Diğer taraftan, kabak ve havucu rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyip, çukur bir kaba aktarın. Üzerine toz halindeki hazır mantar çorbasını serpiştirip karıştırın. Tavukların üzerine kabaklı havuçlu harcı kaşıkla yayın.

Son olarak, rendelenmiş kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra fırın kabını alüminyum folyoyla kapatın. Yemeği 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin. Üzerindeki folyoyu alıp kaşar peyniri iyice kızarıncaya kadar, 5 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servise sunun.