Börek tarifleri

TAVUKLU KUMRU BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet 10x10 cm boyutlarında hazır milföy hamuru (20-25 cm uzunluğunda rulo milföy de kullanabilirsiniz)

◊ 1 adet yumurtanın sarısı

İç harcı için;

◊ 2 adet tavuk göğüs eti

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 su bardağı

konserve mantar

◊ 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı köri tozu





6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika

Dondurulmuş milföy hamurlarını tezgahın üzerine koyun. Eğer 10x10 santimlik kare milföy hamuru bulamazsanız rulo milföy hamurundan 20-25 santim kadar keserek kullanabilirsiniz. Bize gerekli olan hamur A4 yani dosya kağıdı büyüklüğünde olmalı. Milföy hamurlarını buzunun çözülmesi için mutfak tezgahında bekletin. Diğer taraftan iç harcını hazırlamak için; tavuk göğüs etlerini ince uzun şeritler halinde kesin. Soğanı yemeklik, incecik doğrayın. Suyunu süzdüğünüz mantarları uzunlamasına ikiye ya da üçe bölün. Zeytinyağını orta boy bir tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Soğanı tavaya aktarıp tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika kadar kavurun. Tavuk etini de hemen ekleyip sürekli karıştırarak 7-8 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi serpip toz köriyi katın. Doğranmış konserve mantarları tavaya aktarıp 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Rendelenmiş peyniri ilave edip karıştırın ve tavuklu harcı soğuması için bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, milföy karelerinin üçünü, uçları birbirinin üstüne gelecek şekilde yan yana dizin. Kalan üç milföy hamurunu da alt kısımlarına, yine kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Böylece büyük bir defter sayfası boyutunda, dikdörtgen bir hamur elde etmiş olacaksınız. Soğuk hale gelen tavuklu harcı, milföy hamurunun uzun kenarına yerleştirdikten sonra sararak rulo haline getirin. Rulo haline getirdiğiniz böreğin üzerine fırçayla çırpılmış yumurta sarısı sürün. Böreği 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında üzeri iyice sararıncaya kadar, en az 35 dakika pişirin. Çıkarıp biraz ılınınca dilimleyerek servise sunun.

SEBZELİ DÖRT MEVSİM BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet hazır yufka

◊ 3 demet ıspanak

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 4 adet havuç

◊ 3 adet patates

Ayrıca sos için;

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı su

Üzeri için;

◊ 2 adet yumurtanın sarısı





6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Önce iç harçları için; havuçları rendeleyip sıvıyağda, yumuşayıncaya kadar kavurun. Ispanağı yıkayıp incecik doğradıktan sonra, ayrı bir tavada soğanla hafifçe kavurun. Eğer çok sulu olursa suyunu süzün. Ayrıca patatesi de haşlayıp rendeleyin. Sos için; bir kasede su ve sıvıyağı karıştırıp çırpın.

Yufkalardan birini tezgaha serip kaşıkla sıvıyağ ve su ile ıslatın. Kenarlarını katlayıp kare şekli verin. İçine rendelenmiş ve sıvıyağda kavrulmuş havucu koyup rulo yapın.

İkinci yufkayı da aynı şekilde kare yapıp içine soğanla kavurduğunuz ıspanağı yerleştirin ve yine rulo hale getirin.

Üçüncü yufkayı da kare yapıp yine sosla ıslatarak üzerine rendelediğiniz haşlanmış patatesi koyun ve aynı şekilde rulo yapın.

Son yufkanın da kenarlarını kare olacak şekilde katlayın. Hazırladığınız rulolardan havuçlu ve ıspanaklı olanlarını yan yana olması şartıyla bu kare yufkanın tam ortasına yerleştirin. Üzerine üçüncü rulo yufkayı koyun. Şimdi de alttaki yufkayı rulo böreklerin üzerine kapatarak rulo şeklinde sarın.

Rulo şeklindeki yufkanın üzerine yumurta sarısını sürüp 200 dereceye ayarladığınız fırında en az 30 dakika pişirin. Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

KAYINVALİDEMİN ISPANAKLI BÜZME BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet hazır yufka

İç harcı için;

◊ 1 kg ıspanak

◊ 7-8 adet taze yeşil soğan

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Yarım demet dereotu

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ Tuz, karabiber, pulbiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Börek sosu için;

◊ 3 adet yumurta

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 2,5 su bardağı yoğurt

◊1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber





8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 50 dakika

Ispanakları bol suyla yıkadıktan sonra iyice süzün ve incecik doğrayın. Soğanları, maydanoz ve dereotunu yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayın.

Büyükçe bir kaba, doğradığınız ıspanak, yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu koyun. Pulbiber, tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra tüm malzemeyi elinizle köfte yoğurur gibi ovup yoğurun. Rendelenmiş peyniri de ilave ederek iyice karıştırın.

Yufkalardan birini tezgahın üzerine serin. Üçte birlik kısmını yufkanın üzerine kapatın. Yufkanın katlanmış kısmına boydan boya, ıspanaklı harcın altıda birini yaydıktan sonra yufkanın diğer kısmını da üzerine kapatın. Böylece uzun dikdörtgen bir yufka elde edeceksiniz.

Bu yufkayı iki ucundan ortaya doğru iyice sıkıştırarak büzüştürün ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayıp, aynı tepsiye aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Börek sosu için, yumurtaları cam kapta, çırpma teli yardımıyla çırpın. Yoğurt, zeytinyağı ve biberleri ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız sosu tepsiye yerleştirdiğiniz yufkaların üzerine kaşıkla yayın. Böreği 5 dakika önceden ısıtıp 190 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar, 40-50 dakika pişirip çıkarın. Bıçakla ya da elinizle dilimleyerek sıcak sıcak servise sunun.