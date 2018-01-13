Sizinkiler böyle poz veremiyor mu?

Bugüne kadar ne televizyon programımda ne de gazetede asla sahte yemek kullanmadık. Oysa eriyen bir dondurmayı yaz sıcağında çekmeye çalışacağımıza işimiz çok kolaylaşırdı. Biz yine de biraz daha fazla alın teri döküp her şeyin gerçek olmasına özen gösterdik. Tabii bu konuda herkes bizim kadar idealist değil. Yemek fotoğraflarının daha güzel görünmesi için birçok küçük hile yapılıyor. Yemek fotoğrafçım Bahar Kitapcı’dan o küçük fotoğraf hilelerini öğrendim...

1) Tavuk: O mükemmel kızarmış tavuklar neredeyse çiğ. Üstelik gıda boyalarıyla boyanarak nar gibi kızarmış gösteriliyor. Böylece derisi yanmamış ve kırışmamış oluyor.

2) Mükemmel ızgara izleri: Tabii ki ızgarada değil... Rezistansla ya da şişler ısıtılarak tek tek ete, ekmeğe iz yapılıyor... Yani mangal başında etin bir tarafını pişirip “Acaba güzel iz çıktı mı?” diye öbür tarafını her çevirdiğinizde yaşadığınız hüsran gerçeği, fotoğraflardakilerse fantastik bir dünyayı temsil ediyor.

3) Dondurma yerine şeker hamuru, glikoz şurubu ve pudraşekerini karıştırıp gıda boyasıyla da istenen renkte dondurma yapmak mümkün. Akmaz, erimez.

4) Eritme peynir boya söken ısı tabancasıyla eritilirse hem et sulu hem de peynir daha akışkan görünüyor. Evdeki hamburger, fotoğraflarda gördüklerinizden farklıysa sebebi bu.

5) Birçok sebze, makarna çiğ ya da az pişmiştir. Diri diri gözüken renkleriyle mükemmel görünen kabak yemeğine muhtemelen dişiniz geçmez.

6) Tıraş köpüğünden krem şanti yapıp yenmeyen öyle çok tatlı var ki...

7) Süt yerine beyaz tutkal kullanırsanız mısır gevrekleri çıtır çıtır görünür ve dibe batmaz.

8) Dışı buğulu ve içinden hava kabarcıkları çıkan bir kola bardağı mı çekmek istiyorsunuz? Dışının buğusu için bardağa mat sprey, su damlaları için fısfıs gliserin kullanın. Gazı kaçmışsa kolaya tuz serperek o fotoğraflardaki görüntü yakalanabiliyor.

9) Bol köpüklü bir kahve istendiğinde, renksiz bulaşık deterjanını köpürtüp kahveyle karıştırabiliyorlar. Ehli keyfin keyfini tazeleyecek görünümde, bol köpüklü ve köpüğü kaçmayan kahveler emrimize amade oluyor.