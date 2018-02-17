3 soruda evde sebze-meyve kurutma



Fotoğraf: Bahar Kitapcı

Evdeki fırınınızı nasıl bir kurutma fırınına çevirirsiniz?

- Bizde 2 bin 500 liralık bir kurutma fırını var. Mekanizmalarını inceledikten sonra, “Acaba bizim klasik fırınları buna çevirebilir miyiz?” diye baktık. Mesele yeterince nem alması. Fırınınızın kapağında ışık açılıp kapanması ve mekanizmanın çalışması için bir pim olması lazım. Bu pimle kapak arasına iki santim kalınlığında minik metal kapak yerleştirerek kapatın. Meyve kurutmak için gereken derece 57. Ancak bu haliyle bu dereceye çıkabilmesi için fırının 70 dereceye, alt-üst ve fanlı ayarlanması gerekiyor. Bir de tel raflara üç-dört milim kestiğiniz portakallarınızı dizin. Yaklaşık 24 saatte kurutabileceksiniz. Fakat bu yöntemde şu uyarıyı yapmalıyım: Fırın çalışırken evde olmanız önemli. 24 saat baştan sona, biteviye bir zaman olmak zorunda değil. Yani cumartesi gündüz koyup, akşam kapatıp tekrar pazar gündüz çalıştırabilirsiniz. Ha bir de fırın açıkken uyumayın.

Kuruttuklarımla ne yapabilirim?

- Meyve kurularından bu kadar bahsetmişken size birkaç tane hem çok kolay hem de çok lezzetli bir içecek ve tatlı tarifi vermek isterim. Elma ve armutları kuruttuktan sonra, mutfak robotunda veya varsa kahve, baharat çekme makinesinde iyice un olana kadar çekin. Bir büyük bardak, yaklaşık 250 ml süte, iki dolu çorba kaşığı meyve unundan ekleyin ve karıştırın. Dilerseniz sütü ısıtıp da ekleyebilirsiniz. Şeker koymadan çok lezzetli, hem besleyici hem de tok tutan içeceğiniz soğuk ya da sıcak hazır. İçine bir çay kaşığı portakal, mandalina unu da ekleyip aromasını artırabilirsiniz. Sıcak sütle yaptığınızı birkaç saat bekletince kalınlaşıp muhallebi kıvamı alıyor. Bu haliyle tatlı olarak da yiyebilirsiniz.

Başka, başka?

- Bir diğeri de bir kâse yoğurdadört çorba kaşığı meyve unundan ekleyip karıştırarak yapabileceğiniz hafif bir tatlı. Tarçın veya ceviz eklemek isterseniz eminim lezzeti katlanacaktır ama tek başına bile o kadar lezzetli ve tatminkâr ki hiç aramayacaksınız. “İki kaşık un ne kadar meyveden çıkar?” diye sorarsanız da, orta büyüklükte iki elmadan rahat rahat iki-üç çorba kaşığı un çıkar.