Yine onlar

Parmaklar tetikte.

Buna rağmen iç siyaset, bir dakika boş durmuyor.

Savaş rüzgarları onu hiç ilgilendirmiyor?

- Yahu önce Türkiye.

Çünkü o olmazsa ne siyaset kalır, ne hukuk, ne demokrasi, ne de İstanbul İl Başkanı.

***

Kendi ordumuza öfke duyan yerli, milli ve kadrolu hainler, güneyimizde tasarlanan 30 bin kişilik terör ordusu’nu yarım ağızla / yarım kalemle bile kınamıyorlar.

Yeter ki “batsın Türkiye”.

Bütün mesele bu.

***

Böyle günler, onları bile ıslah eder ve vatan çizgisine döndürür zannederdik.

Ne mümkün?

Vicdanları kör, beyinleri sağır, ruhları kapkaranlık olmuş... Kendi bayraklarını bile tanıyamayacak haldeler... Atatürk’ü bile hatırlamıyorlar.

Pentagon bile mahçubiyet içerisindedir. Bir izahat verme ihtiyacı duyuyor. Bizimkiler Pentagon’dan daha yabancı bize.

EN KOLAY SORU

MHP-AK Parti ittifakı doğu ve güneydoğu oylarını olumsuz etkiler mi?

Hayır. Etkilemez.

MHP’nin, bölgeyle bir sorunu yok. Sadece PKK’yla sorunu var. (Herkes gibi)

.........

Asıl problem öbür tarafta.

Şöyle ki:

HDP-CHP ittifakı, acaba Ege ve Akdeniz oylarını olumsuz etkiler mi?

Ne dersiniz?