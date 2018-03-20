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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yanlış yol

20 Mart 2018

Seçim kazanmak için Erdoğan Karşıtlığı yeterli olsaydı, 10 seçimden bâri 1 tanesi netice verirdi.

Vermedi.

***

Buradan şu çıkıyor.

- Tek kişi için siyaset yapılmaz.

“Diktatör Menderes”e en acımasız muhalefet yapıldı da ne oldu? Hangi sandıktan kim çıktı?

.........

Morison Süleyman”a duyulan nefret, hangi rakibine seçim kazandırdı?

.........

“Hanedan” dedikleri Özal’ı, muhalefete kim düşürebildi?

Tıpkı bunlar gibi...

“TekAdam” için öfke üzerine kurulmuş hangi strateji işe yaradı? Hiç.

***

Hâlâ hedef, TekAdam.

O adam.

Onu oradan indirmek uğruna yıllardır üstü kapalı ittifaklar oluşuyor..

Kampanyalar düzenleniyor...

Liderler değiştiriliyor...

Hatta partiler kuruluyor ve yeni medya istasyonları açılıyor.

Netice? Sıfır.

***

Şimdi muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayında, birinci özellik yine “Erdoğan Karşıtlığı” ise, yetmez.

Yani, seçim kazanmak ve ülkeyi yönetmek için değil de, sırf “onu oradan indirmek” için siyaset yapılmaz.

1950’den beri süren bu hastalıktan kurtulmalıyız artık.

 

Hasan Celal Güzel

Özal’ın Tank Hasan’ıydı.

Yani, engel tanımaz.

Hedefe mutlaka ulaşır.

Bir görev üstlense, oturur, sabaha kadar çalışır bitirir.

Türk siyaseti böyle bir evladını kaybetti işte.

Ailesinin ve memleketimin başı sağolsun.

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