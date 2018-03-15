- Sandığa gitmeyelim.

Hay hay ama kim dinler?

.........

- Gidelim ama sadece milletvekili seçimine oy verelim, Cumhurbaşkanlığı seçimine oy vermeyelim.

Hay hay ama kim dinler?

.........

Daha da ötesi:

- Hepten boykot edelim. Gayrimeşru bir sistemde işimiz ne?

Ağzına sağlık ama kim dinler?

***

Bizim millet zekidir, çalışkandır, cesurdur, kahramandır, vatanseverdir, şudur budur ama telkin ve tavsiye kabul etmez.

12 Eylül Anayasa Referandumu’nda “hayır” kampanyası açıldı da ne oldu? Yüzde 92.5 evet çıktı.

***

Dahası...

12 Eylül’ün siyasi yasaklarını protesto için, 1983 seçiminde çok ciddi bir organizasyon yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz?

- Tak tak tak.

Ne demekti bu?

Seçime giren 3 partiye de pusulada mühür. Tak tak tak.

Yani geçersiz oy.

Ama ne fayda?

Sonuç, yüzde 45 ANAP.

Yüzde 31 HP.

Yüzde 21 MDP.

***

Unutmayın, ANAP’a çıkan o yüzde 45 oy da Evren Paşa’nın sayesindeydi.

Çünkü seçime 36 saat kala Evren Paşa müdahale etmiş “oylarınızı MDP’ye verin” diyerek millete çağrıda bulunmuştu. Ne oldu? Ters tepti. MDP sonuncu oldu.

Milli İrade’nin hiçbir telkin ve tavsiye dinlemediğini hatırlatmak için bu örnekler yeterli sanırım.

.........

Hatta diyebilirim ki bu boykot çağrıları çoğaldıkça, 2019 seçimlerinde katılım rekoru kırılabilir.

Ama kimin işine yarar, onu bilemem.