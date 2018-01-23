Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Terör’den öte
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Terör’den öte

23 Ocak 2018

Çocuk, kadın, genç, yaşlı, hatta bebek demeden yıllardır binlerce insanı öldüren eşkiya, şimdi “Türkler sivilleri bombalıyor” yalanını yaymaya çalışıyor.

Demode olmuş bir taktik.

Kimse yutmaz.

Buna Amerika bile inanmaz.

Ki Amerika, bu işlerin şahıdır, kralıdır. Sahaya bakar bakmaz neyin ne olduğunu hemen anlar. Ta atom bombasından beri şampiyon o.

***

Sınır illerimize ve ilçelerimize sürekli roket atıp, sonra da “Türkler sivilleri bombalıyor” yaygarası var ya, bu yaygarayı koparan teröristlerin zaten kendileri sivil...

Karşımızda resmi bir ordu yok ki.

Resmi bir üniforma da yok.

Kimlik desen hiç yok.

Karakter sıfır.

Yıllardır biz bununla boğuşuyoruz işte. Örgüt bile değil, insanlık dışı acayip bir familyayla, cibiliyetsiz bir yaratıkla savaşıyoruz.

Sırf terör olsa kolaydı.

 

Süper

- Dış politikası, İsrail’e emanet.

- İç politikası, Ermenilere ve Rumlara teslim.

- Tankı topu tüfeği, terör örgütlerinin emrinde.

- Eh, resmi dili zaten İngiliz malı.

Ne bu?

-Süper Devlet.

Sahiden süper.

Kendinden bir şey katmayıp, ülkeyi taşeronlarla yönetmek kolay mıdır? Ülke dediğim de hazıra konduğu bir kıt’a.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri