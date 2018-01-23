Terör’den öte

Demode olmuş bir taktik.

Kimse yutmaz.

Buna Amerika bile inanmaz.

Ki Amerika, bu işlerin şahıdır, kralıdır. Sahaya bakar bakmaz neyin ne olduğunu hemen anlar. Ta atom bombasından beri şampiyon o.

***

Sınır illerimize ve ilçelerimize sürekli roket atıp, sonra da “Türkler sivilleri bombalıyor” yaygarası var ya, bu yaygarayı koparan teröristlerin zaten kendileri sivil...

Karşımızda resmi bir ordu yok ki.

Resmi bir üniforma da yok.

Kimlik desen hiç yok.

Karakter sıfır.

Yıllardır biz bununla boğuşuyoruz işte. Örgüt bile değil, insanlık dışı acayip bir familyayla, cibiliyetsiz bir yaratıkla savaşıyoruz.

Sırf terör olsa kolaydı.

Süper

- Dış politikası, İsrail’e emanet.

- İç politikası, Ermenilere ve Rumlara teslim.

- Tankı topu tüfeği, terör örgütlerinin emrinde.

- Eh, resmi dili zaten İngiliz malı.

Ne bu?

- Süper Devlet.

Sahiden süper.

Kendinden bir şey katmayıp, ülkeyi taşeronlarla yönetmek kolay mıdır? Ülke dediğim de hazıra konduğu bir kıt’a.