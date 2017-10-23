Teğet geçiş

ABD Elçiliği buyurmuşlar ki:

“Öcalan, saygı görmeye değer bir şahsiyet değil.”

Güya Rakka’daki rezalete tepki...

Milyonlarca kelime dururken, kurdukları cümleye bakın. Ne kadar nazik.

Yahu bu ABD, saygı görmeye değer bir devlet galiba.

Eti-Ülker

Bunlar, sadece rakip.

Hasım değil.

Aralarında sadece rekabet var.

Husumet değil.

Her iki camiaya da tekrar başsağlığı diliyor ve sergiledikleri fair-play’in iş dünyamıza örnek olacağına inanıyorum.

Cavcav Sezonu

Rahmetli İlhan Cavcav, kendi futbolcularına sakal yasağı getirmişti...

Oynadığımız ligin adı madem İlhan Cavcav Sezonu’dur, öyleyse, ligdeki bütün futbolcular sahaya çıkarken bari bir kerecik sakallarını kesip de çıksalar, merhumun ruhu ne güzel şâd’olur.

Baykal

Sağlık durumunu en sağlam kaynaktan takip ediyorum.

Çok vefalı bir arkadaşından...

Ve iyileşmesini ümitle bekliyorum.

Bu arada aklıma kim geldi?

- Kenan Işık.

Sahi... Değerli sanatçımızdan ne haber acaba?

Son durumu nedir?

Telefonculuk

İki profesörü daha dolandırdılar. Böylece dolandırılan profesörlerin sayısı 6 oldu.

Dolandıranlar da cahil.

Cahil ama okumuş insanları nasıl da avlıyorlar.

Parayı gazete kağıdıyla paketleyip çöp kutusuna bırakmak, her profesöre kolay kolay nasip olmaz.