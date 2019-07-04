İster cumhur’un başkanı ol, ister meclis’in başkanı ol, ister belediye’nin başkanı.
Tarafsız olanını nerede bulacaksınız?
Bir kere bu hayalden vazgeçelim.
- Hepsi taraflıdır.
Yeter ki adaletli olsun.
Bütün mesele bu.
***
Mahkemenin başkanı sanki tarafsız mıdır?
Onun da siyasi bir tercihi var. O da insan.
- Ama adalet adamı.
Adalet dağıtıyor.
Futbol Hakemi Cüneyt Çakır’ın da elbet gönlünde bir kulüp yatıyor. Hangi kulübü tutuyorsa tutsun, bana ne? Sahada adaletli davranıyor mu, davranmıyor mu?
İyi hakem mi, kötü hakem mi?
Bütün mesele bu.
***
Geçmiş Cumhurbaşkanlarının hiçbiri tarafsız değildi.
Ama biz onların hangi tarafı, hangi partiyi tuttuklarına değil adil olup olmadıklarına baktık.
İhtilal Konseyi Başkanı Kenan Evren’den bile “adaletli davranmasını” bekledik.
Bütün mesele bu.
***
Anayasa, cumhurbaşkanının tarafsız olmasını şart koşuyor.
Emri olur. Ama yemin metninde “tarafsız” yerine keşke “adaletli” olmaya vurgu yapsaydı. Hiç değilse makul bir şey emretmiş olurdu.
.........
Bakar mısınız?
Kılıçdarzâde Kemal Bey’in güzel hatırı için, şimdi Tayyip Erdoğan, partisinden istifa etse, birdenbire tarafsızlaşmış mı olacak.
Tıpkı bunun gibi...
Partisiz, rozetsiz aday Muharrem İnce eğer seçimi kazansaydı, ona “tarafsız başkan” mı denecekti?
Biraz ciddiyet lütfen.
Tarafsızmış...
İster cumhur’un başkanı ol, ister meclis’in başkanı ol, ister belediye’nin başkanı.
Tarafsız olanını nerede bulacaksınız?
Bir kere bu hayalden vazgeçelim.
- Hepsi taraflıdır.
Yeter ki adaletli olsun.
Bütün mesele bu.
***
Mahkemenin başkanı sanki tarafsız mıdır?
Onun da siyasi bir tercihi var. O da insan.
- Ama adalet adamı.
Adalet dağıtıyor.
Futbol Hakemi Cüneyt Çakır’ın da elbet gönlünde bir kulüp yatıyor. Hangi kulübü tutuyorsa tutsun, bana ne? Sahada adaletli davranıyor mu, davranmıyor mu?
İyi hakem mi, kötü hakem mi?
Bütün mesele bu.
***
Geçmiş Cumhurbaşkanlarının hiçbiri tarafsız değildi.
Ama biz onların hangi tarafı, hangi partiyi tuttuklarına değil adil olup olmadıklarına baktık.
İhtilal Konseyi Başkanı Kenan Evren’den bile “adaletli davranmasını” bekledik.
Bütün mesele bu.
***
Anayasa, cumhurbaşkanının tarafsız olmasını şart koşuyor.
Emri olur. Ama yemin metninde “tarafsız” yerine keşke “adaletli” olmaya vurgu yapsaydı. Hiç değilse makul bir şey emretmiş olurdu.
.........
Bakar mısınız?
Kılıçdarzâde Kemal Bey’in güzel hatırı için, şimdi Tayyip Erdoğan, partisinden istifa etse, birdenbire tarafsızlaşmış mı olacak.
Tıpkı bunun gibi...
Partisiz, rozetsiz aday Muharrem İnce eğer seçimi kazansaydı, ona “tarafsız başkan” mı denecekti?
Biraz ciddiyet lütfen.