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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sözün kısası

17 Şubat 2018

Bardağın boş tarafına bakarsanız:

 

-Türkiye’nin beka meselesi, komisyona havale edildi.

.........

Bardağın dolu tarafına bakarsanız:

- ABD, Türkiye’yi gözden çıkaramadı.

***

Özeti budur.

Başka yorum yapmam. Önümüzdeki maçlara bakarım.

Ama bilin ki, eğer ipler kopsaydı, masada bardak da kalmazdı.

***

Bu konuyu geçelim. Zaten Rex Tillerson’u çok yorduk.

Ne var ki, öbürünü geçemem. Öbürü dediğim Savunma Bakanı Mattis... Zaten Nurettin Canikli’yi hayretler içerisinde bırakan o sözleri, dün manşetlerdeydi.

Şöyle bir deli saçması:

-YPG’yi PKK’dan ayrıştırabiliriz...Hatta YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabiliriz.

Gülmeyin.

Adam herhalde demek istedi ki:

-Biz, fitne ve nifak ustasıyız. Onları bile birbirine düşürebiliriz.

Daha ne olsun?

 

İTTİFAK

Dönelim iç siyasete.

Temel Başkan (SP) en doğru yolu buldu. “Hiçbir ittifakta yokum” dedi.

CHP’yle ittifak yapsa, SP seçmeni sandığa gitmez. Öbür tarafa geçse, üst yönetim mutlu olmaz. En iyisi kendi adayı ile yola çıkmak.

.........

Lakin bu yol, ancak birinci tur için çare.

Peki, iş ikinci tura kalırsa ne olacak?

Hah... İşte usta siyasetçi budur. Anlayanlar, anlamayanlara bu zarif ittifakı anlatıversin.

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