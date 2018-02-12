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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Son karar...

12 Şubat 2018

İlk kurşun Eruh’ta atılalı 34 yıl oluyor.

Yeni anladık ki bu sorun, ne güneydoğu sorunu, ne demokrasi sorunu, ne de Kürt sorunu.

Düpedüz Türk sorunu bu.

Hedef Türkiye.

Hedef Türk Milleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı, Türk Devleti.

***

Biz, dernek isimlerimizi tartışaduralım, adamlar cisimlerimizi ortadan kaldırmak niyetinde.

İttifak devletlerinin sesli veya sessiz mutabakatı budur.

Bölmek, parçalamak,

yok etmek.

Şehitlerimizi vuran silahların menşeine bakınız.

Bu roketler, bu tanksavarlar, Salih Müslim’in yüksek teknoloji dehasıyla dağbaşında mı üretiliyor?

***

Dünyada ne kural kalmıştır, ne teamül, ne de diplomasi.

Uluslararası Hukuk diye bir nesne yoktur. Palavradır.

Birleşmiş Milletler masaldır.

Avrupa Birliği tenekedir.

NATO kağıttan kaplandır.

***

Bu durumda...

Eğer biz varsak Türkiye var.

Nam için değil, yaşamak için savaşıyoruz. Onurlu yaşamak...

Mehmetçiğin yanında kayıtsız şartsız ya olursunuz,

ya olmazsınız. Ona göre işte... Saflarınızı seçin.

Son karar zamanıdır.

Ok yaydan fırlamıştır.

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