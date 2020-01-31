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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rezil ama asil

31 Ocak 2020

10 yıl önce, 250 lira verip İskoçya’dan 1 metrekare toprak alana Lord ya da Lady ünvanı bahşediliyordu.

Şimdi raic yükselmiş. Metrekaresi 500 liraya çıkmış, iyi mi?

Bizi ilgilendirmez diyecektim ama ne mümkün... Bazı Türkler de kuyruğa girmişler... Hayret, asalet sertifikası alacaklar.

***

Aslını inkar eden bu arkadaşlar, şimdi asil olacaklar.

- Hey Lord, nerelisin lan?

- Kız Lady, lahmacun güzeli.

Sudan ucuz.

500 lira ver, Lady ol.

1000 lira ver, iki kere Lord ol.

Asalet tarlalarında sanki koyun yetişiyor.

Ve İskoçya, asalet ihraç ediyor.

***

Dünya magandaları böylece aristokrat olacaklar.

İsviçre köylüleri, Alman robotları, İtalyan serserileri, ellerini çabuk tutsunlar, bizimkiler bir kapışırsa öbürlerine toprak kalmaz.

Üstelik İskoçya’nın, yakında Britanya’dan ayrılma ihtimali

- bence - yüksek bir ihtimaldir. Yani AB’li bir İskoçya ufuktadır.

Düşünün, ne şeref.

Hem Avrupalı hem de asil olacaksınız, yürüyün.

***

Asalet satılır mı yahu?

Satılır, satılır.

Bunca müşterisi varken hayali ihracat’ın kralı bile yapılır.

Çocukluğumuzda Turhan Aziz Beler’in bir kitabı, elden ele gezerdi. Türedi Ailesi.

Beler o kitapta, isim vermeden, rumuzlarla dönemin - güya - sosyetesini anlatırdı... Haydii, cumda’dan rumba’ya...

Daha doğrusu çakma sosyete....

***

Uzantıları, işte bugünkü reziller’dir. Artık onlara asiller diyeceğiz.

Sınıf böyle atlanır.

Parasıyla değil mi?

- Al sana bin lira.

Üstü kalsın.

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